Россияне, воюющие на стороне Украины, подписали совместную «Ирпеньскую декларацию»

Представители нескольких добровольческих организаций российских граждан, воюющих против российской армии на стороне Украины, подписали 31 августа под Киевом документ под названием «Ирпеньская декларация». В нем они договорились согласовывать свои действия против действующей российской власти на поле боя и в информационной среде. Координацией работы политического центра объединения займется бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

Под декларацией подписались легион «Свобода России», «Русский добровольческий корпус» и «Национальная республиканская армия». Своими задачами они видят «освобождение России от путинской тирании», «пресечение террора кремлевских силовиков против граждан своей и других стран» и «скорейшее прекращение агрессивной войны против Украины». Для решения этих задач организации согласились координировать свои действия по вооруженному сопротивлению «путинскому фашизму» и вести совместную агитацию.

Каждая организация сохранит свою отдельную символику, но все три будут выступать под бело-сине-белыми флагом.

Также будет сформирован политический центр, в задачи которого войдет «представление их интересов перед органами государственной власти разных стран».

«Этот режим должен пасть, империя должна умереть, Украина должна победить, эта война должна быть закончена», — сказал Пономарев на церемонии.

Источники: «Роспартизан», Илья Пономарев