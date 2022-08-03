Больше трети россиян уверены, что Солнце крутится вокруг Земли

2 августа ВЦИОМ представил результаты опроса о научных заблуждениях россиян. Его результаты сразу стали виральными: 35% опрошенных ответили, что Солнце вращается вокруг Земли, и пользователи соцсетей начали делать выводы об интеллектуальных способностях россиян. «Холод» объясняет, почему эта цифра — не повод считать людей глупыми.

Как на подобные вопросы отвечают жители других стран

На первый вопрос «Согласны ли Вы со следующим утверждением: “Солнце вращается вокруг Земли?”» неправильно ответили более трети респондентов из России. Такой же ответ в 2014 году дали 20% жителей стран Европы и 26% американцев.

По сравнению с прошлым десятилетием в России стало больше сторонников геоцентрической теории, то есть модели Вселенной с неподвижной Землей в центре. В 2011 таких людей было 32% от опрошенных, в 2007 — 28%. О том, что Солнце не вращается вокруг планет, рассказывают еще в начальной школе, поэтому ошибочные ответы на этот вопрос не связаны с отсутствием высшего образования.

Несмотря на относительно большое число тех, кто ошибается насчет вращения Земли вокруг Солнца, ВЦИОМ отмечает, что в целом уровень научной грамотности населения растет: доля неправильных ответов на другие вопросы снизилась. Но научная грамотность по-прежнему невысока у пожилых людей, живущих в отдаленных населенных пунктах и часто смотрящих телевизор.

При этом в России уменьшилось число опрошенных, которые думают, что люди жили в одну эпоху с динозаврами. В 2007 каждый третий считал, что это так, а сейчас — только каждый пятый. Этот показатель на одном уровне со странами Евросоюза. В США в 2015 году сторонников сосуществования людей и динозавров было даже больше — 41%.

Жители России все больше перестают опасаться ГМО: в 2014 году 67% опрошенных считали, что ГМ-продукты канцерогенны, в 2022 — 44%. В три раза выросло число тех, кто не согласен с такой точкой зрения: с 10 до 35%.

Правда, Россия все еще остается на первом месте по числу тех, кто считает, что есть генно-модифицированные продукты небезопасно. По данным Pew Research Center, 70% россиян скептично относятся к таким продуктам, по сравнению с 38% американцев и 29% голландцев. В то же время 32% россиян считают, что ГМ-продукты могут помочь в борьбе с голодом.

Вред ГМО, который действительно не доказан, остается одной из самых дискуссионных тем. Всемирная организация здравоохранения пишет, что генно-модифицированные продукты, как и не модифицированные, должны проходить проверки на безвредность — но по специальной процедуре. Если ГМ-товар оказался доступным для покупателя, значит, он прошел проверку. Также ВОЗ отмечает, что негативные последствия для здоровья людей, потребляющих ГМ-продукты, не выявлены.

Почему данным подобных опросов не стоит доверять

Люди в целом невнимательно отвечают на подобные вопросы. Ответы кажутся простыми, и опрашиваемые, не задумываясь, выбирают первый ответ, даже если правильный — второй или третий. А когда тема широко обсуждаемая, в голове обычно всплывает самый часто упоминаемый тезис, хотя человек может быть с ним внутренне не согласен. Именно такие паттерны поведения выявили исследования Школы бизнеса Хааса — подразделения Калифорнийского университета в Беркли — в 2012 году.

Показателен опрос, который в 2019 году провела образовательная НКО Gapminder среди жителей 31 страны. Исследователи хотели понять уровень осведомленности людей о мировых социальных трендах. В каждом из 18 вопросов было три варианта ответа, среди которых верный только один. Например, в одном из вопросов теста нужно было ответить, какой процент населения в богатых странах живет в крайней нищете (менее чем на 2 доллара в день). Варианты ответа предложены следующие: менее 1%, около 11% и около 21%. Правильный — первый (но 77% отвечающих ответили неверно).

Если бы люди выбирали ответ рандомно, они ответили бы правильно на шесть из 18 вопросов, то есть на треть. Все потому что шанс ответить правильно в каждом вопросе равен 33%, так как ответа всего три. Но люди пытались отвечать, исходя из своих представлений о мире, и в среднем на каждый вопрос 84% ответов были неправильными. Авторы опроса отметили, что обезьяны лучше бы справились с таким заданием, поскольку выбирали бы именно случайным образом.

К слову, респонденты из России оказались в середине рейтинга стран по числу верных ответов.