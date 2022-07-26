Хроника войны с Украиной. День 153

16:35

На форме чеченских силовиков появились надписи «На Киев», передает «Кавказ.Реалии». Такие нашивки на форме полицейских в Грозном замечают с 18 июля. По информации источника издания, такие же изменения произошли у сотрудников чеченского ОМОН и прочих подразделений.

Источник: «Кавказ.Реалии»

16:07

Тверской районный суд Москвы оштрафовал активиста Романа Шилова на 50 тысяч рублей за «дискредитацию» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

20 июля он вышел с одиночным пикетом на Красную площадь с плакатом «Вам еще нужна эта война?».

Такой же плакат в день вынесения приговора в зале суда поднял муниципальный депутат Алексей Горинов, осужденный на семь лет колонии за «фейки» про армию.

15:38

В Ханты-Мансийском автономном округе мужчину оштрафовали за «дискредитацию» армии из-за погрома в магазине, пишут «Кавказ.Реалии».

Артура Ильясханова оштрафовали на 32 тысячи рублей по статьям о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП) и «дискредитацию» армии (статья 20.3.3 КоАП). Ильясханов не смог расплатиться за две бутылки алкоголя в продуктовом магазине, разбил их и отказался убираться, сказав, что «чеченец никогда не будет стирать русскому». После этого он выкрикнул «Слава Америке, слава Украине».

14:08

Один человек погиб в результате обстрела приграничного района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его словам, помимо таможенного пункта МАПП «Троебортное», под обстрел попал также склад временного хранения.

13:53

Великобритания расширила санкционный список против России.

В него попали губернаторы 29 российских регионов, в том числе приграничных, а также министр юстиции России Константин Чуйченко и его заместитель Олег Свириденко.

12:58

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с последствиями утреннего обстрела деревни Затока в Одесской области.

«Люди отдыхали и жили. Просто жили. Ни баз, ни войск. Просто террористам из РФ захотелось пострелять », — написал он. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

12:53

В Минсвязи самопровозглашенной ДНР сообщили, что с 1 августа республика перейдет на российский телефонный код.

«Сеть фиксированной телефонной связи Донецкой Народной Республики переходит на российский код +7(856). При этом внутренний номер телефона абонентов останется без изменений. Например, если был (+38062)1234567, то станет (+7856)1234567», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее о переходе на российский код сообщали в самопровозглашенной ЛНР.

12:21

Tetra Pak продала свой российский бизнес из-за невозможности поддерживать операционную деятельность, передает ТАСС.

«С целью обеспечения непрерывности бизнеса своих заказчиков, а также сохранения доступности продуктов первой необходимости компания приняла решение передать свое российское подразделение местной команде менеджмента », — сказали в пресс-службе компании.

11:57

В Брянской области четыре человека пострадали из-за обстрела со стороны Украины, пишет губернатор Александр Богомаз.

По его словам, квадрокоптер сбросил на пограничный пункт МАПП «Троебортное» в Севском районе взрывное устройство.

11:49

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило об очередном обмене телами военных.

«Украина вернула тела еще 25 своих защитников », — говорится в сообщении.

Российская сторона пока не комментировала обмен.

11:42

На стендап-комика Данилу Поперечного написали заявление в полицию, сообщает РЕН ТВ, Baza и Shot, не называя источника информации.

Полиция проверяет Поперечного на предмет «дискредитации» российской армии. По информации Shot, заявление на него поступило от некоего Васильева в ОВД по Ярославскому району Москвы. Автор заявления пожаловался, что Поперечный «неоднократно негативно высказывался по поводу спецоперации».

Комик в своем инстаграме выложил скриншот сообщения Baza и сказал, что сейчас находится в России. «Я не дискредитировал вооруженные силы Российской Федерации никоим образом и свято в это верю », — отметил он.

11:11

На нефтебазе в Донецке произошел пожар после обстрела со стороны украинских военных, передает ТАСС.

Корреспондент агентства сообщает, что горят цистерны с горюче-смазочными материалами, огонь от пожара видно в нескольких районах города. Информации о пострадавших нет.

10:31

В Украине с начала войны погибли 5 237 мирных жителей, сообщает ООН. Еще 7 035 человек ранены.

Фактические цифры жертв, по данным экспертов, значительно выше. Получение информации из некоторых мест задерживается, многие из сообщений также ожидают подтверждения.

09:13

В МИД России не исключают, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы, передает ТАСС.

По словам директора консульского департамента МИД РФ Ивана Волынкина, сейчас наблюдается фактически полная приостановка оформления виз российским гражданам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии.

«В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами-членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии », — сказал он.

Итоги 151-го дня войны

В Германии число зарегистрировавшихся украинских беженцев приближается к миллиону.

В Украине погибли не меньше трех заключенных из петербургской ИК-7 «Яблоневка», которых завербовала ЧВК «Вагнера». Еще двое ранены, они находится в одной из больниц Луганска.

Евросоюз предоставил Украине кредит на 1,59 миллиарда евро.

Независимый депутат городского совета Новосибирска Хельга Пирогова, против которой возбудили уголовное дело о «фейках» про армию, уехала в Грузию.

Против журналиста Ильи Азара возбудили второе административное дело о «дискредитации» российской армии.