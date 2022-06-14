Как меняются военные законы в России?

С начала войны в Украине российские власти разработали несколько новых законов, которые касаются военнослужащих. С их помощью государство пытается повысить престиж «спецоперации», пополнить армию новыми людьми и приспособить медицину к условиям войны. Рассказываем, что нового произошло с военным законодательством в России и что еще предлагает сделать Минобороны.

Участники вторжения в Украину теперь считаются ветеранами боевых действий

В конце марта Путин подписал закон, по которому статус ветерана боевых действий распространился на тех, кого отправили воевать в Украину 24 февраля и позднее, а статус инвалида — на военных, которые там пострадали. Они имеют право на ежемесячные выплаты, льготы при оплате ЖКХ, налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание и покупку билетов на общественный транспорт вне очереди, путевки в санатории и другую поддержку. По оценке Минобороны, в 2022 году на эти цели потребуется 5 миллиардов рублей.

Россиянам разрешили служить в армии по контракту после 40 лет

В конце мая Путин отменил верхнее возрастное ограничение для контрактной службы в армии. Раньше заключить первый военный контракт могли только россияне от 18 до 40 лет и иностранцы от 18 до 30 лет. Теперь это смогут сделать просто россияне и иностранцы, которым исполнилось 18 лет.

Авторы принятого закона — председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов. В их пояснительной записке говорится, что закон должен привлечь на военную службу медиков, инженеров, механиков и других профессионалов. По мнению Картаполова и Красова, «высокопрофессиональными специалистами» люди становятся к 40-45 годам.

Минобороны будет решать, при каких ранениях и травмах военным должна быть оказана первая помощь

11 июня Путин подписал закон, по которому Минобороны установит правила оказания первой помощи в военное время. Депутаты Госдумы обосновали необходимость этого закона тем, что приказ Минздрава, регулирующий такую помощь, не учитывает условия боевых действий.

В законе говорится, что Минобороны составит перечень случаев, в которых военным должна быть оказана первая помощь, и разработает образовательные программы, по которым военные медики и военнослужащие будут учиться ее оказывать. Министерство также определит, какие инструменты и медикаменты должны быть в аптечках и других медицинских комплектах для военных. На этот стандарт будут ориентироваться Росгвардия, ФСБ, МЧС и другие федеральные органы исполнительной власти, в составе которых есть войска.

Минобороны предлагает увеличить срок службы, после которого контрактники смогут получить бесплатное образование

Сейчас служащие в армии по контракту могут получить бесплатное среднее профессиональное или высшее образование после трех лет службы подряд. Минобороны хочет увеличить этот срок до 10 лет — но пока это предложение только обсуждается. Министерство рассчитывает, что, если парламент рассмотрит и примет такой закон, он вступит в силу в январе 2024 года.