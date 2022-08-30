Германия и Франция предложили противопоставить путинской пропаганде медийную грамотность и свободу перемещения

Правительства Германии и Франции подготовили проект политики Евросоюза по взаимоотношениям с Россией и противодействию кремлевской пропаганде. Согласно внутреннему документу, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, для этого в Париже и Берлине предлагают повышать уровень информационной грамотности россиян при помощи ютуб- и тикток-блогеров, а также сохранять для рядовых граждан РФ возможность бывать в демократических странах.

Авторы документа озаглавленного «Защищая международный порядок в эпоху системного соперничества: отношения между ЕС и Россией» предлагают бороться с распространением госпропаганды как через производство контента для русскоязычных сообществ за пределами России, так и создавая технические возможности для обхода цензуры внутри России. В частности, речь идет о некоем «узле обхода интернет-цензуры» (Internet Censorship Circumvention Hub).

Также предлагается финансировать «курсы медийной грамотности» на русском языке для распространения видеоблогерами на таких площадках, как YouTube и TikTok.

Представители Франции и Германии также полагают, что не стоит недооценивать «преобразующую силу непосредственного опыта жизни в демократических системах». В связи с этим они предостерегают от введения излишне жестких визовых ограничений, в том числе во избежание «отчуждения будущих поколений».

В Праге 30 и 31 августа проходит встреча глав МИД стран ЕС, на которой обсуждается в том числе возможное ужесточение визового режима между странами союза и Россией.

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Источник: Bloomberg