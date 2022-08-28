Financial Times: ЕС готовится отказаться от упрощенного визового режима с Россией

Источники FT сообщают, что главы МИД стран Евросоюза инициируют разрыв соглашения об упрощенной выдаче виз, заключенное между Россией и ЕС в 2007 году. Это должно случиться на двухдневной встрече министров, которая начнется в Праге 30 августа.

«Российским туристам неуместно прогуливаться по нашим городам, по нашим пристаням. Мы должны послать сигнал населению России, что эта война недопустима», — приводит издание слова своего источника.

После разрыва этого соглашения россиянам, которые хотят получить визу, придется предоставлять больше документов для оформления. Процесс станет дороже (сбор может возрасти с 35 до 80 евро) и занимать значительно больше времени.

Соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и странами Евросоюза вступило в силу 1 июня 2007 года. Договор предусматривал как облегчение процедур выдачи однократных виз, так и расширение списка лиц, которые имеют право на многократные визы. В него попали предприниматели, журналисты, водители (занятые международными перевозками), ученые, работники культуры, близкие родственники лиц, проживающих в странах ЕС. Некоторые категории граждан также получили освобождение от визовых сборов: родственники граждан стран-членов ЕС, студенты, школьники, инвалиды и их сопровождающие.

Источник: Financial Times