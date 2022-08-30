Атака символическими жестами

Белорусский писатель Саша Филипенко — пожалуй, самый востребованный в мире русскоязычный автор прямо сейчас. Его книги переводятся на десятки языков, его публицистические тексты печатают ведущие мировые издания. С разрешения автора «Холод» публикует оригинальный текст колонки, которая в переводе была опубликована в Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В Европе все громче звучат призывы прекратить выдавать шенгенские визы россиянам. Как минимум 10 стран ЕС уже фактически сделали это: записаться в консульство Испании в Москве невозможно, а итальянцы, например, выдают слоты только на ноябрь. Озвученную президентом Зеленским инициативу тотчас подхватили премьер Эстонии и премьер Польши, который предлагал лишить россиян шенгенских виз еще весной. Для чего это делается? По версии президента Зеленского, если люди не смогут ездить в Европу — они будут отчаянно сражаться с режимом Путина. Вторит Зеленскому и премьер-министр Литвы: «Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что запрет поможет сохранить оппозицию внутри России: “Когда мы говорим, что в России могло бы быть 5–10% людей, выступающих против конфликта, то речь бы уже шла о миллионах. Вы хотите, чтобы эти миллионы были внутри России или за ее пределами?”»

Если усталость и раздражение Зеленского, чью страну шесть месяцев атакуют российские войска, очень и очень просто понять, то позиция европейских дипломатов и функционеров как минимум вызывает вопросы. Большинство европейских стран по-прежнему потребляют российский газ. Никогда раньше Россия не зарабатывала так много на энергоресурсах, как с начала этой войны. После падения в мае товарооборот между Россией и Европой опять растет. Российские танки и другая военная техника на 30–70% состоят из европейских и американских комплектующих. На вооружении российской армии состоят более 800 образцов техники, в которой используются детали американского и европейского производства. Дроны выпускают совместно с Израилем, в большинстве бронемашин — американские двигатели. Только в одном ракетном гиперзвуковом комплексе «Кинжал» 133 компонента произведены за рубежом, а в производстве других ракет России помогает Япония.

Казалось бы, мировое сообщество могло бы с легкостью оставить Россию без запчастей, но в этот момент (о, вы удивитесь!), несмотря на шесть месяцев войны, союзники Украины заявляют, что договоренности нарушать нельзя и что Россия будет получать запчасти, потому что контракты подписаны на много лет вперед. Контракты переписывать нельзя, зато можно переписать фундаментальное право на свободу передвижения.

Измученный войной Зеленский говорит: «Пусть россияне живут в своем мире, пока не изменят свою философию… Они избрали этих людей и теперь с ними не борются, не спорят с ними и не кричат на них. Русские, которые публично выступают против войны, — это единичные случаи, и эти люди сидят в тюрьмах. Но пусть русские едут домой, пусть все едут в Россию».

Повторюсь: гнев Зеленского оправдан и понятен, но как быть с тем, что в данный момент только в Москве проживает 400 тысяч украинцев. С 24 февраля все эти люди, в подавляющем большинстве, не выходили на массовые протесты: они продолжают работать и платить налоги в России. Что делать с ними, если или когда они захотят поехать в Европу? Нужно ли выдавать шенгенские визы жителям Крыма, Херсона и других оккупированных Россией городов, которым насильно выдали российские паспорта? Так, до недавнего времени, британские или швейцарские дипломаты с улыбкой отправляли крымчан за визами… в Киев.

Зеленский говорит, что все русские виноваты, потому что проголосовали за Путина, но за Путина проголосовало 54 миллиона россиян, при том, что миллионы бюллетеней могли быть просто вброшены, о чем свидетельствует расследование «Медузы» по думским выборам. Но ведь в Украине еще недавно половина страны поддерживала пророссийского президента Януковича, как быть с этими людьми? Далеко не вся страна сражалась за Свободу на Майдане. Как быть с теми, кто поддерживал русский мир?

Зеленский абсолютно прав в том, что большинство россиян ведет обычный образ жизни, не замечая войны, но заставит ли их выйти на улицу запрет на выдачу шенгенских виз? Решит ли это фундаментальный вопрос бездействия и преодоления страха? Полагаю, что нет. Во-первых, заграничные паспорта и возможность выезжать за границу имеют лишь 30% россиян, и, рискну предположить, большинство из них исповедует как раз либеральные ценности, выступая против Путина. Электорат Путина в Европу не ездит и никогда не поедет — таким образом, на большинство россиян этот жест не повлияет. Во-вторых, мы помним, что пик антипутинских протестов в России пришелся на 2012 год, когда россияне как раз максимально много путешествовали в Европу, а не наоборот. К сожалению, история показывает, что бедные и закрытые общества не сражаются за свою свободу, а уж тем более за свободу других.

В данный момент в России развернуты беспрецедентные репрессии. Всякое сопротивление войне тотчас карается. Как? Например, посредством техники для разгона демонстраций, которую — уже после аннексии Крыма — России поставляла Франция. Более того, несмотря на эмбарго 2014 года, Франция передала России вооружения на сумму 152 миллиона евро: это бомбы, ракеты, торпеды, тепловизоры для танков, а также навигационные системы, предназначенные для истребителей и вертолетов. Немецкие компании продали России оборудование двойного назначения, в том числе «спецтехнику и винтовки», на сумму в 121 миллион евро. В Берлине заверили, «что оборудование передали лишь после того, как российская сторона гарантировала использование винтовок в мирных целях». Как мы знаем, Украину Путин уничтожает тоже исключительно в мирных целях.

Нужно ли после этого всем немцам и всем французам запретить передвижение внутри ЕС?

Почему же Зеленский и другие страны так долго и громко обсуждают меру, которая, в общем-то, мало на что повлияет, но больше напоминает месть, на которую только Зеленский и имеет полное право? Потому что другие хоть сколько-нибудь действенные меры уже закончились. Когда Германия постоянно находит причины, чтобы задерживать поставки тяжелого вооружения Украине, когда отказаться от нефти и газа сразу не получается, а запчасти к российским танкам продавать все еще очень хочется, все, что остается, — заниматься популизмом. Если на решительные меры не хватает смелости — борьбу нужно изобразить.

Вместе с Европой в подобной ситуации оказались и США. В эти дни Вашингтон стоит перед дилеммой: когда почти весь инструментарий давления исчерпан, все, что остается, — объявить Россию государством-спонсором-терроризма, но в этом случае под очередные санкции автоматически попадет не только Россия, но и все страны, которые с ней торгуют. Может ли США пойти на это? Кажется, нет, но и признаваться в том, что на решительные меры никто не готов, — никто не готов.

Стратегия анти-российских союзников кажется таковой: мы не можем дать Путину победить, потому что в этом случае он почувствует силу и разгромит пол-Европы, но мы и не можем дать ему проиграть, потому что в этом случае, разъяренный, он также разгромит пол-Европы. Как результат, Европа собирается возвести всевозможные стены и опустить все на свете занавесы, оставив мелкие лазейки, через которые можно будет передавать товары и вооружение России, используя, например, третьи страны.

В продолжающуюся эпоху полумер Европа переходит к массированной атаке символическими жестами, и самое обидное, что жесты эти неумные. Например, как мне кажется, было бы гораздо разумнее не перестать выдавать россиянам шенгенские визы, а, в три раза повысив их стоимость, сообщить, что 75% с каждой визы идет в помощь Украине, но — увы…

К сожалению, какое бы решение в ближайшее время ни приняли европейские страны, ответ на вопрос, может ли русский путешествовать по Европе, останется прежним: да, если он — газ.

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