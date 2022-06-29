Хроника войны с Украиной. День 126

В Минобороны России назвали сгоревший в Кременчуге торговый центр «Амстор» «не функционировавшим». По версии ведомства, российские военные наненсли ракетный удар по ангарам с оружием, а ТЦ «Амстор» загорелся от детонации. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с попаданием ракеты по торговому центру.

12:42

Суд в Украине приговорил к 15 годам тюрьмы украинца, воевавшего на стороне России в Запорожье. Также у него конфисковали имущество. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины.

«Прокуроры в суде доказали, что в начале марта 2022 года гражданин Украины, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного формирования, подконтрольного так называемой ДНР, где был назначен на должность командира отделения », — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в офисе генпрокурора, гражданин Украины в составе российской армии «совершал наступление на Украину с целью захвата территорий Запорожской области », где и был взят в плен, а потом — под стражу.

11:58

Уголовное дело из-за «фейков» про российскую армию на адвоката Дмитрия Талантова возбуждено из-за поста в фейсбуке о войне в Украине, сообщает «Адвокатская улица» после ознакомления с материалами дела.

14 апреля сотрудник центра «Э» лейтенант Серегин занимался «мониторингом» и обнаружил в фейсбуке у адвоката девять «публикаций, представляющих интерес». Эти посты были опубликованы с 25 марта по 4 апреля, все они посвящены войне в Украине. Скриншоты Серегин передал замглавы УВД ЮАО Москвы полковнику Алексею Лазутину, который счел одну из публикаций, от 3 апреля, «заведомо ложной информацией».

Пост Талантова, ставший поводом для уголовного дела, сопровожден фотографией пикетчика на Красной площади с плакатом «Украине — мир. России — вменяемость, ужас, стыд, покаяние. Путину — ад».

«А как по-другому после фотографий и видео от Харькова, Мариуполя, Ирпени, Бучи??? Это уже не фашизм — это крайние нацистские практики! Если после этого большинство из моих соотечественников будут поддерживать убийцу Пу и его шоблу — я лично отказываюсь признавать их за людей. У людей есть свойство сострадания. А эти — просто тупая и злобная мразь », — написал Талантов под фотографией.

Эксперт Виталий Кузнецов обнаружил в публикации «негативное (враждебное, презрительное) отношение к президенту » России. Также в экспертизе говорится, что информация об убийствах мирных жителей российской армии в посте Талантова «выражена в форме утверждения о фактах и событиях».

Вчера стало известно, что против президента адвокатской палаты Удмуртии и защитника обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова Дмитрия Талантова возбудили уголовное дело из-за «фейков» про российскую армию (статья 207.3 УК). У него дома и в адвокатской палате прошли обыски. Талантова должны доставить в Москву, где суд выберет ему меру пресечения.

10:45

Британский военный Шон Пиннер, приговоренный в самопровозглашенной ДНР к смертной казни, обжаловал приговор, передает ТАСС со ссылкой на суд республики.

Адвокат Пиннера Юлия Церковникова сообщила, что жалоба приостановила вступление смертного приговора в законную силу.

9:46

Губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал фотографии сбитого российскими военными украинского беспилотника. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет.

9:33

В Днепропетровской области под завалами автотранспортного предприятия обнаружили погибших мужчину и женщину, рассказал глава областной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, ракета «Калибр», выпущенная российскими военными, попала в «мирное предприятие, где работали мирные люди». Погибшие оказались в эпицентре взрыва.

9:12

Сегодня утром российские военные нанесли удары по Николаеву, одна из ракет попала в жилой дом, сообщил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким. Погибли три человека, еще пятеро ранены.

Также утром были обстреляны другие города и села региона. Жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет, но есть повреждения и пожары.

Итоги 125-го дня войны

В Минобороны России назвали сгоревший вчера в Кременчуге торговый центр «не функционировавшим». По версии ведомства, российские военные нанесли ракетный удар «по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами ». Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении показал кадры, на которых, по его словам, запечатлено попадание ракеты по ТЦ.

Российские военные задержали мэра Херсона Игоря Колыхаева. Его увели из офиса в наручниках. Ранее Колыхаев отказался сотрудничать с оккупационной администрацией региона.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в выступлении на Петербургском молодежном юридическом форуме рассказал, что думал, как наказать украинских военнопленных, и «решили не отдавать их».

Жены военных из Бурятии просят провести ротацию и вернуть на место постоянной дислокации в республике их мужей, которые с января «находятся в полевых условиях». Они говорят, что военные болеют, морально и физически истощены.