У младших офицеров российской армии больше шансов погибнуть на войне, чем у рядовых

«Русская служба Би-би-си» и «Медиазона» проанализировали потери российской армии в Украине и пришли к выводу, что офицеры младшего командного состава (от младшего лейтенанта до капитана) гибнут на этой войне даже чаще, чем их подчиненные. Только за последнюю неделю стало известно о гибели более 80 младших офицеров.

На 18 августа в поименном списке подтвержденных потерь российских военных, который вместе с командой волонтеров ведут журналисты этих двух изданий, 5701 военнослужащий, в том числе 966 офицеров. По их оценке, реальное число погибших может быть на 40–60% выше.

На одного младшего офицера в российской армии приходится в среднем 20 подчиненных. «Если бы эта пропорция соблюдалась, то на 4735 рядовых, сержантов и прапорщиков, чья гибель подтверждена, должно было бы приходиться примерно 230 погибших младших офицеров. В реальности эта цифра в три раза выше», — пишет «Русская служба Би-би-си».

Источник: «Русская служба Би-би-си»