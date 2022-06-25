Хроника войны с Украиной. День 122

Украинские военные собираются отступать из Северодонецка, большая часть которого контролируется российскими силами. Пока в городе продолжаются бои.

14:49

Sota сообщает, что журналистке издания Виктории Арефьевой отказали в возбуждении дела против военного, который напал на нее в Петербурге во время съемки антивоенной акции.

2 апреля Арефьева и журналист «Закс.ру» Константин Леньков снимали пацифистскую акцию у 442-го военного госпиталя — активистка приковала себя к забору рядом с украинским флагом с надписью «Против войны».

Вскоре к ним подошли военные — подполковник и курсанты. Офицер разбил телефон Арефьевой и отобрал фотоаппарат у Ленькова, вернув его только после требования полицейских.

Sota не уточняет, следователь какого управления вынес отказ. В обосновании своего решения следователь указал, что подполковник, напавший на журналистку, патрулировал территорию и законно требовал прекратить съемку «для неразглашения информации о своей принадлежности к Вооруженным силам и недопущения вмешательства в его личную жизнь». Нападение же в документе описывается как попытка военного «небрежно отодвинуть направление съемки».

«Следователь, воспользовавшись взятой с Виктории подпиской о неразглашении, запретил называть не только имя напавшего, но и собственное, заявив, что является "должностным лицом"», — пишет издание.

14:34

Мэр Северодонецка Александр Стрюк рассказал, что украинские военные «почти оставили» город.

«Наши военные должны были отойти на более укрепленные позиции, которые позволят в дальнейшем успешно вести оборону и сохранят жизни нашим бойцам. Но, к сожалению, город почти оставили. Город в блокаду не взяли, поэтому все подразделения, которые должны были отойти, сделали это. Окружение не удалось», — цитирует Стрюка издание «Страна».

13:40

В Херсонской области российские военные обстреляли машину с волонтерами, утверждает Нацполиция Украины.

Инцидент произошел вчера в Нововоронцовской общине, куда волонтеры из Кривого Рога регулярно возят продукты, воду и лекарства. Полиция уточняет, что деревни этой общины ранее были освобождены от российских сил и теперь постоянно находится под обстрелами.

Полиция возбудила уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны.

Большая часть Херсонской области оккупирована российской армией.

12:47

По Житомирской области сегодня рано утром выпустили около 30 ракет, около десяти сбиты украинскими военными, сообщает глава региона Виталий Бунечко.

По его словам, обстрел вели российские самолеты со стороны Беларуси.

Есть разрушения военной инфраструктуры, но более точную информацию власти не сообщают. Сначала Бунечко написал в фейсбуке об одном погибшем военном, но затем отредактировал пост, указав, что данные о погибших и раненых уточняются.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин рассказал, что удары не коснулись города, но были обстреляны военные объект рядом с ним. «Суммарно было 24 ракеты запущено по войсковым частям и по объектам вокруг Житомира», — сообщил он.

О ракетном ударе с территории Беларуси также сообщил глава Черниговской области Вячеслав Чаус. Объектом удара стал поселок Десна. Данных о пострадавших нет.

Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что российские бомбардировщики с территории Беларуси нанесли удары и по Киевской и Сумской области. В ГУР сообщают, что это первый случай авиаудара по украинским регионам непосредственно с территории Беларуси и считают это попыткой России втянуть союзное государство в войну в качестве непосредственного участника.

12:24

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что от его имени с мэрами Берлина и Мадрида созвонился через Zoom неизвестный, который использовал Deepfake и выдавал себя за Кличко.

Перед этим от имени Кличко мэра нескольких европейских столиц разослали по почте запросы на конференцию в Zoom.

Издание Der Tagesspiegel пишет, что разговор мэра Берлина Франциски Гиффай с неизвестным длился полчаса и был закончен преждевременно.

«Ход разговора и постановка темы вызвали недоверие со стороны Берлина», — сообщалось в твиттере канцелярии мэра.

Собеседник мэра спрашивал ее об условиях для беженцев в Берлине и о том, «будут ли украинские беженцы в Германии получать социальные пособия обманным путем».

Прокремлевские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные Вован и Лексус, регулярно сообщают о звонках западным политикам, в которых представляются различными известными людьми, но утверждают, что не пользуются технологией Deepfake в видеозвонках, прибегают к психологическим приемам.

Кадр видеозвонка мэра Берлина и человека, выдававшего себя за Кличко

12:08

Около 4 часов утра четыре человека пострадали в результате ракетного удара по военному объекту в Яворовском районе Львовской области, рассказал глава региона Максим Козицкий.

Он уточнил, что со стороны Черного моря выпустили шесть ракет, две из которых удалось сбить.

11:22

За сутки при обстрелах в Харьковской области погибла женщина и пострадали еще девять человек, сообщает глава региона Олег Синегубов. Среди пострадавших — фельдшер скорой помощи.

По двум районам Харькова нанесли ракетные удары, также под обстрелами были Богодуховский, Изюмский, Харьковский и Чугуевский районы.

10:26

Российские военные вчера вновь атаковали промзону Северодонецка и пытались зайти в Лисичанск с юга и блокировать города, рассказал глава Луганской области Сергей Гайдай.

В Северодонецке снова обстреляли территорию комбината «Азот», где прячутся сотни мирных жителей, и предприятия «Стеклопластика». По словам Гайдая, российские военные штурмуют прилегающие к городу поселки Метелкино, Сиротино и Вороново, чтобы вытеснить оттуда украинских военных. При этом в начале недели Гайдай рассказывал, что украинские военные потеряли контроль над Метелкино.

Помимо этого, по Лисичанску вчера нанесли авиаудар. В городе нашли тело погибшего при обстреле мужчины.

Итоги 121-го дня войны

Глава Луганской области рассказал, что украинских военных собираются отвести из Северодонецка, потому что находиться на разбитых позициях при росте числа погибших нет смысла.

Бои идут и за другой луганской город — Лисичанск. Россия утверждает, что уже блокировала часть города. Украинские власти обвиняют россиян в уничтожении дорог и мостов, ведущих в Лисичанск, из-за чего туда невозможно доставить гуманитарные грузы.

Более 4 тысяч российских военных погибли в Украине с начала войны, подсчитала «Би-би-си».

В Белгородской области с начала войны в Украине из-за обстрелов повреждены 359 домов, рассказал глава региона.

В Белгороде и Перми новые поджоги военкоматов.

Омского активиста оштрафовали за пикет с плакатом «Нет нацизму» у памятника узникам фашизма. Пикет признали «дискредитацией» российской армии.

Фото на обложке: Metin Aktas / Anadolu Agency / ddp / Vida Press