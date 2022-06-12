«Ласточка» и «Сапсан» остались без запчастей?

По количеству санкций, введенных против нее другими государствами, Россия занимает первое место в мире. Помимо этого, более тысячи иностранных компаний приостановили или полностью прекратили свою деятельность в стране. «Холод» рассказывает, как уход компаний и санкции уже сказались на производстве и на международном сотрудничестве.

Некоторые фармкомпании приостановили испытания своих препаратов в России, а российских врачей исключили из зарубежных сообществ

Часть медицинских объединений прекратила сотрудничество с сообществами и врачами из России. Например, Европейская федерация психологических ассоциаций исключила из своих рядов Российское психологическое общество, а Европейский альянс ревматологических ассоциаций решил не допускать медиков и сообщества пациентов из России и Беларуси к ежегодному конгрессу в Копенгагене. Один из самых авторитетных медицинских журналов The Lancet приостановил сотрудничество с российскими университетами и научно-исследовательскими центрами.

Кроме того, международные фармкомпании, среди которых Pfizer, Eli Lilly, Bristol Myers Squibb, Sanofi и MSD, приостановили новые клинические исследования своих препаратов в России. С их помощью пациенты могли начать лечение лекарствами раньше, чем те появятся на рынке. Теперь препараты этих фармкомпаний будут поступать в Россию с задержкой — после регистрации в других странах.

Компания Eli Lilly прекратила поставки неосновных лекарств, кроме препаратов для лечения рака и сахарного диабета. Как заявили представители Eli Lilly, возможную прибыль они направят организациям, занимающимся гуманитарной помощью Украине. Это первый случай, когда подобные меры касаются лекарств.

У «АвтоВАЗа» закончились автомобили Lada на «автомате»: коробка передач была импортной, замены для нее нет

В конце апреля у «АвтоВАЗа» закончились автомобили Lada с автоматической коробкой передач. Японская фирма Jatco перестала поставлять комплектующие из-за санкций, а заменить их пока что нечем.

«Автомобилей с “автоматом” нет и не будет. Эта ситуация продлится год, а может и два. Уверен на 99%, что уже через пару месяцев вы вообще не найдете Lada с “автоматом”» — рассказал менеджер дилерского центра Lada в Тольятти.

«АвтоВАЗ» не выпускал машины с начала апреля и возобновил производство в июне. Новая Lada Granta Classic 2022 вышла в упрощенной версии (без антиблокировочной системы тормозов и подушек безопасности; представители дилерских центров сказали «Ведомостям», что помимо этого в машине не будет системы вызова экстренных служб при аварии). Также теперь эта модель выпускается только с механической коробкой передач. В сообщении «АвтоВАЗа» говорится, что новая серия разработана, чтобы избежать дефицита импортных деталей.

Из России ушла компания Siemens. Поезда «Ласточка» и «Сапсан» лишатся фирменного обслуживания

Компания Siemens работала в России с перерывами 170 лет. В марте она приостановила свою деятельность на российском рынке (правда, уже подписанные контракты продолжат действовать), а в мае объявила, что уходит из страны.

Компания поставляла поезда «Сапсан» и вместе с группой «Синара» выпускала поезда «Ласточка». Она также открыла сеть депо, где проводили капитальный ремонт «Сапсанов», диагностику и сервисное обслуживание «Сапсанов» и «Ласточек». Скорее всего, комплектующие для ремонта составов попытаются заместить деталями из Китая и других стран, а также с помощью параллельного импорта (ввоз товаров без согласия правообладателя. — Прим. «Холода»).

При этом подразделение Siemens Healthineers AG продолжит работать в России — оно поставляет медицинское оборудование для ультразвуковой диагностики, компьютерной томографии, МРТ и других процедур.

Приостановлен выпуск кассетных подшипников — без них нельзя собрать многие грузовые вагоны. Собственного производства этих деталей в стране нет

Директор Челябинского кузнечно-прессового завода Андрей Гартунг сообщил, что выпуск кассетных подшипников (деталей, которые принимают на себя основной вес вагона вместе с грузом) по всей стране приостановлен. Это произошло из-за того, что западные изготовители комплектующих деталей ушли из страны. В простое из-за дефицита находится, в частности, Тихвинский вагоностроительный завод — один из крупнейших производителей грузовых вагонов в России.

Кассетные подшипники используются в грузовых вагонах с повышенной нагрузкой, которые перевозят каменный уголь и другое сырье.

Россия не может продать экспортные товары — свинец и краба

Как сообщает «Коммерсант», склады заводов по производству свинца переполнены: там скопились двухмесячные запасы этого металла. Все потому, что его негде продавать — европейский рынок закрыт из-за санкций, Минпромторг пока не выдал ни одной новой лицензии на экспорт, а в России покупателей мало. В итоге предприятия по производству свинца оказались на грани закрытия.

Еще с одной проблемой столкнулись добытчики крабов. Запрет США на ввоз краба вступит в силу 23 июня, но российские поставщики уже не могут отправить продукцию из-за проблем с логистикой. При этом перенаправить ее в Азию вряд ли получится. Во-первых, большую часть краба для США вылавливали в Северном бассейне — азиатские рынки сбыта находятся очень далеко. Во-вторых, для этого нужно переоборудовать суда: в США краба поставляли в рассольной заморозке, а для азиатского рынка нужен живой краб. Для внутреннего рынка эта продукция тоже не подходит, потому что российское законодательство более жестко ограничивает содержание природного мышьяка в переработанном улове.