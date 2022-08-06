Мэр Мариуполя: в городе готовят клетки для показательного процесса над «Азовом»

Украинские власти Мариуполя сообщили, что оккупационные власти готовятся провести показательный процесс над защитниками города, и для этого собирают в местной филармонии клетки из арматуры.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко призвал мировое сообщество, ООН и «Красный крест» вмешаться в ситуацию, чтобы обеспечить надлежащее обращение с военнопленными и «не допустить в Мариуполе второй Еленовки».

В середине мая украинские военные, в том числе бойцы полка «Азов», окруженные на территории завода «Азовсталь», сдались в плен российским войскам после нескольких месяцев боев. Многие из них были размещены в колонии в Еленовке под Донецком. В ночь на 29 июля один из бараков на территории колонии был уничтожен взрывом и последующим пожаром, погибли более полусотни пленных. Минобороны РФ заявило, что колонию обстреляли украинские военные, украинская сторона обвинила Россию в преднамеренном убийстве пленных.

Источник: Горсовет Мариуполя