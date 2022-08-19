Британские юристы хотят забрать активы россиян, на которые наложены санкции

18 августа Европейская редакция издания Bloomberg опубликовала текст, в котором говорится о возможной конфискации денег россиян и их компаний, находящихся за рубежом. «Холод» пересказывает, кто запустил эту инициативу, зачем это нужно и насколько реально ее воплотить.

Кто хочет забрать у россиян деньги

Практически сразу после начала войны группа западных юристов создала «Альянс за справедливость для Украины». Его основали юридические компании McCue Jury & Partners и Mishcon de Reya. Сейчас их юристы ищут средства для подачи исков от имени украинцев в суды. Таким образом они планируют получить доступ к активам попавших под санкции россиян.

«Альянс» оказывает поддержку правительству и народу Украины, в том числе разрабатывая юридические стратегии по привлечению к ответственности виновных в войне. Среди партнеров проекта — другие юридические фирмы и издание Bellingcat, специализирующееся на расследованиях.

Сейчас «Альянс» создает краудфандинговую платформу: если им удастся выиграть суды против россиян и их компаний, людям, которые вложили деньги, их вернут.

Зачем юристам это нужно

Вырученные деньги планируют использовать, чтобы выплатить украинцам компенсации за потери из-за российского вторжения. Те, кто вложился в проект, также получат свою долю от каждого выигранного дела. Конкретных имен потенциальных инвесторов Bloomberg не называет, сославшись на частный характер обсуждений.

Насколько реалистичными выглядят эти планы

Инициатива потенциально может высвободить до одного триллиона долларов, сейчас принадлежащих россиянам и их компаниям. Однако это сложный и длительный процесс, так как часть активов под санкциями находится в офшорных юрисдикциях.

Ситуацию усложняет то, что некоторые попавшие под санкции россияне уже подали иски в Европейский суд, чтобы их отменить. Например, так сделали Михаил Фридман, Роман Абрамович и Петр Авен.

Партнер-основатель McCue Jury & Partners Джейсон Маккью сказал, что «Альянс» идентифицировал активы на сумму около 200 миллиардов долларов — по ним уже можно предъявлять иски, если финансирование найдется.

Что в этой истории выглядит спорным

По данным Международного консорциума журналистов-расследователей, до начала войны Mishcon de Reya предоставляла богатым россиянам услугу VIP Russia, в которую входило структурирование и защита активов.

Само издание Bloomberg не уточняет, как именно опыт работы по VIP Russia будет связан с конфискацией санкционных активов. Партнер Mishcon de Reya Бен Брэндон обтекаемо сказал журналистам, что компания намерена использовать подходы из разных юрисдикций и областей права.

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