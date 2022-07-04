Почему так сложно вступить в ЕС?

Украина и Молдова получили статус кандидатов в Евросоюз, но это не значит, что они вступят в него в ближайшее время. Турция, Черногория и Северная Македония стали кандидатами больше 10 лет назад, но до сих пор не присоединились к сообществу. «Холод» рассказывает, почему не у всех получается вступить в ЕС.

Для вступления государству нужно получить согласие всех членов ЕС, а иногда — и своих граждан

В Евросоюз входят 27 государств. В 1957 году его основали шесть стран: ФРГ, Франция, Нидерланды, Бельгия, Италия и Люксембург (тогда организация называлась Европейским экономическим сообществом), остальные вступили позже. Еще девять стран подали заявки, чтобы присоединиться к сообществу, и семь из них получили статус кандидата: Турция, Северная Македония, Черногория, Албания, Сербия, Украина и Молдова.

Вступление проходит в несколько этапов. Государство подает заявку на членство. После этого Совет ЕС рассматривает ее и решает, предоставлять ли стране статус кандидата. При положительном решении правительство соискателя получает список требований, которые нужно выполнить, чтобы перейти к переговорам со всеми членами союза. Если требования выполнены и все единогласно одобряют интеграцию, то ЕС заключает с кандидатом договор о присоединении.

Процедура осложняется тем, что на каждом этапе нужно согласие всех стран ЕС. Если хотя бы одно из государств наложит вето, процесс остановится. Так, в 1960-е годы Франция под руководством президента Шарля де Голля два раза отклонила заявку Великобритании — та смогла вступить в ЕС только после того, как президентом Франции стал Жорж Помпиду. Сейчас Албания и Северная Македония не могут начать переговоры с ЕС из-за вето, которое накладывает Болгария.

Другим препятствием может быть то, что некоторые государства по своим законам обязаны провести референдум о присоединении к ЕС. Норвегия дважды подавала заявку на членство в Евросоюзе, но оба раза граждане страны проголосовали против вступления. Одна из причин — они были не согласны с тем, что под управление ЕС перейдут норвежские резервы газа и нефти и рыбная отрасль.

Государство должно быть частью европейской цивилизации и соблюдать права человека, в том числе меньшинств. К этому готовы не все кандидаты

ЕС разработал множество требований для своих членов. Одно из них — государство должно быть частью европейской цивилизации. Например, Кипр географически относится к Азии, но ему удалось войти в ЕС. В 1993 году Еврокомиссия заключила, что многовековая связь с Европой сильно повлияла на культуру, политику и экономику этой страны, поэтому она может вступить в сообщество. При этом Марокко, которое тоже имеет долгую историю отношений с Европой, но находится в Северной Африке, отказали в членстве.

Помимо этого все страны ЕС должны соблюдать принципы свободы, демократии, равенства, верховенства закона и уважать права человека, включая меньшинств. За нарушение этих принципов ЕС неоднократно критиковал Турцию, которая получила статус кандидата в 1999 году и через шесть лет начала переговоры о членстве (а суммарно пытается вступить в ЕС уже почти 60 лет — дольше, чем кто-либо).

В октябре 2021 года Еврокомиссия выпустила доклад, в котором говорится, что Турция отдаляется от Евросоюза и демократии, а ситуация с правами и свободами только ухудшается. В государстве нет независимой судебной системы; оппозиционные политики, журналисты, правозащитники, студенты, участники мирных протестов преследуются по уголовным статьям, а права национальных меньшинств и уязвимых групп — курдов и рома, женщин и ЛГБТ-персон — почти не защищаются и скорее даже ограничиваются. При этом Турция не стремится решить эти проблемы: ее МИД называет критику необоснованной.

ЕС требует от некоторых кандидатов уладить территориальные споры

Страны Западных Балкан — Черногория и Сербия — должны не только привести свои законы в соответствие с принципами демократии и правового государства, но и выполнить дополнительные требования: решить территориальные споры с Хорватией и, в случае Сербии, урегулировать разногласия с Косово. Сербия не признает независимость республики, считая ее частью своей территории.

Вопрос об отношениях с соседними странами играет большую роль в переговорах Сербии и Черногории с Евросоюзом. ЕС не хочет создавать себе новые проблемы в этом регионе — в 2013 году он дал членство Хорватии при условии, что она решит спор о морской границе со Словенией. Хорватия пообещала уладить конфликт через международный арбитраж, но в итоге отказалась исполнять решение суда и вышла из процесса.

Кандидаты должны согласовать свои законы с нормами ЕС. На это могут уйти годы

В 1990-х годах Финляндия прошла путь от начала переговоров до вступления в ЕС за два года — с огромной скоростью, как может показаться на первый взгляд. На самом деле, по словам бывшего посла Финляндии в Украине Лауры Рейниля, этому предшествовала долгая подготовка: «Это был сложный процесс, который длился фактически несколько десятилетий — начиная с 1960-х годов. Именно тогда начало формироваться движение за сильные экономические связи с Европой, за коммерческое партнерство, за различные формы всеевропейского сотрудничества».

Самое сложное для страны, желающей вступить в ЕС, — это соответствовать «Копенгагенским критериям». По ним у государства должны быть стабильные демократические институты, конкурентоспособная рыночная экономика и оно должно соблюдать законодательство ЕС. Правила и стандарты союза разделены на 35 частей и распространяются на судебную систему, государственные закупки, энергетику, налогообложение, сельское хозяйство, медиа и многое другое. В последней части говорится, что ЕС может выдвинуть дополнительные требования к кандидату во время переговоров.

Государство, которое хочет вступить в ЕС, должно согласовать свое законодательство со всеми этими стандартами. Совет ЕС оценивает, насколько оно им соответствует, решает, какие еще реформы нужно провести, а потом регулярно проверяет, как кандидат выполняет требования. Весь этот процесс может растянуться на годы: например, Хорватия вела переговоры о членстве шесть лет, а Румыния — почти пять.

Украина уже получила от ЕС семь «домашних заданий», которые нужно выполнить для начала переговоров. Например, она должна провести реформу Конституционного суда, назначить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры и привести законы о борьбе с отмыванием денег в соответствие со стандартами Межправительственной комиссии по финансовому мониторингу.

Некоторые из этих реформ сложно провести во время войны, поэтому неизвестно, сколько времени на это понадобится властям. При этом, если Украине удастся перейти к этапу переговоров, ЕС может выдвинуть и другие требования.