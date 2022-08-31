Телеграмма Путина родным Горбачева получилась сдержанной

После смерти первого президента СССР Михаила Горбачева Владимир Путин отправил его родным телеграмму с соболезнованиями. «Холод» заметил существенные отличия от других подобных сообщений, которые он направлял родным умерших российских политиков и общественных деятелей.

Что Путин написал о Горбачеве

«Михаил Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем.

Особо отмечу и ту большую гуманитарную, благотворительную, просветительскую деятельность, которую Михаил Сергеевич Горбачев вел все последние годы».

В этих абзацах нет оценки деятельности экс-президента СССР и его личности. Влияние — «огромное», но непонятно, положительное или негативное. «Понимал», «стремился», но справился ли? Правильные ли были его решения, успешным ли было его правление — об этом не говорится ни слова. Можно подумать, что такие сдержанные формулировки — стандарт для траурных телеграмм. На самом деле нет.

Как выглядят другие телеграммы Путина последних лет

«Холод» прочитал телеграммы после самых резонансных смертей.

22 августа 2022 года Путин отреагировал на убийство Дарьи Дугиной:

«Преступление оборвало жизнь светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Журналист, ученый, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России».

8 сентября 2021 года Путин охарактеризовал погибшего министра МЧС Евгения Зиничева:

«Мы потеряли близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества». Отдельно Путин отметил: «Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы. И всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации — как на надежного, верного друга и профессионала высочайшего уровня».

26 января 2021 года Путин написал о бывшем вице-премьере Сергее Приходько:

«… человек большого таланта и душевной щедрости, яркий представитель отечественной дипломатической школы. <...> В ходе сложнейших переговоров, организации ключевых международных мероприятий он действовал четко и профессионально, собранно и надежно. Превыше всего ставил интересы страны».

А 8 апреля 2019 года — о депутате и экс-главе ФСБ Николае Ковалеве:

«Всю свою жизнь честно и преданно служил стране, был настоящим офицером. Неравнодушный человек, он вел большую законотворческую, общественную работу, много сил и времени посвящал поисковому движению, сбережению исторической правды о Великой Отечественной войне».

Что Путин писал о смерти политических тяжеловесов

6 апреля 2022 года, после смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, Путин писал:

«Был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. <...> Он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства... в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России».

Ранее Путин тоже не скупился на комплименты в адрес ушедших государственных деятелей. Вот его телеграмма близким политика Евгения Примакова, скончавшегося в 2015 году:

«Выдающийся государственный деятель, талантливый ученый, яркий, мудрый дипломат внес колоссальный вклад в становление и развитие современной России. Его высочайший профессионализм и управленческий опыт, глубокие знания и аналитический ум, способность убеждать и твердость характера были востребованы на самых ответственных и сложных направлениях работы. И на любой должности он обеспечивал эффективное решение поставленных задач, был предан делу, которому служил, предан своей Родине».

Такую телеграмму Путин написал родным второго мэра Москвы Юрия Лужкова, умершего в 2019 году:

«Был личностью поистине неординарного масштаба. Ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым организатором, открытым и радушным человеком. Настоящим “градоначальником” столицы, которого уважали и которому доверяли москвичи. В сложные годы, на переломе исторических эпох, он многое сделал для развития Москвы, для того, чтобы она стала одним из лидеров возрождения России».

Особые случаи: Ельцин и Немцов

Отдельно отметим реакцию Владимира Путина на смерть первого президента России Бориса Ельцина. Тогда действующий президент не ограничился телеграммой родственникам бывшего президента, а записал видеообращение, в котором сказал:

«Сила первого Президента России заключалась в массовой поддержке его идей и устремлений гражданами страны. Благодаря воле и прямой инициативе Бориса Ельцина была принята новая Конституция, провозгласившая права человека высшей ценностью. Она открыла людям возможность свободно выражать свои мысли, свободно выбирать власть в стране, реализовывать свои творческие и предпринимательские планы. Эта Конституция впервые позволила начать строительство реальной, эффективной Федерации».

А затем объявил 25 апреля 2007 днем общенационального траура.

Среди телеграмм с соболезнованиями выделяется также сообщение, направленное родным политика Бориса Немцова. В нем не дается оценки деятельности убитого политика:

«Борис Немцов оставил свой след в истории России, в политике и общественной жизни. Ему выпало работать на значимых постах в трудный переходный период для нашей страны. Он всегда прямо и честно заявлял свою позицию, отстаивал свою точку зрения».

Сегодня похожую — даже в формулировках («трудный переходный период» и «период сложных, драматических изменений», «огромное влияние на ход мировой истории» и «оставил свой след в истории») — телеграмму получили родные и близкие Михаила Горбачева.

Полный текст телеграммы Путина родственникам Михаила Горбачева можно прочитать здесь.