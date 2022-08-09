Пентагон оценил российские потери за полгода войны в 70-80 тысяч убитых и раненых

В Минобороны США полагают, что Россия потеряла от 70 до 80 тысяч человек убитыми и ранеными с начала полномасштабного вторжения в Украину, сообщил журналистам заместитель министра обороны США Колин Каль.

Он отметил, что это весьма значительные потери, особенно с учетом того, что России «не удалось достигнуть ни одной из целей, поставленных Владимиром Путиным».

Каль также считает, что боевой дух украинских войск намного выше, чем российских.

Около трех недель назад директор ЦРУ Уильям Бернс оценивал российские потери в 15 тысяч убитых и 45 тысяч раненых.

Согласно вчерашней сводке украинского Генштаба, с начала вторжения ВСУ «ликвидировали» 42340 человек личного состава противника.

Вероятно, все эти источники имеют в виду общие потери сил, воюющих на российской стороне, однако ни один из них не уточняет, какая часть потерь приходится непосредственно на военнослужащих Минобороны, а какая на прочие силовые ведомства, добровольческие батальоны, ЧВК и людей мобилизованных в самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Минобороны РФ называло цифры своих потерь лишь дважды, последний раз — 25 марта (1351 погибший, 3825 раненых).

Независимые журналисты ведут учет российских военных, о гибели которых есть документальные свидетельства, такие как некрологи и соболезнования от местных органов власти. По данным «Русской службы Би-би-си» на 21 июля, в поименном списке российских военных, погибших в Украине, было 4940 человек, в том числе 852 офицера. При этом журналисты отмечают, что реальное число погибших российских военных может быть по меньшей мере в два раза выше. Об этом свидетельствует, например, информация с кладбищ в регионах, на которых резко увеличивается число военных захоронений при отсутствии сообщений о гибели солдат.

Источники: CNN, Reuters, Генштаб ВСУ, Минобороны РФ, «Русская служба Би-би-си»