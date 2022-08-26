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В Петрозаводске прошли похороны заключенного, завербованного на войну в Украине

10:59 • 26.08.2022

В Петрозаводске похоронили 44-летнего заключенного Евгения Еременко, которого завербовали для участия в войне в Украине. Как пишет «Медиазона», в 2020 году его осудили на 10 лет колонии строгого режима по делу о вымогательстве и отправили отбывать срок в ИК-9 в Карелии. Ранее один из осужденных оттуда и местный адвокат сообщали, что именно там проходит вербовка заключенных на войну в Украине.

По сведениям издания, Еременко в июне сообщил матери, что его этапируют в другой регион, а 14 августа к ней пришли двое мужчин — сказали, что они «от Жени», и отдали свидетельство о смерти, выданное самопровозглашенной ЛНР. Там говорилось, что Еременко погиб 24 июля в украинском Бахмуте (Донецкая область).

Тело погибшего в Петрозаводск привез частный водитель, которому мать Еременко заплатила самостоятельно. По словам ее подруги, через несколько дней матери компенсировали за похороны 145 тысяч рублей.

Источник: «Медиазона»

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