«Лагерь, где учат ненавидеть Украину»: под Мариуполем прошли юнармейские сборы

Российские оккупационные власти провели под Мариуполем тематические сборы «Юный дружинник». Украинский горсовет назвал мероприятие попыткой «превратить мариупольских детей в Гитлерюгенд».

Действующее в самопровозглашенных ЛНР и ДНР движение «Молодая Гвардия — Юнармия» привезло в поселок Мелекино на берегу Азовского моря детей из Мариуполя, Донецка и других городов региона. Там они «закрепили свои навыки» в основах огневой подготовки, выживания и самообороны, а также первой помощи и «военной истории».

Украинские власти Мариуполя охарактеризовали мероприятие как «лагерь, где промывают мозги, учат стрелять и ненавидеть Украину».

Источники: Горсовет Мариуполя, «Типичный Донецк», «Лента новостей ДНР»