Хроника войны с Украиной. День 151

11:35

По данным главы Донецкой области Павла Кириленко, в контролируемых Украиной Константиновке и Бахмуте российскими обстрелами ночью разрушены еще две школы.

Из самопровозглашенных ЛНР и ДНР поздно вечером в субботу и ночью поступали сообщения об обстрелах Горловки, Красного Луча и Донецка. В Горловке взрывы повредили цеха Машзавода, донецкие паблики сообщали об обстреле города зажигательными боеприпасами, в Красном Луче пострадала одноименная гостиница.

10:36

Представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что Россия нанесла в субботу удар по одесскому порту. Ракеты «уничтожили объект военной инфраструктуры», заявила Захарова, отвечая на слова президента Украины Владимира Зеленского о невозможности диалога с Россией после подобных обстрелов. По выражению Захаровой, российские военные «высокоточным ударом» отправили «украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу».

10:34

Генеральная прокуратура России потребовала заблокировать сайт журнала «НО» — проекта «Новой газеты» — всего через неделю после его запуска. Роскомнадзор уже начал ограничивать доступ к сайту. По данным редакции «НО», получившей вчера письмо от РКН, причиной блокировки издания стала «дискредитация» российской армии. В чем конкретно она заключалась, в регуляторе не пояснили.

10:16

Союзники Украины намерены обеспечить ее 25-30 установками реактивных систем залпового огня (РСЗО), рассказал «Радио Свобода» глава комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США Адам Смит.

По его словам, речь идет об американских системах HIMARS, а также некоторых РСЗО из Великобритании и других стран. «Собрать и предоставить 50 или 60 установок будет сложно, но мы хотим достичь цифры в 25 или 30 и предоставить как можно больше артиллерии и ракет для этих систем», сказал Смит, комментируя слова министра обороны Украины Алексея Резникова. Ранее он сказал, что Украине для успешной обороны нужно 50-60, а для наступления — 100 установок HIMARS и ее британского аналога M270.

С момента получения первых комплектов HIMARS месяц назад, украинской армии удалось с их помощью уничтожить большое количество российских складов с боеприпасами. Это позволило компенсировать российское преимущество в артиллерии и, возможно, отложило новое наступление российских сил. На этой неделе сообщалось о поставке Украине еще четырех установок HIMARS. Теперь их количество в распоряжении Вооруженных сил Украины достигнет 16. Кроме того, 15 июля Резников сообщал о поступлении в Украину первой партии РСЗО M270. Российские военные уже дважды заявляли об уничтожении ими «хаймарсов», однако бесспорных доказательств этого предоставлено не было.

9:32

В субботу вечером пермская полиция сорвала концерт группы Anacondaz. Она внесена в негласный стоп-лист исполнителей с антивоенной позицией. Ранее их концерты отменили в Москве и Екатеринбурге. В Перми Anacondaz попытались обойти запрет, выступая без названия. Тем не менее, вскоре после начала выступления, на концертную площадку прибыли три десятка полицейских. Музыканты успели исполнить всего несколько песен. На ближайшее время у Anacondaz заявлены концерты в Москве, Рязани и Мурманске.

Итоги 150-го дня войны

Утром в субботу украинские военные сообщили о новом российском обстреле Одессы. Это произошло менее чем через сутки после подписания в Стамбуле соглашений о вывозе зерна, в том числе из одесского порта. По данным украинского командования, два «Калибра» удалось сбить, еще два упали в порту, начался пожар.Зернохранилища при этом не пострадали.

Ракетный удар осудили ООН, МИД Украины и некоторые западные дипломаты. Многие из них выразили сомнения в договороспособности РФ. Российские официальные лица пока никак не комментировали ситуацию, однако по словам министра обороны Турции Хулуси Акара, российские коллеги заверили его по телефону, что не имеют отношения к обстрелу. Украина намерена продолжить подготовку к вывозу сельхозпродукции.

На остальной территории Украины продолжались ракетные обстрелы и артиллерийские дуэли между ВСУ и российскими войсками. Россия выпустила более десятка ракет по Кропивницкому району Кировоградской области. Там погибли не менее трех человек, поврежден военный аэродром и железнодорожная инфраструктура. ВСУ прицельно обстреляли мост через реку Ингулец, продолжая изолировать российскую группировку в Херсоне. Вечером также сообщалось об взрывах в контролируемой пророссийскими силами Горловке.

Оккупационные власти создают в Херсонской и Запорожской областях избирательные комиссии для проведения референдумов о вхождении в состав РФ.

На оккупированных территориях Украины продолжают блокировать глобальные интернет-сервисы — Google, YouTube, Viber и Facebook. Инфографика «Холода» о том, что и где уже заблокировали.

Украинский журналист Денис Казанский обвинил корреспондента ВГТРК Александра Сладкова в том, что тот насмерть сбил человека на оккупированной территории Луганской области. Сладков отрицает обвинения.

Фото на обложке: Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix