Хроника войны с Украиной. День 133

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет оценила число погибших в Украине за время войны мирных жителей в более чем 10 тысяч человек.

9:21

В Донецкой области за прошедшие сутки погибли пятеро мирных жителей, пишет глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко. Еще 21 человек ранен.

9:15

Украинская армия сдерживает российских военных на границе Луганской и Донецкой областей, рассказывает глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

«Россияне каждый день получают приказ продвигаться дальше, не всегда его выполняют », — написал он.

По словам Гайдая, вчера российской армии не удалось продвинуться в Донецкую область, перерезав автодорогу Бахмут — Лисичанск.

8:48

За прошедшие сутки из-за обстрелов со стороны российских военных в Николаевской области погибли два человека, сообщает глава областной администрации Виталий Ким.

По его словам, вчера днем один человек погиб в селе Засилье, еще один — в селе Нечаянное сегодня ночью.

Итоги 132-го дня войны

С начала войны и по 3 июля в Украине погибли или ранены более 10 тысяч мирных жителей, следует из доклада Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет. Погибли 4889 человек, из них 335 — дети, а также 17 журналистов.

В Омске местного жителя с третьей группой инвалидности Захара Закурдаева оштрафовали за обложку для паспорта с гербом Украины. Он говорит, что полицейские избили его при задержании и заставили подписать признание, что он имеет отношение к митингам и «украинским группировкам».

Работникам предприятий государственной Объединенной судостроительной корпорации предлагают отправиться воевать в Украину в качестве добровольцев в составе ЧВК или в качестве контрактных служащих армии.

Госдума приняла закон о предоставлении статуса ветерана гражданским, участвующим в «спецоперации» в Украине.

Фото на обложке: Roman Pilipey / EPA / Scanpix