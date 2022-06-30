Хроника войны с Украиной. День 127

Президент России Владимир Путин сказал, что в торговом центре в Кременчуге « не было никакого теракта, ни взрыва ». По его словам, российская армия не наносит ударов по гражданским объектам, потому что в этом «нет необходимости». Разбор завалов на территории полностью сгоревшего торгового центра на сегодняшний день не закончен.

15:57

Российские военные обстреляли город Славянск Донецкой области кассетными боеприпасами, утверждает глава городской администрации Вадим Лях. Ранены шесть человек.

По словам Ляха, взрывы раздались на двух улицах города.

15:36

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о внесудебном лишении регистрации или приостановке деятельности СМИ за распространении «недостоверных сведений».

Согласно изменениям, генпрокуратура также сможет запрещать деятельность иностранных медиа в России в ответ на «недружественные действия» к российским СМИ.

Если СМИ распространит «противоправные и опасные сведения» или «фейки» в первый раз, его работу по этому закону смогут приостановить. При повторном нарушении генпрокуратура сможет признать регистрацию СМИ недействительной.

15:22

В организации Amnesty International после расследования пришли к выводу, что российские военные нанесли удар по драматическому театру в Мариуполе, зная, что там скрываются мирные жители.

Точное количество жертв все еще не установлено. По мнению расследователей, наиболее реалистичной является версия, согласно которой авиаудар российских пилотов по гражданскому объекту был целенаправленным, хотя на обеих сторонах на стенах театра местные жители написали слово «Дети». Эти надписи, пишет Amnesty International, были хорошо видны пилотам и зафиксированы на спутниковых снимках.

Расследование строится на показаниях 52 человек, выживших в театре, и еще 28 человек, которые стали его свидетелями, а также на анализе спутниковых снимков и данных радаров, архитектурном плане театра, фотографиях и видеозаписях. Многие опрошенные рассказали, что после авиаудара видели окровавленные тела и оторванные части тел, в том числе ноги и руки.

«После нескольких месяцев тщательного расследования, анализа спутниковых снимков и опроса десятков очевидцев мы пришли к выводу, что эта атака является безоговорочным военным преступлением, и совершили его российские военные», – сказал генеральный секретарь организации Аньес Калламар.

14:36

Российский танкист Михаил Куликов, которого судят в Чернигове за нарушение законов и обычаев войны, признал вину, сообщает «Ґрати ».

В Деснянском районном суде Чернигова проходят подготовительные заседания по делу 31-летнего жителя города Алейск Алтайского края Куликова. Заседания по сути дела начнутся на следующей неделе. Ему грозит от восьми до двенадцати лет тюрьмы.

По данным следствия, Куликов служил по контракту оператором-наводчиком в 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. 24 февраля он в составе российской военной колонны въехал на территорию Черниговской области через Беларусь. 26 февраля Куликов оказался в Чернигове и по приказу своего командира Леонида Щеткина выстрелил в многоэтажный жилой дом на улице Кольцевой. Пострадавших и жертв нет, разрушенными оказались две квартиры и техническое помещение, взрывная волна повредила окна почти во всем здании.

В этот же день Куликова и командира взяли в плен. Они спрятались в подвале частного дома у пенсионерки Елены Савенок, которая выступит свидетельницей в суде. Когда пенсионерка заметила военных в своем подвале, один из них — женщина не помнит, кто именно, — пригрозил ей пистолетом и жестом попросил молчать.

Савенок рассказала о солдатах соседям, которые позвонили украинским военным. «Соседки быстренько друг другу шепнули, и позвонили. И сразу приехали через пять минут, и их хлопцы забрали, — рассказывает Катерина, соседка и коллега Елены по работе. — Одной соседки сын — он через забор перепрыгнул, танкисты помогли и взяли этих хлопцев. Они зашли, тихонечко перепрыгнули, и те не управились даже. Возле них нашли гранату и автомат », — рассказывала Савенок журналистам.

13:58

12:55

В Минобороны России сообщили, что вчерашний обмен военнослужащими был проведен по указанию президента Владимира Путина, передает РИА «Новости ».

«Он был организован и проведен по прямому указанию Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, поскольку жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, — это самая главная задача », — говорится в сообщении ведомства.

Все пленные, отметили также в Минобороны, являются ранеными или тяжелоранеными.

Вчера между Россией и Украиной произошел обмен военнослужащими. 144 пленных российских военных обменяли на столько же украинских. Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что среди них — 95 военных, взятых в плен на «Азовстали » и 43 военнослужащих полка «Азов». Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин говорил, что из Украины удалось вернуть «очень ценных военнослужащих».

12:29

Суд в Азове Ростовской области оштрафовал местную жительницу за то, что она пополнила банковскую карту купюрой с пацифистскими лозунгами. Об этом пишет «Кавказский узел».

В конце апреля 30-летняя жительница Азова Дарья Куликовская пополнила карту через банковский терминал. Спустя две недели к ней домой пришли полицейские и составили на нее протокол по статье о дискредитации российской армии (статья 20.3.3 КоАП). 28 июня Азовский городской суд признал ее виновной и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Куликова рассказала журналистам, что составлявший протокол полицейский не предоставил доказательств, и суд поверил ему на слово. «Было фото купюры, было заявление (от сотрудника банка), всем этого хватило », — сказала она. Куликова добавила, что полицейский говорил что-то неконкретное «про банкомат с камерами, отслеживающими по времени », однако в материалах дела не указан способ получения информации о том, что именно она вложила купюру в банкомат.

Жительница Азова не считает себя виновной и собирается обжаловать решение суда.

11:45

В Минобороны России решили вывести войска с острова Змеиный «в качестве жеста доброй воли». Выполнение поставленных задач на острове, как пишет ведомство, завершено.

«Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины », — сказано в сообщении ведомства.

В Минобороны сказали, что «теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории ».

Остров был занят российской армией с 24 февраля, с первого дня войны. В Минобороны не раз сообщали об обстрелах острова украинскими военными.

10:56

Глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий отчитался о выходе из порта Бердянска первого торгового судна после нескольких месяцев простоя.

Разминирование порта, по его словам, закончено. «Бердянская бухта и сам порт полностью безопасны. А портовики, портовое оборудование готовы к проведению работ по перевалке грузов », — написал он.

10:13

Число погибших в результате вчерашнего попадания ракеты в жилой дом в Николаеве увеличилось до шести человек, сообщил глава областной администрации Виталий Ким. Еще шесть человек пострадали.

9:27

В Уфе прошел обыск у члена Либертарианской партии Олега Мамедова. Силовики сказали, что «Олег занимается распространением фейков об армии в телеграм-канале». Об этом со ссылкой на Мамедова сообщает «ОВД-Инфо».

Обыск начался в шесть утра по местному времени, в квартире на тот момент находилась только бабушка Мамедова.

Возбуждено ли против Мамедова уголовное дело — пока неизвестно.

Итоги 126-го дня войны

Президент России Владимир Путин сказал, что в торговом центре в Кременчуге « не было никакого теракта, ни взрыва ». По его словам, российская армия не наносит ударов по гражданским объектам, потому что в этом «нет необходимости». Разбор завалов на территории полностью сгоревшего торгового центра на сегодня все еще не закончен.

Суд в Москве отправил в СИЗО президента адвокатской палаты Удмуртии, адвоката журналиста Ивана Сафронова Дмитрия Талантова. Против него возбуждено уголовное дело по статье о «фейках» про российскую армию за пост в фейсбуке о войне в Украине, ему грозит до 10 лет колонии.

В результате нового обмена пленными в Украину вернулись 144 военных. Среди них — 95 военных, взятых в плен на «Азовстали » и 43 военнослужащих полка «Азов».

Оккупационная администрация Херсонской области выпустила указ о действии на территории региона российского Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса.

Госдума одобрила поправку в законопроект о внесудебном закрытии СМИ за публикацию «фейков» о российской армии и ее «дискредитацию», которая позволяет при первом таком нарушении приостановить деятельность медиа лишь на три месяца, а при втором — на шесть.