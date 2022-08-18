Диссидент из Конституционного суда

15 августа умер бывший судья Конституционного суда Анатолий Кононов. Ему было 75 лет. Кононов известен тем, что чаще своих коллег критиковал решения суда: по его собственным подсчетам, он не соглашался с ними около 50 раз. В 2009 году Кононов подал в отставку, потому что перестал видеть смысл в своей работе. «Холод» рассказывает, чем запомнился судья.

Работал следователем, преподавателем и народным депутатом первого российского парламента

Анатолий Кононов родился в Москве в 1947 году. Во время учебы на юридическом факультете МГУ впервые поработал в суде — секретарем и судебным исполнителем. После учебы почти 10 лет был следователем прокуратуры.

Кононов вспоминал, что ему тяжело давалась работа следователем: «Мне даже ночью снилось, что у меня лежат все эти дела, по которым сидят люди, а я не успел вовремя продлить арест или сроки следствия… Вот эта колоссальная ответственность, которая на тебе лежит за людей, за дела, за сроки и так далее, — она в основном давит».

В 1980-х Кононов оставил работу следователем и устроился юрисконсультом в Министерство машиностроения для легкой и пищевой промышленности СССР, защитил кандидатскую диссертацию по проблемам криминологии (науки, которая изучает преступность) и преподавал курс «Советское право» в Московском приборостроительном институте.

В 1990 году Кононов стал депутатом Верховного совета РСФСР — первого постоянно действующего парламента в России после 1917 года. Он входил в Комитет по правам человека, где возглавлял группу по разработке закона о реабилитации жертв политических репрессий (После распада СССР в России начали обсуждать законопроект о реабилитации репрессированных советской властью. Закон сложно проходил в парламенте, но в 1991 году его приняли. — Прим. «Холода»), и был заместителем председателя Комиссии по помилованию.

18 лет был судьей Конституционного суда, где стал рекордсменом по «особым мнениям»

По словам Кононова, в Верховном совете он «примелькался» как юрист, которых в парламенте было очень мало — 40-50 на тысячу депутатов. Поэтому в 1991 году, когда в России объявили выборы в Конституционный суд, Комитет по правам человека решил выдвинуть его кандидатуру. «Тебя, конечно, не изберут, но ты там хоть как-то обозначишь свою фамилию», — сказал тогда Кононову глава Комитета по правам человека Сергей Ковалев. Но в итоге Кононов оказался в числе первых 13 судей.

Конституционный суд проверяет законы и другие нормативные акты на соответствие Конституции. Если норма противоречит Конституции, он может отменить ее.

Среди своих коллег по Конституционному суду Кононов выделялся тем, что на многие решения заявлял «особое мнение» — это выраженная в письменном или устном виде личная позиция судьи, которая частично или полностью не совпадает с решением суда. По его словам, в некоторых случаях особые мнения имели юридические последствия: например, Конституционный суд мог уточнить свое решение.

Первое такое мнение Кононов составил в 1992 году. В нем он критиковал постановление Конституционного суда о роспуске КПСС — за отказ устанавливать конституционные правонарушения, совершенные компартией.

В 1995 году в другом особом мнении судья назвал указ первого президента России Бориса Ельцина о введении войск в Чечню противоречащим Конституции — в частности, потому что в нем принцип верховенства прав и свобод человека «был грубо нарушен» в пользу государственных интересов. В 2007 году Кононов раскритиковал введенный при Путине запрет лицам с двойным гражданством избираться в государственные органы: по его мнению, эта норма делит граждан на «полноправных» и «второстепенных» и противоречит принципам равенства и запрета на дискриминацию. Еще через два года он назвал «необоснованным» и «избыточным» требование согласовывать проведение митингов с властями.

Незадолго до своей отставки Кононов говорил, что заявлял особое мнение по разным решениям «где-то больше 50 раз». По его словам, мнений могло быть «в сто раз больше» — но их подготовка требовала много усилий. Для написания мнений ему приходилось погружаться в разные области права: «Надо было приходить, брать учебник и с начала до конца всю эту проблему изучать. Да еще и все, что к этому прилагалось. Это не просто взял и написал».

С годами критика Кононова звучала все жестче, и делал он это намеренно: «Чем дольше это несогласие [с решениями Конституционного суда] продолжалось, тем тон становился все более жестким. Как, наверное, естественно для любого человека». По его словам, в некоторых случаях по просьбе председателя суда он вычеркивал особенно «эмоциональные и обидные» выражения.

Досрочно ушел в отставку после интервью, в котором критиковал власть

В 2009 году Кононов ушел в отставку. В качестве причины председатель Конституционного суда Валерий Зорькин назвал его проблемы со здоровьем. Кононов признавал, что они у него действительно были, но описал ситуацию «не такой серьезной, какой ее пытались представить».

По словам Кононова, на самом деле он ушел в отставку по другим причинам. В то время судья уже не видел смысла в своей работе, а из-за его интервью журналу «Собеседник» разгорелся скандал. В нем он рассказал, как его коллегу Владимира Ярославцева «высекли» на пленуме Конституционного суда: в разговоре с журналистами Ярославцев назвал сложившийся политический строй в России авторитаризмом. В интервью Кононов также раскритиковал закон, который предписывает назначать председателя Конституционного суда и его замов «сверху», по представлению президента.

Кононов вспоминал, что был готов к увольнению и собирался уйти из суда еще за год до этой ситуации. Тогда на одном из заседаний его коллеги решили регламентировать, как нужно писать особые мнения. После этого он положил на стол председателя Зорькина заявление об уходе по собственному желанию: «Ну как можно указывать, как их [особые мнения] писать? Да это тогда вообще надо было сказать, что никто особого мнения иметь не должен». Но в ответ его попросили забрать заявление: «Тогда еще боялись, что это будет слишком скандально».

После отставки Кононов практически не появлялся в публичном поле. В последнем большом интервью в 2018 году он сказал, что перестал следить за деятельностью Конституционного суда и занялся «газоном».