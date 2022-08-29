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В Москве задержан журналист «Новой газеты» и сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин

15:55 • 29.08.2022

28 августа силовики задержали журналиста «Новой газеты», автора «Новой газеты.Европа» и сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина, а также провели в его квартире обыск. Ночь с 28 на 29 августа журналист провел в ИВС на Петровке.

Заякина обвиняют в финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3) — якобы он перевел 1000 рублей Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). По этой статье Заякину грозит до восьми лет тюрьмы.

29 августа в Басманном суде Москвы проходит заседание по избранию меры пресечения журналисту. Следствие просит назначить Заякину запрет определенных действий.

«Диссернет» — это научное сообщество, куда входят профессиональные российские и зарубежные ученые, журналисты и активисты. Сообщество занимается проведением экспертиз кандидатских и докторских диссертаций.

Обновлено в 16:02. Добавлены подробности по делу Заякина.

Источник: «Новая газета»

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