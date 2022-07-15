Хроника войны с Украиной. День 142

Российские военные обстреляли центр Винницы. Погибли как минимум 23 человека, среди них трое — дети. Пропавшими без вести числятся 39 человек. Советник постоянного представителя России при ООН Евгений Варганов сказал, что в пострадавшем от обстрела Доме офицеров готовились украинские военные.

11:37

ГСЧС Украины публикует фотографии с последствиями сегодняшнего обстрела Николаева.

10:58

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал об обстреле приграничного села Некислицы. Жертв и пострадавших нет.

По его словам, артиллерийский обстрел произошел в пять утра с территории Украины.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в свою очередь, рассказал, что в городе Грайворон ночью на здание библиотеки квадрокоптер сбросил самодельное взрывное устройство.

Пострадавших также нет, но есть небольшие разрушения.

9:19

За вчерашний день в Донецкой области погибли три человека, рассказал глава областной администрации Павел Кириленко.

По его словам, из-за обстрелов со стороны российских военных один человек погиб в городе Бахмут, еще по — одному в городе Авдеевка и селе Иванград. Еще семь человек по области ранены.

Число жертв в Мариуполе и Волновахе определить все еще невозможно.

8:51

Российские военные сегодня утром обстреляли город Николаев, пишет глава областной администрации Виталий Ким. Информации о пострадавших нет, повреждены два крупнейших университета города.

Today russia-Terrorist attacked 2 biggest Universities in Mykolayiv. At least 10 missiles. Now they attack our education. I’m asking Universities of all democratic countries to claim russia what it is really is- the Terrorist pic.twitter.com/VNiRxNbT89 — Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) July 15, 2022

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о более чем десяти мощных взрывах.

Обновлено в 9:22. Добавлена информация и видео от Виталия Кима.

Итоги 141-го дня войны

Российские военные обстреляли центр Винницы. Погибли как минимум 23 человека, среди них трое — дети. Пропавшими без вести числятся 39 человек, еще 117 человек обратились за медицинской помощью. Советник постоянного представителя России при ООН Евгений Варганов сказал, что в пострадавшем Доме офицеров готовились украинские военные.

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому переход на сторону противника в боевых действиях приравнивается к госизмене, а за «призывы к деятельности, направленной против безопасности государства» грозит до семи лет колонии.

В Херсонской области в российском плену находятся 63 представителя местного самоуправления, рассказал временно исполняющий обязанности главы области Дмитрий Бутрий.

Роскомнадзор заблокировал сайт фонда «Свободная Бурятия». Ранее президент организации Александра Гармажапова рассказала, что 150 бурятских военных отказались ехать в Украину и вернулись домой.

Фото на обложке: Efrem Lukatsky / AP Photo / Scanpix