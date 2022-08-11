Советский диссидент Подрабинек выступил против запрета на визы для россиян

Журналист Александр Подрабинек, проведший несколько лет в советских лагерях за оппозиционную деятельность, написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому. В нем он выступил против предложения Зеленского полностью закрыть границы стран Запада перед россиянами.

Зеленский выступил с таким призывом в недавнем интервью The Washington Post. По его мнению, все россияне несут ответственность за войну и «должны жить в своем собственном мире до тех пор, пока не поменяют свою философию».

Реализация идеи Зеленского фактически будет означать, что между Россией и Западом вновь опустится «железный занавес», считает Подрабинек. Он уверен, что «это ровно то, о чем мечтает сегодня Владимир Путин и что постепенно внедряется в российскую жизнь — возврат к советской государственной практике».

На довод Зеленского о том, что россияне виновны в войне, так как избрали развязавшего ее лидера, Подрабинек отвечает, что «наш народ не выбирал эту власть», более того в России «власть даже не передают из одних рук в другие, ее прочно удерживают одни и те же цепкие и безжалостные руки».

Подрабинек подчеркнул, что россияне борются против установившегося в стране тоталитарного режима и «не проходит и дня, чтобы кого-нибудь не арестовали или приговорили за сопротивление этой власти». Однако у российского общества не осталось реальных инструментов давления на нее: «Сегодня протестующие идут в тюрьму, поэтому подталкивать их к протестам закрытыми границами, дефицитом товаров или высокими ценами — верх детской наивности».

Подрабинек убежден, что «война России с Украиной — это не война русского народа с украинским», а «война авторитаризма с демократией». Он призвал Зеленского не низводить «цивилизационный конфликт» до уровня «примитивного межнационального противостояния».

В конце 1970-х годов КГБ пыталось вынудить Подрабинека, активно занимавшегося правозащитной деятельностью, эмигрировать из СССР, но он отказался и в последствии оказался в ссылке, а затем и в тюрьме.

Источник: Александр Подрабинек