Хроника войны с Украиной. День 152

16:48

В России впервые оштрафовали за «грустный» эмоджи под антивоенным постом, пишет «Сибирь.Реалии». Такую реакцию оставил преподаватель философии и истории из Барнаула Алексей Аргунов — к посту о том, что лидера алтайского отделения «Яблока» осудили по статье о дискредитации российской армии.

Алексей Аргунов:

«Сами полицейские показывали, что понимают, дело несерьезное, даже глуповатое какое-то. Мол, фсбшники спустили, надо отчитаться. Поэтому было ощущение, что я напишу объяснительную и на этом все и закончится».

В протоколе указано, что Аргунов «публично выразил эмоции путем выставления отметки "Грущу" к публикации». Суд признал преподавателя виновным, назначив ему штраф в размере 30 тысяч рублей.

Страница из протокола

16:22

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что удар по порту в Одессе не противоречит стамбульской сделке по зерну. По его словам, Россия, подписывая договор, не обещала приостанавливать «специальную военную операцию и уничтожать военную инфраструктуру».

Лавров добавил, что зерновой терминал находится «на значительном удалении от вот этой военной части», а целями удара были украинский боевой катер и склад с боеприпасами, где хранили ракеты Harpoon.

15:27

В Германии число зарегистрировавшихся украинских беженцев приближается к миллиону.

Как сообщает Deutsche Welle, в Центральном реестре иностранцев в Германии уже зарегистрировано более 915 тысяч беженцев от войны, из них более 890 тысяч человек — граждане Украины. Реальное число беженцев, в число которых входят те, кто не стал регистрироваться, неизвестно.

15:02

Преподавателя философии Алексея Аргунова оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» российской армии из-за лайков и реакций к антивоенным постам. Об этом пишет «Сибирь. Реалии».

Как сказано в протоколе, 12 апреля Аргунов «публично выразил эмоции в виде выставления отметки "Грущу"» к посту об оштрафованном за «дискредитацию» политике Александре Гончаренко, «тем самым разместив его на своей странице». 17 марта Аргунов поставил отметку «Класс» к антивоенному видео с актером Арнольдом Шварцнеггером, 4 марта — к видео «Нет войне».

По словам Аргунова, ему позвонили из отдела полиции и попросили «подойти». 12 июля он пришел. «Сами полицейские показывали, что понимают, дело несерьезное, даже глуповатое какое-то. Мол, ФСБшники спустили, надо отчитаться. Поэтому было ощущение, что я напишу объяснительную и на этом все и закончится, что дальше в суд дело не будут передавать », — рассказал журналистам Аргунов. Спустя три дня, 15 июля, суд оштрафовал его на 30 тысяч.

14:34

Против журналиста Ильи Азара возбудили второе административное дело о «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), сообщают «Сетевые свободы».

Дело поступило в Хамовнический суд Москвы, дата рассмотрения пока не назначена.

В июне Азара оштрафовали на 60 тысяч рублей по той же статье, но по второй ее части ( «дискредитация» с призывами к несанкционированным митингам). Протокол был составлен за пост об обстрелах Харькова.

14:15

Международный конкурс «Евровидение» в 2023 году пройдет в Великобритании, а не в Украине.

На «Евровидении» в мае в 2022 году победила украинская группа Kalush Orchestra. На следующий год, согласно правилам, конкурс должна была принять Украина — президент Владимир Зеленский говорил, что страна сделает все, чтобы однажды конкурс принимал украинский Мариуполь.

Однако в Европейском вещательном союзе сказали, что Украина не сможет принять конкурс из-за войны. «Мы твердо намерены, чтобы победа Украины отразилась на шоу следующего года. Это будет для нас приоритетом в переговорах с потенциальными хозяевами шоу», — подчеркивали тогда в вещательном союзе.

13:47

Жене пропавшего в Харьковской области псковского волонтера Марине Минушкиной звонят с просьбой «не поднимать шумиху», рассказала она губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. На это обратила внимание «Псковская губерния».

«Я вам писала две недели назад, что моего мужа Минушкина Владимира Владимировича и его друга Матвеева Артёма Юрьевича кто-то похитил в Харьковской области в селе Стрелечье. За прошедшее время никаких известей от них нет. Звонят люди с неизвестных номеров и просят не поднимать шумиху, говорят, что нам никто не поможет», — пишет жена волонтера. По ее словам, с Минушкиным и Матвеевым был некий Вадим Кудиков, «который, по их словам, самозванец и плохой человек». Минушкина считает, что пропавших задержали из-за него.

Связи с пропавшими нет с седьмого июля. Тогда они последний раз общались с Минушкиной. «Как я смогла выяснить, к ним во время раздачи гуманитарной помощи подъехали военные из ЛНР и забрали в неизвестном направлении. Я выяснила благодаря перепискам с местными села Стрелечья, что их забрала некая "военная комендатура" », — рассказывала она ранее. Начальник управления специальных программ правительства Псковский области Андрей Вьюнов говорил, что информацию о Минушкине и Матвееве передали в региональное управление МВД.

12:28

Глава Bellingcat Христо Грозев отрицает, что помог Украине завербовать российского летчика, сообщает «Радио Свобода».

По его словам, команда проекта снимала документальный фильм-расследование о том, как ФСБ и украинские спецслужбы ведут игру, пытаясь обмануть друг друга, материал скоро будет опубликован.

11:45

Из-за закрытия аэропортов юга России выпадающий пассажиропоток составит 19,1 миллиона человек, пишут «Ведомости» со ссылкой на презентацию Минтранса. Это пятая часть запланированных перевозок.

11 аэропортов юга России закрыты с начала войны в Украине, с 24 февраля. Ограничения на полеты неоднократно продлевались, сейчас аэропорты закрыты до 30 июля.

10:46

В штабе теробороны самопровозглашенной ДНР сообщили, что идет «зачистка» Углегорской ТЭС в Светлодарске Донецкой области.

10:19

В ФСБ утверждают, что сорвали операцию украинской разведки под кураторством НАТО по угону российских военных самолетов. В ней якобы принимал участие руководитель расследовательского проекта Bellingcat Христо Грозев.

Утверждается, что речь идет о самолетах Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ, а штурмана, «по замыслу Киева, нужно было отравить клофелином перед вылетом ».

«Сотрудники украинской военной разведки, действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков. Склонить их осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы », — говорится в заявлении службы, которое цитирует РИА «Новости». Также в ФСБ сказали, что жен российских летчиков обещали «переправить в страны ЕС ».

Христо Грозев, по версии службы, через своего координатора нашел курьеров, передавших четыре тысячи долларов в Липецк для российского летчика, согласившегося на угон. На видео ФСБ «координатор» Грозева Динар, задержанный в своей квартире в Казани, говорит: «На самом деле у меня большая злость к Христо Грозеву. Могу пояснить, почему. Я ему все-таки доверял как человеку, что он никогда не подставит меня… Именно поэтому я с легкостью согласился на все это, потому что был полностью уверен в том, что никому ничего не угрожает. Я не думал, что там настолько черное дело ».

09:10

Независимый депутат городского совета Новосибирска Хельга Пирогова рассказала, что уехала в Грузию.

22 июля против нее завели уголовное дело о «фейках» спустя 40 минут после поручения главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Сегодня в 10:00 по Новосибирску у нее должен был состояться допрос в Следственном комитете.

Итоги 151-го дня войны

Союзники Украины намерены обеспечить ее 25-30 установками реактивных систем залпового огня (РСЗО) — речь идет об американских системах HIMARS, а также некоторых РСЗО из Великобритании и других стран.

Генеральная прокуратура России потребовала заблокировать сайт журнала «НО» — проекта «Новой газеты» — всего через неделю после его запуска.

Представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что Россия нанесла в субботу удар по одесскому порту. Ракеты «уничтожили объект военной инфраструктуры», заявила Захарова, отвечая на слова президента Украины Владимира Зеленского о невозможности диалога с Россией после подобных обстрелов.

По данным главы Донецкой области Павла Кириленко, в контролируемых Украиной Константиновке и Бахмуте российскими обстрелами ночью разрушены еще две школы.

Издание Politico рассказало подробности гибели двух американцев в Донбассе, о которой стало известно вчера — Люк «Скайуокер» Люцишин и Брайан Янг воевали в составе отряда украинской теробороны, базирующегося в районе Северска.

В Польше менее чем за месяц собрали 22,5 миллионов злотых (около 5 миллионов евро) на турецкий ударный дрон Bayraktar для украинской армии.

Фото на обложке: Igor Tkachev / AFP / Scanpix