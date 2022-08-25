Власти Санкт-Петербурга установят в Мариуполе памятник Александру Невскому

Администрация Санкт-Петербурга скорректировала план восстановления Мариуполя, включив в него более 20 социально-значимых для разрушенного города зданий, среди которых есть памятник Александру Невскому с «художественной подсветкой».

Также планируется спроектировать и построить академический русский драматический театр, восстановить Парк 50-летия Победы, гостиницы и жилые здания.

1 июня Санкт-Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами. Власти Петербурга собираются в течение года восстановить в разрушенном городе 29 объектов, включая три детских сада, три школы, две поликлиники и жилые дома. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что работы по этим объектам ведутся в плановом режиме. В восстановлении города задействуют более двух тысяч человек.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга