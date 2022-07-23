Хроника войны с Украиной. День 150

09:53

Телеканал ABC сообщил о гибели двоих американцев, воевавших в Донбассе на стороне Украины. Представитель Госдепартамента США отказался предоставить ABC более подробную информацию «из уважения к семьям [погибших] в это трудное время».

09:19

В Украине планируют ввести уголовную ответственность за получение российского паспорта. Такой законопроект уже разрабатывает правительство страны, нововведение может коснуться жителей оккупированных территорий.

Вице-премьер Ирина Верещук:

«С одной стороны, паспорт оккупанта помогает простому человеку выжить во временной оккупации. С другой стороны, как это объяснить нашим гражданам, которые стоят насмерть за всех нас на передовой? В том числе за то, чтобы на нашей земле никогда не было российских паспортов».

Итоги 149-го дня войны

Россия и Украина подписали соглашения с Турцией и ООН о вывозе зерна из трех украинских портов: Одессы, Черноморска и Южного. Подходы к этим портам разминируют. Для контроля над исполнением соглашений и решения спорных вопросов будет работать совместный координационный центр. Направляющиеся в Украину для загрузки зерном суда будут досматривать на наличие оружия. В состав инспекционных групп войдут представители России, Украины и Турции.

Также 22 июля российским обстрелам вновь подверглись Славянск, Харьков и Бахмут, а также множество других населенных пунктов в Харьковской и Донецкой областях.

В списке подтвержденных потерь российских военных в Украине, составленном «Русской службой Би-би-си» и «Медиазоной» уже 4940 человек, в том числе 852 офицера. Журналисты полагают, что реальное число погибших российских солдат может быть как минимум в два раза больше.

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин объявил о решении заблокировать Google на территории подконтрольной территории. Он обвинил корпорацию в пропаганде «терроризма и насилия в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса». Ранее Google уже отключили в Луганске. Поздно вечером о блокировке Google, YouTube и Viber в Херсонской области заявил глава оккупационной администрации Кирилл Стремоусов.

Против депутата новосибирского горсовета Хельги Пироговой по личному поручению главы СКР Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело о «фейках» про российскую армию. Ранее она резко высказалась в твиттере о российских добровольцах, погибших в Украине. Ее уже вызвали в Следственный комитет на допрос 25 июля.



Фото на обложке: Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix