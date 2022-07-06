Попросила чемодан и переноску

В ночь на 3 июля Белгород подвергся ракетным ударам, впервые с начала войны в результате взрывов там погибли люди — семья Каптеловых-Олексеенко: 42-летний Олег, его бывшая жена с детьми и теща, которые были дома в момент обстрела. «Холод» рассказывает, что о них извеcтно.

В марте семья Каптеловых бежала от войны из родной Цуповки — села в Харьковской области — в российский Белгород. Как пишут украинские СМИ, для жителей Цуповки это был единственный путь, поскольку село находится меньше чем в 10 км от российско-украинской границы и с конца июня за него ведутся бои. 42-летняя Ольга Каптелова перевезла с собой пожилую мать, своих детей — 21-летнюю дочь и 15-летнего сына, — и кошку с йоркширским терьером. Белгород она выбрала еще и потому, что там жил ее бывший муж Олег Олексеенко, который был готов их принять и после приезда поселил в пристройке к своему дому. Сам Олег, по словам его одноклассницы Аллы Поповой, переехал в Белгород несколько лет назад по работе. Там он женился и год назад получил российское гражданство.

В Белгороде 23 мая Ольга Каптелова обратилась к волонтерам команды «Десятый круг». Движение помогает беженцам с поиском работы, получением медицинских услуг и прочим, и уже помогло 500 семьям. «Ольга писала нам, что работала директором супермаркета. Она была достаточно грамотная, образованная и очень благородная женщина, как нам показалось», — рассказывает волонтер Юлия (попросила не указывать фамилию). В июне волонтеры привезли Каптеловым продукты и средства гигиены, сковородку, постельное белье, подушки, полотенца и лекарства. «Ольга очень благодарила нас за поддержку, плакала», — рассказывает Юлия.

1 июля Ольга Каптелова попросила у волонтеров чемодан и переноску для животных. «Вероятно, она собиралась куда-то уезжать, но я не знаю подробностей, — вспоминает Юлия. — В пятницу волонтер привез ей это, и в благодарность она дала ему шоколадку со словами: “Мне тоже хочется вам что-то отдать, чем-то помочь”».

В ночь на 3 июля Каптеловы, как обычно, легли спать в пристройке, а Олег с нынешней женой и 10-летним пасынком — у себя в доме. В три часа ночи раздался первый взрыв. Олег вышел на улицу, и увидел, что флигеля, в котором жили Каптеловы, нет. «Пристройка была снесена подчистую. От дома ничего не осталось — чистое поле за забором», — пересказывала слова своей матери Илона, падчерица Олега, которая в тот день находилась в Воронеже. Также Илона сказала, что взрывы не заканчивались, поэтому жена Олега с ребенком выбежали на улицу. Следующий снаряд попал в их дом. Мужчина укрыл собой семью от осколков и был убит. Его жена не пострадала, а пасынка госпитализировали с осколком в глазу, прооперировали и сейчас готовят к выписке. Вся семья Каптеловых погибла. Тело Олега — единственное, которое сохранилось, остальных «собирали по частям», рассказывала Илона «Медузе». Она отказалась давать комментарии «Холоду», потому что мать попросила ее больше не общаться со СМИ.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Улица, на которой жила семья Олега Олексеенко и Каптеловы, находится практически в центре Белгорода. На их дом упали обломки ракеты, которую российские военные сбили с помощью системы ПВО. Минобороны РФ считает, что в ту ночь Украина намеренно ударила по жилым кварталам в Белгороде и отправила в Курск беспилотники со взрывчаткой, которые российской ПВО удалось сбить. Глава Дергачевской территориальной общины, куда входит Цуповка, Вячеслав Задоренко написал, что семья Каптеловых погибла в результате «действий, вызванных российскими военнослужащими».

Ни Россия ни Украина не признают ответственности за взрывы в Белгороде, но город неоднократно подвергали обстрелам. В Белгородской области с 11 апреля объявлен желтый уровень террористической опасности. С марта губернатор области Вячеслав Гладков неоднократно сообщал об обстрелах в селах. 1 апреля в результате обстрела в Белгороде загорелась нефтебаза «Роснефти».

Наутро после обстрела 3 июля Белгород осматривал губернатор Вячеслав Гладков. Встревоженная жительница спросила его, как теперь спокойно спать. «Никак», — ответил Гладков.