«На рост Андрея Заякина шконок в российских тюрьмах еще не делают»

28 августа задержали сооснователя проекта «Диссернет» Андрея Заякина. Его обвиняют в финансировании экстремистской деятельности из-за перевода 1000 рублей «Фонду борьбы с коррупцией», который объявлен в России экстремистской организацией и ликвидирован по решению суда. Это первое подобное дело с июня 2021 года, когда ФБК признали экстремистской организацией. «Холод» поговорил с коллегами и знакомыми Заякина и собрал их реакции на произошедшее.

«То, что эта статья политическая, никто особо даже не скрывает» Сергей Пархоменко, журналист и издатель, сооснователь вольного сетевого сообщества «Диссернет»

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Понятно, что в России есть множество воров, мошенников и начальников, которым Андрей Заякин со своей многолетней деятельностью стоит поперек горла. Он не только основатель «Диссернета», который каждый день разоблачает чье-то мошенничество, но он еще один из самых эффективных и подготовленных, умелых журналистов-расследователей в России. «Новая газета» публиковала различные расследования, информацию для которых Андрей с коллегами виртуозно добывал в открытых, полузакрытых и полностью закрытых источниках в интернете.

Он профессионал высокого класса, и понятно, что огромное количество людей среди всяческих представителей российского политического истеблишмента его ненавидели — воспользовались моментом… Как я понимаю, он в течение войны несколько раз приезжал, уезжал и недавно вернулся, потому что считал, что у него есть несколько неотложных дел в связи с «Диссернетом». Дел у него было много, он человек невероятно разносторонний, считал, что не может совсем уехать из России — вот результат.

Эта статья [о финансировании экстремистской деятельности] — предлог, статья при том совершенно свирепая — от трех до восьми лет [лишения свободы], один из вариантов наказания. То, что эта статья политическая, никто особо даже не скрывает.

Андрей Заякин знаменитый, между прочим, и подававший большие надежды ученый- физик, теоретик, работавший в крупнейших исследовательских институтах в Европе, кандидат физико-математических наук. Году в 2017 заявил, что хочет приостановить свою научную деятельность, и приехал в Россию, чтобы заниматься деятельностью общественной. В первую очередь — «Диссернетом», он очень был этим увлечен.

Андрей вернулся из Испании в Россию, поселился в Москве и с головой погрузился в эту исследовательскую работу. По характеру и складу личности он классический такой рассеянный профессор, немножко неуклюжий, немного внешне нелепый, он очень большого роста, ему вечно все мало, тощий. Выглядел он всегда довольно забавно, но на самом деле человек он невероятного ума, прекрасных способностей, например, он для того, чтобы вести свои расследования, выучил несколько десятков языков. Не на всех из них он мог говорить, но мог на них работать, искать и добывать информацию. На моих глазах за неделю освоил иврит, когда ему понадобилась база данных из Израиля. Написал он также и несколько научных публикаций по истории Библии, человек совершенно невероятной широты интересов и разнообразия взглядов.

«Скрупулезен как ученый, азартен как журналист» Надежда Прусенкова, руководитель пресс-службы «Новой газеты»

Андрей — прекрасный человек, коллега и друг. Он принадлежит к тому типу людей, которых раньше называли физики-лирики. А сейчас ученые-расследователи, наверное. То есть он ужасно зануден, научен, скрупулезен — как ученый. Но азартен и стремителен в оценках — как журналист.

Статья и то, как задерживали, — это конечно повод, прецедент для устрашения. Мы предполагаем — подчеркиваю, предполагаем, — что это связано с глобальной зачисткой, которая проводится перед выборами. Андрей множество материалов написал про систему электронного голосования, у него самого есть опыт участия в выборах. Он последовательный критик дистанционного электронного голосования, причем обоснованный. И донат ФБК на тысячу [рублей] — это, конечно, [просто] повод. Как и спецназ, залезающий к нему на балкон для обыска.

Обвинение — чушь. Но сейчас Заякин нейтрализован — без связи и интернета. Ну и важно, что «Новая газета» поддерживает Андрея и не оставит его, пока это недоразумение не разрешится.

«Приглашение в эмиграцию получилось» Дмитрий Гудков, оппозиционный политик. Совместно с Заикиным занимался поиском незадекларированного имущества российских чиновников

Фото: Руслан Терехов / Коммерсантъ

Очевидно, что репрессии затрагивают всех, и все, кто на виду, оказываются в первых рядах подсудимых. Очевидно, что на Заякина зуб у многих силовиков. Это похоже на стратегию выдавить всех, кто не нравится, из страны. Таким образом показывают: ваше нахождение в России нежелательно — либо уезжаете, либо отправляетесь в тюрьму. Я думаю, что это сигнал, предупреждение. Заякин их давно раздражает, начиная с «пехтинга» (в 2013 Андрей Заякин нашел незадекларированное имущество депутата Госдумы Владимира Пехтина в Майами, после публикации Пехтин сложил с себя депутатские полномочия. — Прим. «Холод»), он один из первых научился эффективно находить недвижимость за рубежом и вместе с ним мы находили недвижимость чиновников в Майами, во Франции. Андрей это для нас делал. И [сделал] «Диссернет», который уничтожил репутацию псевдоученых, о которых благодаря «Диссернету» все стали понимать, что они псевдоученые. Плюс «Новая газета». Каждый из нас раз в жизни переводил деньги в ФБК, еще куда-либо — и это просто использовали, такое вот приглашение в эмиграцию [для остальных] получилось.

Как я понимаю, задача состоит в том, чтобы репрессии носили непредсказуемый характер. Мы пытаемся понять, почему Андрей, почему такая статья, а тут не должно быть логики, все должно быть непредсказуемо, чтобы держать в страхе всю страну.

P.S. Дмитрий Муратов, главный редактор Новой Газеты, лауреат Нобелевской премии мира 2021 года

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

На рост Заякина шконок в российских тюрьмах еще не делают, ему всюду не будет хватать сантиметров 30!