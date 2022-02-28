Хроника войны с Украиной. День 5

Бои и обстрелы продолжаются. Сегодня начались переговоры между Россией и Украиной.

04:51

Япония ввела санкции против президента Владимира Путина, главу МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, начальника Генштаба армии Валерия Герасимова и секретаря Совбеза Николая Патрушева, передает РИА «Новости».

Также власти ввели экспортные санкции в отношении 49 организаций, в том числе ФСБ, ГРУ, «Ростех».

04:15

Актер Бенедикт Камбербэтч поддержал украинцев и тех россиян, что протестуют против войны, пишет The Variety.

Во время церемонии открытия именной звезды на Алее славы в Голливуде актер сказал: «Я не могу говорить сегодня, не признавая очевидность того, что происходит в Украине, и не выразив свою поддержку народу Украины, свою поддержку народу России, который выступает против клептократии и идиотизма их правителей в попытке остановить это злодеяние».

03:58

Disney приостанавливает поставку своих фильмов в российские кинотеатры, сообщается на сайте The Walt Disney Company.

«Учитывая неспровоцированное вторжение в Украины и трагический гуманитарный кризис, мы приостанавливаем выпуск своих фильмов в России», — cказано в заявлении.

03:35

Госспецсвязь Украины сообщает, что российские войска начали штурм Херсона.

03:28

TikTok ограничил доступ к RT и Sputnik на территории Евросоюза, пишет The Wall Street Journal.

02:52

General Motors, Volvo и Volkswagen приостанавливают поставки машин в Россию.

Бизнес в России приостановили, помимо Volvo, еще две шведские компании: производитель грузовиков Scania и телекоммуникационная компания Ericsson.

02:13

Главному редактору телеканала «Дождь» Тихону Дзядко и ведущей телеканала и супруге Дзядко Екатерине Котрикадзе начали поступать угрозы, а номера их телефонов опубликовали в открытом доступе, сообщает «Дождь».

На телефоны журналистов приходят сообщения со спамом и по несколько раз в минуту звонят с неизвестных номеров, а в сообщениях в мессенджеры есть символика «Мужского государства», основанного Владиславом Поздняковым и признанного экстремистской организацией. В одном из сообщений Котрикадзе угрожали «завтра пойти в гости» к ее матери.

Котрикадзе рассказала, что аккаунты журналистов в соцсетях пытаются взломать. «Это ужасно неприятно, трудно пользоваться телефоном, даже этот пост пишу с трудом, постоянно звонки и угрозы в сообщениях и комментариях, оповещения о попытках взлома», — написала ведущая.

С 24 февраля эфир телеканала «Дождь» практически полностью посвящен войне России с Украиной.

02:04

Сегодня на антивоенных акциях протеста по всей России задержали 412 человек, сообщает «ОВД-Инфо», признанное «иностранным агентом».

Всего же с 24 февраля на протестах были задержаны почти 6,5 тысяч человек.

01:53

Музыкант Пол Маккартни опубликовал снимок со своего выступления на Майдане Незалежности в Киеве в 2008 году и поддержал украинцев.

Remembering playing for our friends in Ukraine in Independence Square in 2008 and thinking of them in these difficult times. We send our love and support. 🇺🇦 #StandWithUkraine 1/2 pic.twitter.com/aGTQ3xW9KX — Paul McCartney (@PaulMcCartney) February 28, 2022

01:40

Дирижер Иван Великанов рассказал, что из-за антивоенной речи его отстранили от дирижирования оперой «Свадьба Фигаро» в Москве на фестивале «Золотая Маска».

Поводом для этого стала антивоенная речь и исполнение темы из «Оды к радости» Бетховена перед спектаклем 25 февраля в Нижегородской опере.

Великанов еще 27 февраля рассказал на своей странице в фейсбуке об этом выступлении: «Перед спектаклем «Свадьба Фигаро» [я] обратился к публике со словами о том, что мы, музыканты, за мир и против войны. После чего исполнил тему из «Оды к радости» Бетховена, предварительно сообщив, что эта музыка лучше всего выражает идеи мира, идеи желания мира». В обращении дирижер подчеркнул, что это была его инициатива и театр не знал о ней.

01:24

Российские пользователи не могу оплатить подписку на сервисы Netflix и Spotify, пишет vc.ru.

Оплатить подписку на Spotify не удается с карт «Сбера», «Альфа-банка» и «Тинькофф», а на Netflix — с помощью карт последних двух банков.

01:15

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении временного безвизового режима для иностранцев, которые хотят вступить в «Интернациональный легион обороны Украины» с 1 марта.

01:05

Facebook ограничил доступ к страницам RT и Sputnik во всех странах Евросоюза, сообщил вице-президент соцсети по глобальным связям Meta Ник Клегг.

00:47

Сбербанк повысил ставки по ипотеке до 18,6%. До этого ставка была почти в два раза меньше — 11,3% По уже выданным потребительским и ипотечным кредитам никаких изменений не будет.

00:22

США высылают 12 дипломатов из российской миссии при ООН, которых они считают сотрудниками разведки. Эти россияне злоупотребили привилегиями проживания в Штатах, занимаясь шпионажем, написала в твиттере пресс-секретарь американской миссии в ООН Оливия Далтон.

Постпред России в ООН Василий Небензя рассказал, что этих россиян объявили персонами нон-грата; власти потребовали от них покинуть страну до 7 марта.

«Американские власти предприняли очередные враждебные действия против российской миссии в ООН, грубо нарушив свои обязательства, как страны, где располагается штаб-квартира ООН», — считает Небензя.

Комментариев об обвинениях этих россиян в шпионаже от властей России пока не было.

23:51

Монеточка отменила свои концерты в марте. «Я училась радовать вас на концертах, но сейчас радовать не получится <…> Жизнь остановлена, и нужно много усилий и времени, чтобы восстановить ее», — написала певица. Она сопроводила пост хештегом «нет войне».

23:08

I don't usually post pictures of myself, but today is an exception. pic.twitter.com/IvuiH3QVZv — Stephen King (@StephenKing) February 28, 2022

22:56

Глава комитета Госдумы по безопасности, депутат «Единой России» Василий Пискарев предложил ввести уголовное наказание за сообщения, искажающие роль российской армии во время военных операций, сообщается на сайте Госдумы. Максимальное наказание по таким делам должно составлять 15 лет колонии, считает единоросс.

«Два года назад мы дополнительно ввели ответственность за распространение заведомо ложной общественно значимой информации о пандемии. Считаю, что эти же статьи можно дополнить положением об ответственности за искажение цели, роли и задач Вооруженных Сил РФ, а также других формирований во время специальных военных и иных операций», — сказал Писарев.

«Такие фейки деморализуют общество, подрывают доверие к российской армии и силовым структурам», — добавил единоросс.

По его словам, спикер Госдумы Вячеслав Володин одобрил эту идею, и комитет по безопасности начал разрабатывать законопроект об уголовной ответственности «за публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил ».

21:54

Евросоюз ввел санкции против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главы «Роснефти» Игоря Сечина, бизнесменов Алишера Усманова, Михаила Фридмана, Петра Авена, Алексея Мордашова, Геннадия Тимченко, виолончелиста Сергея Ролдугина, телеведущих Ольги Скабеевой, Тиграна Кеосаяна, Антона Красовского, журналиста Аркадия Мамонтова и других лиц.

21:44

«Медуза» (объявлена «иноагентом») обнаружила, что на момент нападения России на Украину договоры о дружбе с ДНР и ЛНР, на которые опирался в своем решении президент Владимир Путин, еще не вступили в силу. Эти документы были ратифицированы парламентом 22 февраля, но опубликовали их только 28 февраля. В опубликованных экземплярах прямо говорится, что документы вступили в силу только 25 февраля — на второй день войны.

21:19

Shell вслед за BP объявила о прекращении сотрудничества с российским партнером. Компания решила выйти из- совместных предприятий с Газпромом, включая нефтегазовый проект «Сахалин-2» (доля 27,5%). Shell также планирует прекратить участие в «Северном потоке-2» (10%).

20:12

С наступлением темноты в Киеве снова произошел сильный взрыв.

20:05

Государственный центр ВЦИОМ утверждает, что 68% опрошенных им по телефону россиян «скорее поддерживают» «специальную военную операцию России в Украине». Причем 25 февраля этот показатель был 65%, а к 27 февраля вырос до 68%.

Основными целями «специальной военной операции» опрошенные назвали:

«Защитить русскоязычное население ДНР и ЛНР» — 26%

«Не дать разместить военные базы НАТО на территории Украины» — 20%

«Провести демилитаризацию Украины, обезопасить свои границы» — 20%

С аргументом о «денацификации» согласились только 7% опрошенных.

19:16

Первый раунд переговоров Украины и России завершился. Представитель Украины Михаил Подоляк сказал, что теперь стороны вернутся в столицы, чтобы обсудить их итоги и возможный второй раунд.

18:56

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку о вступлении в Евросоюз.

18:53

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответе на санкции «США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Вот его основные положения:

с 1 марта все, кто торгует с иностранцами, должны переводить в рубли 80% валютной выручки;

запрещено пытаться оставить эту валюту за рубежом на счетах или в виде займов;

также с 1 марта россиянам запрещено переводить валюту на свой счет в иностранном банке;

до конца года вводятся ограничения на выкуп собственных акций для ПАО;

банки смогут открывать новые счета без личного присутствия человека, если тот хочет выполнить перевод из одного банка в другой (данные о человеке предоставляет банк-отправитель).

18:17

Московская прокуратура составила на правозащитника Льва Пономарева протокол из-за петиции «Нет войне» на Change.org, документ опубликовало издание Sota. Там сказано, что протокол составлен по части 2 статьи 19.7.5-4 КоАП — то есть за то, что Пономарев как человек, объявленный «иноагентом», не указал этот статус. Пономареву грозит штраф до 30 тысяч рублей.

28 февраля петиция Пономарева пересекла отметку миллион подписей.

17:58

Председатель Харьковской обладминистрации Олег Синегубов рассказал о последствиях обстрелов жилых кварталов: 11 погибших, десятки раненых.

17:39

Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против России. Страна в том числе закрыла свое небо для российских авиакомпаний и направит гуманитарную помощь Украине через Польшу.

В заявлении властей страны подчеркивается, что Швейцария всегда сохраняла нейтралитет: «Беспрецедентное вооруженное нападение России на суверенную европейскую страну стало определяющим фактором в решении Федерального Совета, который отступил от своей привычной политики в отношении санкций».

17:25

Сервис аренды жилья Airbnb объявил о выделении 100 тысяч мест размещения для беженцев из Украины. Жилье будет предоставлено за счет средств компании, жертвователей фонда для беженцев и по желанию индивидуальных домовладельцев.

17:12

Международный олимпийский комитет выступил за полный запрет на участие в любых соревнованиях для российских и беларуских спортсменов. Это связано с нарушением олимпийского перемирия. В тех случаях, когда от участия спортсменов из России и Беларуси отказаться невозможно, МОК призвал исключить использование названий и символики стран, которые они представляют.

17:01

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко написал, что Харьков был обстрелян из систем залпового огня «Град».

16:51

Два часа назад Олег Тиньков написал в инстаграме: «Мы против этой войны! #нетвойне». Если написать то же самое при отправке перевода в его банке, результат будет такой:

16:23

Журнал DOXA рассказал о блокировке своего сайта в России.

16:12

«ОВД-Инфо» (объявлен «иноагентом») подсчитал, что за четыре дня войны в России на антивоенных протестах задержали почти шесть тысяч человек.

We have updated our data. 2,807 people in 56 Russian cities were detained during anti-war protests on the 27th of February. In total, 5,941 people have been detained since the beginning of protests against the war with Ukraine (as of 28.02 13:30 Moscow time). pic.twitter.com/qbMJO4dCHv — ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 28, 2022

16:09

В Москве глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказывает о мерах поддержки: все средства на счетах сохранены, все операции доступны. Она отдельно подчеркнула, что хотя ключевая ставка выросла вдвое до 20%, банки не имеют права менять условия по действующим кредитам с фикированными ставками.

15:58

Расследовательский проект Conflict Intelligence Team рассказал, что на Харьков, по всей видимости, сбрасывают неуправляемые бомбы. К такому выводу там пришли, проанализировав видео обстрелов жилых кварталов города.

15:41

Солист «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук записал обращение к российским матерям.

15:36

США приостановили работу посольства в Минске, а московским сотрудникам, которые не задействованы на ключевых должностях, разрешили при желании уехать из России. Вашингтон также закрыл Центробанку России и Фонду национального благосостояния доступ к долларовым активам и активам в США.

15:23

Юрий Дудь написал, что думает о происходящем, в своем телеграме.

15:13

Против войны выступил бизнесмен Олег Тиньков, а миллиардер Роман Абрамович, как выяснили The Guardian и Jerusalem Post, находится в Беларуси и помогает с переговорным процессом.

15:01

Корреспондент «Новой газеты» рассказал, что российские войска вошли в Херсон.

14:57

Журналисты «Медиазоны» (объявлена «иноагентом») выяснили, что в российских школах распространяют специальную методичку: как рассказывать детям о том, что происходит на Украине. Она построена на статье и речи президента Владимира Путина, в которых тот рассказывал, что Украины якобы не существовало до XX века. Учителей просят объяснить школьникам, что после 2014 года Украина становилась все большей угрозой для населения Донбасса и России, поэтому Москва пошла на «вынужденную меру для спасения людей».

Полный текст методички читайте на сайте «Медиазоны».

14:48

28 февраля сайты нескольких российских изданий были взломаны. Как передает «Русская служба Би-би-си», пострадали ТАСС, «Коммерсант», Forbes, «Такие дела», «Известия», «Знак», РБК и E1. Сайт «Коммерсанта» выглядит так.

14:40

Центробанк объявил официальные курсы на 1 марта.

14:12

Делегации за столом переговоров.

13:20

Переговоры Украины и России начались в Гомеле

13:08

Центробанк окончательно отказался открывать торги на фондовом рынке (акциями) Московской бирже в понедельник. Ранее планировалось начать торги в 15:00. Будут ли торги 1 марта, пока неизвестно.

13:02

Agence France-Presse подготовило карту продвижения российских войск вглубь Украины.

Maps of Ukraine comparing areas under Russian control as of February 24 to February 27 at 2000 GMT pic.twitter.com/VlFHByrT9U — AFP News Agency (@AFP) February 28, 2022

13:00

УНИАН опубликовало кадры обстрела жилых кварталов Харькова. На видео показана улица Гвардейцев Широнинцев на северо-востоке города. Что именно находится в зоне обстрела, неизвестно, судя по Яндекс.Картам, там расположены гаражи.

12:46

Роскомнадзор потребовал от Google убрать из рекламного сервиса сообщения, которые «содержат недостоверные сведения о многочисленных жертвах среди российских военнослужащих, а также гражданского населения Украины в ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины». Ведомство пригрозило компании штрафом и блокировками ресурсов, где размещена эта реклама.

12:31

По требованию Генпрокуратуры в реестр заблокированных сайтов Роскомнадзора с момента нападения России на Украину внесли больше десятка изданий: из России, Украины и других стран. Причины блокировки разные — где-то указана главная страница, а где-то конкретная заметка про войну.

11:37

Переговоры скоро начнутся. Состав украинской делегации, согласно РИА «Новости»:

министр обороны Алексей Резников,

замглавы МИД Николай Точицкий,

советник главы офиса президента Михаил Подоляк,

глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия,

депутат Рустем Умеров,

первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

11:01

Коротко о происходящем на Московской бирже.

10:57

Минобороны России в утреннем брифинге объявило, что завоевало господство в воздухе над Украиной. В ведомстве также утверждают, что контролируют территорию вокруг Запорожской АЭС.

В «Энергоатоме» ответили, что АЭС контролируется украинской стороной.

10:47

Старт переговоров Украины и России запланирован на 12:00.

10:38

Мы удалили пост с якобы обложкой сегодняшнего выпуска Time. Заголовок для него был взят из макета обложки, опубликованного Time 25 февраля, который выглядит так. Приносим извинения.

10:09

Курс доллара в начале торгов на московской бирже вырос до 90 рублей. Это новый исторический максимум.

Евро — выше 101 рубля.

09:49

Центробанк повысил ключевую ставку до 20% годовых. До этого ставка составляла 9,5%.

Кроме того, Минфин обяжет экпортеров продавать 80% валютной выручки по всем внешнеторговым договорам.

09:41

В ДНР приостановили мобилизацию, сообщил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин.

«Она приостанавливается, потому что уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

08:57

Командир СОБР в Кемеровской области Константин Огий погиб в Украине, пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на два источника, близких к силовым ведомства.

«Попали в засаду. Колонну **** [расстреляли]. Пацаны — Красноярск и Новокузнецк, — сказал один из собеседников. — Наших погибло 42 человека, два отделения СОБРа. Еще неизвестно сколько наших омоновцев». По данным источника, отряд спецподразделений попал в Украину со стороны Беларуси.

Другой источник среди силовиков Кемеровской области тоже говорит, что погибших десятки. Ожидается, что 28 февраля их доставят обратно самолетом.

Официального подтверждения этой информации нет.

В соцсетях появлялось видео, на котором человек, представляющийся старшим оперуполномоченным СОБРа кемеровского управления Росгвардии в звании подполковника Дмитрием Михайловичем Астаховым, говорил, что утром 24 февраля Константин Огий сообщил подчиненным, что они будут «оказывать помощь вооруженным силам Российской Федерации в захвате территории Украины». Источники The Insider (признан «иностранным агентом») утверждают, что этот человек действительно служит в озвученном звании и подразделении.

«Аргументы и Факты» писали, что Огий служил в Афганистане и Чечне. В Афганистан он попал в 18 лет.

08:39

Singapore Airlines прекращает рейсы из Сингапура в Москву, передает ТАСС.

08:06

Сервис Google Maps заблокировал в Украине две функции, которые предоставляют информацию пользователям в режиме реального времени, сообщает CNN.

Первая — наложение трафика на карты, которое некоторые исследователи уже использовали для наблюдения за конфликтом издалека. Вторая — Live Busyness, которая показывает загруженность того или иного места в реальном времени.

Компания приняла такие меры после консультаций с украинскими властями, чтобы обеспечить безопасность украинцев.

07:52

Центробанк официально ввел временный запрет для брокеров на сделки по продаже российских ценных бумаг по поручению иностранных клиентов. Об этом раньше сообщали РБК и Reuters.

Также ЦБ сообщил, что торги на валютном рынке, денежном рынке и рынке репо Московской биржи откроются в 10:00. По торгам на рынке акций Центробанк примет решения к 13:00 «в зависимости от развития ситуации». Если будет принято решение открыть торги, они начнутся только в 15:00.

07:42

Немецкая газета Bild обратилась на русском к россиянам, недовольным действиями Путина, и призывает быть храбрыми, сообщило УНИАН. «Мы на Западе впечатлены вашими выступлениями в Петербурге и Москве. <…> Граждане России не заслуживают санкций, нищеты и страданий», — пишет газета.

Bild также призвал: «Покажите своему президенту, что вы думаете о его войне».

07:34

Норвежская энергетическая компания Equinor прекращает инвестиции в российский бизнес и выходит из совместных предприятий.

Компания работала в России с 1990-х, а в 2012 году заключила соглашение о сотрудничестве с «Роснефтью».

07:13

Российские войска пытались штурмовать окраины Киева, но снова не смогли прорвать оборону города, сообщают Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

06:54

В Киеве заработала воздушная тревога, это слышно в трансляции онлайн-камер с улиц города.

06:50

Курс доллара торгуется около 113,5 рубля на рынке Forex, передает Bloomberg.

06:47

Евро торгуется выше 127 рублей на рынке Forex, достигнув исторического максимума, сообщает ТАСС.

06:12

Нью-Йоркская Метрополитен-опера прекратит сотрудничество с российскими артистами, которые поддерживают действия Путина, пишет The New York Times.

Гендиректор Метрополитен-оперы Питер Гелб сказал, что Метрополитен, который уже давно берет в труппу россиян в качестве ведущих певцов и сотрудничает с Большим театром, обязан выразить поддержку гражданам Украины:

«Хотя мы твердо верим в теплую дружбу и культурный обмен между артистами и художественными учреждениями России и США, мы не можем дальше взаимодействовать с артистами и учреждениями, которые поддерживают Путина или получают поддержку от него».

Этой политики Гелб будут придерживаться до тех пор, пока вторжение и убийства не прекратятся.

Скорее всего, сотрудничество с Большим театром будет прекращено. Помимо этого, отмечает NYT, это решение может повлиять на оперную певицу Анну Нетребко, которая знакома с Путиным и фотографировалась с флагом Новороссии и в прошлом спикером парламента Новороссии Олегом Царевым. 26 февраля она написала в инстаграме, что «против войны» и в том же посте добавила, что «заставлять артистов и любых общественных деятелей высказывать свои политические взгляды и осуждать свою Родину — это неприемлемо!».

25 февраля нью-йоркский Карнеги-холл отменил выступления дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева. 27 февраля менеджер Гергиева Маркс Фелснер прекратил сотрудничество с ним. В заявлении Фелснера сказано, что для его фирмы невозможно сотрудничество с Гергиевым, который «не хочет или не может публично прекратить свою давно выражаемую поддержку режиму, который совершил такие преступления».

05:53

В центре Чернигова ракета попала в жилой дом. После этого в доме начался пожар на двух нижних этажах, сообщает Госспецсвязь Украины.

05:28

Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России, а также операции с любым юридическим лицом и любой организацией, действующими от имени или по поручению ЦБ. Документ опубликован в официальном журнале ЕС.

В нем также говорится, что страны Евросоюза закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов.

05:13

В Киеве и Харькове раздаются взрывы, сообщает Госспецсвязь Украины.

05:06

Вчера российские войска вошли в Харьков, после чего начались ожесточенные бои с украинской армией; к середине дня украинцы сообщили, что освободили город от российских войск. Столкновения армий происходили и в пригороде. Российские военные заняли Бердянск.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Международного легиона территориальной обороны Украины. Он призвал записываться туда иностранных добровольцев.

Утром 27 февраля российская делегация приехала на переговоры в беларуский Гомель. Украина отказывалась вести переговоры в Беларуси, поскольку та сотрудничала с Россией при вторжении. Однако затем Зеленский согласился провести переговоры на украинско-беларуской границе. Ожидается, что они начнутся утром 28 февраля.

Генпрокуратура России объявила, что оказание любой помощи другим страна или их представителям «в деятельности, направленной против безопасности» России будет рассматриваться как госизмена.

Владимир Путин приказал привести в особый режим дежурства силы сдерживания, в том числе ядерное оружие.

Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов. К ЕС в этом решении присоединились Кипр и Албания.

Минобороны России впервые признало потери в результате нападения на Украину, но так и не раскрыло количество погибших и раненных военных.

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ