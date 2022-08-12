Кто такой и чем знаменит Алексей Арестович

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что будет баллотироваться на президентский пост, если Владимир Зеленский не пойдет на второй срок. «Холод» рассказывает о довоенной карьере Арестовича и о том, за что украинцы полюбили (и наоборот, критикуют) его после начала войны.

Чем занимался Арестович до вторжения России в Украину

В прошлом Алексей Арестович успел сменить несколько профессий. После школы он начал получать высшее образование, но бросил спустя несколько месяцев; пошел играть в театр — тоже бросил, чтобы пойти в армию. В итоге Арестович отучился в Одесском институте сухопутных войск, а затем до 2005 года, по его словам, прослужил в украинской разведке. Затем снова вернулся к актерской работе: снялся в рекламе и нескольких сериалах.

Заниматься политикой Арестович стал еще в 2005 году. Тогда он был членом партии, идеология которой резко отличается от взглядов, которые Арестович высказывает сейчас. Это была праворадикальная партия «Братство», которая сотрудничала с российским политологом Александром Дугиным, ныне идеологом «русского мира». Сам Арестович впоследствии говорил, что участвовал в работе этой партии под прикрытием — в качестве действующего офицера Главного управления разведки министерства обороны Украины.

С «русским миром» советника Зеленского также связывает учеба в авторской школе русского писателя-эзотерика и психолога Авессалома Подводного и в Институте религиозных наук святого Фомы Аквинского — там он изучал теологию. Также Арестович проводил в Украине психологические тренинги.

Как Арестович стал известен

С началом войны неожиданную популярность приобрели видео, которые Арестович записывает для своего блога: часть из них набирает больше полумиллиона просмотров. В них советник главы офиса президента рассказывает о ходе войны и подбадривает украинцев. За низкий успокаивающий голос и обнадеживающие формулировки журналисты называют Арестовича «главным психотерапевтом Украины». Для жителей страны Арестович — герой множества мемов и пародий.

Прославился Арестович не в последнюю очередь благодаря своим прогнозам. Некоторые из них оказались довольно точными. Так, Арестович предсказал полномасштабную войну с Россией еще в 2019 году, до победы на выборах Владимира Зеленского. Предсказал он и провал наступления российской армии под Киевом.

Однако другие высказывания Арестовича, напротив, на деле оказывались такими нереалистичными, что стали предметом шуток. Как, например, его обещание, что активная фаза войны закончится через две-три недели, которое он давал несколько раз с момента российского вторжения.

За что Арестовича критикуют в Украине

Его высказывания часто противоречивы. Начиная с 2014 года, он выступал в публичном пространстве как военный эксперт, комментируя конфликт на востоке Украины. Но в 2017 году признался, что врал журналистам: занимался пропагандой, чтобы создать «патриотический лубок» и очернить Россию. Сейчас же, говоря о своих эфирах на Youtube, утверждает, что его главная цель — сообщать людям правдивую информацию, а не поддерживать их боевой дух.

Арестовичу, который теперь стал для многих символом украинского патриотизма, часто припоминают его старое высказывание о том, что он — не патриот. «На вопросы восстановления исторической памяти, справедливости, борьбы, побед и поражений, становления наций, языка/-ов, закрытия исторических ран, я смотрю, как солдат на вошь», — говорил он. Часто обращают внимание и на то, что Арестович, прежде чем получить работу в офисе президента, резко критиковал Владимира Зеленского, называя его «марионеткой олигархов».

Вызывают критику и новые высказывания Арестовича. Уже после начала войны он заявил, что ЛГБТ-персоны — это «люди с отклонениями от нормы поведения», к которым он относится «с сочувствием». И выступил против «пропаганды» гомосексуальности, потому что она, с его точки зрения, может нанести вред обществу. После этого украинская ЛГБТ-организация KyivPride потребовала отправить Алексея Арестовича в отставку.

Как на критику реагирует сам Арестович

Когда Арестовича ругали за то, что он ведет блог на русском, а не на украинском, — отвечал, что «часть самых патриотичных украинских патриотов» ничем не отличается от кремлевских пропагандистов.

Он часто публично отвечает своим критикам и в прошлом делал это особенно резко. Например, год назад, будучи уже советником главы президентского офиса и спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, Арестович ответил оппоненту в одном из споров в соцсетях и назвал его «чмом объебанным».