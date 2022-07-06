Попросила чемодан и переноску

В ночь на 3 июля Белгород подвергся ракетным ударам, впервые с начала войны в результате взрывов там погибли люди — семья Каптеловых-Олексеенко: 42-летний Олег, его бывшая жена с детьми и теща, которые были дома в момент обстрела. «Холод» рассказывает, что о них извеcтно.
В марте семья Каптеловых бежала от войны из родной Цуповки — села в Харьковской области — в российский Белгород. Как пишут украинские СМИ, для жителей Цуповки это был единственный путь, поскольку село находится меньше чем в 10 км от российско-украинской границы и с конца июня за него ведутся бои. 42-летняя Ольга Каптелова перевезла с собой пожилую мать, своих детей — 21-летнюю дочь и 15-летнего сына, — и кошку с йоркширским терьером. Белгород она выбрала еще и потому, что там жил ее бывший муж Олег Олексеенко, который был готов их принять и после приезда поселил в пристройке к своему дому. Сам Олег, по словам его одноклассницы Аллы Поповой, переехал в Белгород несколько лет назад по работе. Там он женился и год назад получил российское гражданство.
В Белгороде 23 мая Ольга Каптелова обратилась к волонтерам команды «Десятый круг». Движение помогает беженцам с поиском работы, получением медицинских услуг и прочим, и уже помогло 500 семьям. «Ольга писала нам, что работала директором супермаркета. Она была достаточно грамотная, образованная и очень благородная женщина, как нам показалось», — рассказывает волонтер Юлия (попросила не указывать фамилию). В июне волонтеры привезли Каптеловым продукты и средства гигиены, сковородку, постельное белье, подушки, полотенца и лекарства. «Ольга очень благодарила нас за поддержку, плакала», — рассказывает Юлия.
1 июля Ольга Каптелова попросила у волонтеров чемодан и переноску для животных. «Вероятно, она собиралась куда-то уезжать, но я не знаю подробностей, — вспоминает Юлия. — В пятницу волонтер привез ей это, и в благодарность она дала ему шоколадку со словами: “Мне тоже хочется вам что-то отдать, чем-то помочь”».
В ночь на 3 июля Каптеловы, как обычно, легли спать в пристройке, а Олег с нынешней женой и 10-летним пасынком — у себя в доме. В три часа ночи раздался первый взрыв. Олег вышел на улицу, и увидел, что флигеля, в котором жили Каптеловы, нет. «Пристройка была снесена подчистую. От дома ничего не осталось — чистое поле за забором», — пересказывала слова своей матери Илона, падчерица Олега, которая в тот день находилась в Воронеже. Также Илона сказала, что взрывы не заканчивались, поэтому жена Олега с ребенком выбежали на улицу. Следующий снаряд попал в их дом. Мужчина укрыл собой семью от осколков и был убит. Его жена не пострадала, а пасынка госпитализировали с осколком в глазу, прооперировали и сейчас готовят к выписке. Вся семья Каптеловых погибла. Тело Олега — единственное, которое сохранилось, остальных «собирали по частям», рассказывала Илона «Медузе». Она отказалась давать комментарии «Холоду», потому что мать попросила ее больше не общаться со СМИ.
Улица, на которой жила семья Олега Олексеенко и Каптеловы, находится практически в центре Белгорода. На их дом упали обломки ракеты, которую российские военные сбили с помощью системы ПВО. Минобороны РФ считает, что в ту ночь Украина намеренно ударила по жилым кварталам в Белгороде и отправила в Курск беспилотники со взрывчаткой, которые российской ПВО удалось сбить. Глава Дергачевской территориальной общины, куда входит Цуповка, Вячеслав Задоренко написал, что семья Каптеловых погибла в результате «действий, вызванных российскими военнослужащими».
Ни Россия ни Украина не признают ответственности за взрывы в Белгороде, но город неоднократно подвергали обстрелам. В Белгородской области с 11 апреля объявлен желтый уровень террористической опасности. С марта губернатор области Вячеслав Гладков неоднократно сообщал об обстрелах в селах. 1 апреля в результате обстрела в Белгороде загорелась нефтебаза «Роснефти».
Наутро после обстрела 3 июля Белгород осматривал губернатор Вячеслав Гладков. Встревоженная жительница спросила его, как теперь спокойно спать. «Никак», — ответил Гладков.