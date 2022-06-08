В России запретят говорить о геях?

Законодательное собрание Севастополя 7 июня внесло в Госдуму законопроект, который запрещает «пропаганду нетрадиционных отношений» не только среди детей и подростков, но и среди взрослых. Рассказываем, какие новые меры предлагают депутаты.

Штрафы за «пропаганду» среди несовершеннолетних увеличатся. «Пропаганда» среди взрослых будет наказываться менее строго

Депутаты из Севастополя предлагают внести в Кодекс об административных правонарушениях новую статью 6.37, полностью запрещающую «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений». Действующую статью 6.21 («запрет пропаганды среди несовершеннолетних») они просят отменить.

Определение «пропаганды нетрадиционных отношений» в новой статье не изменится, но штрафы за нее среди несовершеннолетних будут в несколько раз больше, чем сейчас. В то же время наказание за «пропаганду» среди взрослых будет не таким строгим, как среди детей, но все равно жестче, чем по действующей статье: обычным гражданам за это будет грозить штраф от 40 до 50 тысяч рублей, должностным лицам — от 100 до 500 тысяч рублей, юридическим лицам — от одного до пяти миллионов рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. При этом, как и в действующей статье КоАП, пропаганда в СМИ и интернете будет преследоваться более сурово — например, для юридических лиц за это в новом законопроекте предусмотрен штраф в 10 миллионов рублей.

В документе также прописано отдельное наказание для иностранных граждан и людей без гражданства. За «пропаганду» в интернете им грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей или арест до 15 суток, а после того, как они заплатят штраф или освободятся из-под ареста, их выдворят из России.

Законопроект запрещает говорить, что гомосексуальные отношения так же нормальны, как и гетеросексуальные

Если этот законопроект примут, то ЛГБТ-активистам уже не поможет возрастное ограничение 18+: нельзя будет утверждать, что гомосексуальные отношения так же нормальны, как гетеросексуальные, и добиваться того, чтобы ЛГБТ-персоны смогли официально вступать в браки и растить детей. Статьи, видео и другие материалы, одобряющие гомосексуальные отношения, будут фактически запрещены.

При этом в пояснительной записке к законопроекту говорится, что рассказывать о гомосексуальных отношениях «в нейтральном контексте» будет можно. Такая формулировка предполагает, что под запрет не должны попасть новости, в которых упоминаются ЛГБТ-персоны, посты в соцсетях, в которых люди сообщают о своей гомосексуальной ориентации, научные работы о гомосексуальности. С произведениями искусства сложнее: в них чаще проявляется авторская позиция, и если суд решит, что автор романтизирует или положительно оценивает гомосексуальные отношения, то ему назначат штраф.

По словам авторов законопроекта, ЛГБТ-сообщество сможет проводить дебаты и другие согласованные публичные мероприятия — но их участники не должны «навязывать свои жизненные установки» гетеросексуальным людям. Что конкретно под этим подразумевается, непонятно.

За последние восемь лет Заксобрание Севастополя внесло в Госдуму 32 законопроекта. Большинство из них — 19 — были отклонены, возвращены депутатами или отозваны самим Заксом. Восемь законопроектов были приняты Госдумой и подписаны президентом.

Текст нового законопроекта читайте здесь.