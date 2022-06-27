Как Украина будет защищать женщин от насилия?

21 июня Украина ратифицировала Стамбульскую конвенцию, цель которой — защищать женщин от всех форм насилия, включая физическое, сексуальное, психологическое, экономическое, а также предупреждать его и преследовать тех, кто его совершает. «Холод» рассказывает, что должны делать участники конвенции и почему Россия не подписала ее.

Конвенция появилась в 2011 году. Участники обязаны ввести уголовное наказание за секс без согласия и другие правонарушения

Весной 2011 года Комитет министров Совета Европы на сессии в Стамбуле принял Конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Документ подробно описывает, что должны сделать государства-участники, чтобы создать механизм защиты и поддержки пострадавших от насилия.

Конвенция предполагает, что полиция научится быстро реагировать на сообщения о бытовом насилии и оценивать, есть ли угроза жизни пострадавшей. В законодательстве должны появиться меры для защиты жертв — например, запрет агрессору контактировать с жертвой или находиться с ней в одном доме.

Участники Конвенции обязаны ввести уголовное наказание за физическое насилие, секс без согласия, насильственные браки, калечащие операции на женских гениталиях, принудительные аборты и принудительную стерилизацию. Кроме того, в законодательстве стран, ратифицировавших конвенцию, должна появиться ответственность за психологическое насилие (например, угрозы), преследования (сталкинг) и сексуальные домогательства — но в этих случаях Конвенция разрешает властям применять неуголовное наказание. Культура, обычаи, традиции и такое понятие, как «честь», не могут оправдать насилие, а посредничество и примирение в судебных процессах о нем запрещается.

Власти должны поддерживать пострадавших и собирать статистику насилия по отношению к женщинам

Страны-участницы должны создать сеть доступных шелтеров для жертв насилия, подготовить специалистов, которые работают с жертвами и агрессорами, организовать бесплатные круглосуточные телефоны доверия, психологические и юридические консультации, медицинскую и финансовую помощь. Для агрессоров нужно разработать специальные программы, чтобы обучать их ненасильственному поведению. По всем этим областям необходимо собирать статистику.

Наконец, Конвенция призывает участников бороться с предрассудками о неполноценности женщин и просвещать людей о том, к каким последствиям приводят разные виды насилия.

Парламентская ассамблея Совета Европы рекомендует распространять Конвенцию не только на женщин, но и на других жертв насилия в семье — мужчин, детей и пожилых людей. При этом власти не должны допускать дискриминацию: ЛГБТ-персоны, беженцы, мигранты и другие уязвимые группы должны иметь такое же право на защиту от насилия, как и остальные люди.

Соблюдение Конвенции может приводить к тому, что за изнасилование начинают судить чаще. Яркий пример — Швеция

14 стран Европы, подписавших Конвенцию, приняли законы о том, что секс без согласия считается изнасилованием. Среди них — Швеция, где «закон о согласии» на секс вступил в силу в июле 2018 года: по нему человек должен четко выразить свое желание словами или действиями. Если партнер счел согласием молчание или бездействие, суд признает это «изнасилованием по неосторожности».

В результате, по данным Национального совета Швеции по предупреждению преступности, с 2017 по 2019 год число обвинительных приговоров за изнасилование увеличилось на 75%. «Даже если не было доказательств того, что применялось насилие, по крайней мере, стало возможно доказать, что жертва не давала согласия на секс. Количество обвинений возросло по этой причине», — поясняла старший научный сотрудник совета Стина Холмберг. Также за эти два года на 21% увеличилось количество сообщений об изнасиловании.

«Пока рано говорить о том, произошли большие изменения в обществе или нет. Но я думаю, что в долгосрочной перспективе закон повлияет на социальные нормы. Самое важное — убедился ли он [мужчина] в том, что секс был по согласию? Это поворотный момент, и я надеюсь, что он поможет изменить наше мышление, идеи и поведение», — говорит старший наблюдатель Amnesty International в Швеции Катарина Бергехед.

Россия не подписала Стамбульскую конвенцию, потому что она противоречит защите традиционных ценностей

За последние десять лет конвенцию ратифицировали 36 стран. Первой это сделала Турция, но в марте 2021 года она же первой вышла из договора — объяснив это тем, что с помощью Конвенции Совет Европы пытается «нормализовать гомосексуальность, а это несовместимо с социальными и семейными ценностями Турции».

Россия не только не ратифицировала, но даже не подписала Стамбульскую конвенцию. В 2018 году в докладе для Совета по правам человека ООН представители России объяснили, что положения конвенции не соответствуют «принципиальным подходам Российской Федерации к защите и продвижению традиционных нравственных и семейных ценностей и Концепции государственной семейной политики Российской Федерации до 2025 года». Также представители России утверждали, что действующее законодательство достаточно защищает женщин от домашнего насилия.

Кроме России (после начала войны в Украине она вышла из Совета Европы) из членов Совета Конвенцию не подписал только Азербайджан. Еще восемь стран Совета — Великобритания, Армения, Словакия, Латвия, Литва, Венгрия, Чехия и Болгария — пока не ратифицировали договор.

Украина ратифицировала Стамбульскую конвенцию, но с оговоркой

Украина подписала Стамбульскую конвенцию еще в 2011 году, но более 10 лет не могла ее ратифицировать. Впервые власти попытались сделать это в 2016 году, но тогда депутаты Верховной Рады решили, что к международному договору нужно подготовить оговорки, которые бы учитывали «моральные украинские ценности».

В этом году после общественной дискуссии Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию вместе с заявлением, «защищающим и укрепляющим семейные ценности украинского общества». В нем говорится, что договор не обязывает Украину изменять Конституцию, Семейный кодекс и другие законы и «вмешиваться в право родителей воспитывать своих детей в соответствии с собственными убеждениями».

Это заявление — уступка религиозной части общества, в частности, Всеукраинскому совету церквей, который считает, что Конвенция «игнорирует» наличие биологических полов. В то же время в пояснительной записке к законопроекту о ратификации говорится, что украинские законы о противодействии домашнему насилию уже соответствуют Конвенции, но при необходимости Кабинет Министров может выпустить дополнительные постановления.