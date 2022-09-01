Семь случаев смертей российских топ-менеджеров за этот год

1 сентября стало известно о смерти председателя совета директоров компании «Лукойл» Равиля Маганова. Он пополнил список топ-менеджеров крупных корпораций, погибших с начала года. «Холод» собрал все случаи резонансных смертей высокопоставленных сотрудников системообразующих компаний с января 2022 года.

Странная записка в ванной комнате

Когда: 29 января

Кто: Леонид Шульман

Должность: руководитель транспортной службы компании «Газпром инвест»

Тело топ-менеджера компании «Газпром инвест» было найдено в ванной комнате его собственного дома в поселке Ленинский Выборгского района Ленинградской области. На бортике ванны следователи нашли записку. В ней Шульман жаловался на невыносимые боли в сломанной ноге.

Известно, что на момент смерти топ-менеджер носил «аппарат Илизарова», предназначенный для сращивания костей. Ногу он сломал во время новогодних каникул. У следствия есть сомнения в подлинности записки: Шульман вполне мог позволить себе качественное обезболивающее лекарство.

Петля на входе в гараж и еще одна записка

Когда: 25 февраля

Кто: Александр Тюляков

Должность: замгендиректора Единого расчетного центра «Газпрома» по корпоративной безопасности

Тело 61-летнего топ-менеджера обнаружили в том же поселке Ленинский, что и тело Шульмана. Тюляков был в петле в гараже-пристройке. Накануне смерти его видели сильно избитым. При каких обстоятельствах это могло произойти — до сих пор неизвестно.

Следователи также обнаружили предсмертную записку, но ее содержание не разглашается. Известно, что подразделение, которое возглавлял Тюляков, фактически выполняет функции казначейства «Газпрома».

Звуки выстрелов и гибель всей семьи

Когда: 18 апреля

Кто: Владислав Аваев

Должность: бывший вице-президент «Газпромбанка»

В Москве в доме на Университетском проспекте полиция нашла тела бывшего вице-президента «Газпромбанка» 51-летнего Владислава Аваева, а также его 47-летней жены и 13-летней дочери. Предварительно установлено, что глава семейства застрелил свою семью, а затем совершил самоубийство.

Некоторые жильцы дома на Университетском считают, что Аваев не мог убить жену и дочь. Также соседка, проживающая этажом ниже, рассказала, что видела двоих мужчин, выходивших из подъезда через несколько минут после звуков выстрелов в квартире Аваевых.

Тела с увечьями от топора

Когда: предположительно 18 апреля

Кто: Сергей Протосеня

Должность: бывший зампред совета директоров компании «Новатэк»

При похожих обстоятельствах погиб Сергей Протосеня вместе с женой и дочерью. По информации местной полиции, их тела обнаружили в Испании в доме курортного города Льорет-де-Мар в провинции Жирона. Согласно предварительной версии, мужчина зарубил топором дочь и жену, пока они спали, а после сам совершил самоубийство. Источник РИА Новости в каталонской полиции заявил, что на такой вывод указывают «все признаки».

По данным испанского телеканала Telenico, состояние Протосени оценивалось в 400 миллионов евро. Он проживал во Франции, а в Испанию приехал с семьей на пасхальные праздники.

Возможное отравление ядом жабы

Когда: 8 мая

Кто: Александр Субботин

Должность: бывший член совета директоров «Лукойла»

Александра Субботина обнаружили мертвым 8 мая в частном доме в деревне Ульянково Московской области.

По одной из версий, опубликованной в телеграм-канале Mash без ссылки на источник, смерть от острой сердечной недостаточности наступила после того, как Субботина якобы угостили ядом жабы, чтобы вылечить от похмелья. В том же телеграм-канале написано, что ритуал проводили «шаманы», которые «делали надрез на коже, капали туда яд жабы — и после рвоты пациенту якобы становилось лучше». Следственный комитет назвал официальной причиной смерти Субботина сердечную недостаточность.

Огнестрельное ранение в бассейне

Когда: 4 июля

Кто: Юрий Воронов

Должность: учредитель компании «Астра-Шиппинг» — подрядчика «Газпрома»

Днем 4 июля в экстренные службы поступило сообщение о найденном теле Юрия Воронова с огнестрельным ранением головы. Его обнаружили в бассейне, рядом нашли травматический пистолет Grand Power, на дне — несколько стреляных гильз. Установлено, что выстрел был произведен в упор, примерное время смерти — между 00:00 и 05:00 4 июля. Судя по записям с камер видеонаблюдения, с 1 июля в дом никто больше не входил.

Вдова Воронова рассказала, что 1 июля он уехал за город, а перед этим две недели много пил.

Падение из окна больницы

Когда: 1 сентября

Кто: Равиль Маганов

Должность: председатель совета директоров компании «Лукойл»

Источник, близкий к ГУ МВД, сообщил РБК, что председатель совета директоров нефтяной компании «Лукойл» Равиль Маганов погиб, упав из окна Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве. Он проходил лечение в отделении больницы на шестом этаже. Инцидент произошел около 07:30 утра. По одной из версий, Маганов покончил с собой. Сотрудники полиции и следователи СК опросили дежурную смену работников больницы и пациентов. Предстоит изучение записей с камеры видеонаблюдения.

Есть и другая версия — пресс-служба «Лукойла» сообщила, что Маганов «ушел из жизни после тяжелой болезни». Равиль Маганов входил в состав совета директоров «Лукойла» с 1993 года. В 1994 году стал первым вице-президентом. В 2020 году был назначен председателем совета директоров.