​Петр I правда приказывал сжигать геев?

В июне ЛГБТ-сообщество отмечает Месяц гордости. В это время в разных странах проходят митинги, фестивали и другие события, которые должны привлечь внимание общества к проблемам ЛГБТ-людей. В России проведение подобных мероприятий практически невозможно из-за закона о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». «Холод» рассказывает, как власти боролись с гомосексуальными отношениями в России в прошлом, а также какие репрессивные меры применяются в отношении ЛГБТ-персон сейчас.

В XVI веке максимальным наказанием за гомосексуальный секс было отлучение от церкви. Через сто лет за это стали сжигать на кострах

В Средневековой Руси и Московском государстве гомосексуальные связи не были запрещены, но их не одобряла Церковь. В разных богослужебных сборниках, самые ранние из которых относятся к XIII веку, за гомосексуальный секс были прописаны церковные наказания (епитимьи): пост, чтение молитв, поклоны, запрет на причастие. Так, в рукописи «Вопрос мужам» из сборника XV века за «содомский блуд в свой проход или в чужой» полагалось 3-4 года епитимьи, а за анальный секс с женой — год. В том же сборнике встречается рукопись «Вопрос женам», где за лесбийский секс прописано 40 дней поста (как и за мастурбацию).

Социолог Игорь Кон пишет, что мужчин наказывали по-разному: «…во внимание принимали и возраст грешника, и его брачный статус, и то, как часто он это делал, и меру его собственной активности. К подросткам и молодым мужчинам относились снисходительнее, чем к женатым. Если анальной пенетрации не было, речь шла уже не о мужеложстве, а всего лишь о рукоблудии». Максимальное наказание было прописано в сборнике решений Стоглавого собора 1551 года: тех, кто «не исправляется, не кается» в грехе, нужно «от всяких Святынь отлучать и в Церковь ходу не давать».

При этом, по словам Кона, многие иностранные путешественники и дипломаты, посещавшие Русь в XV—XVII вв., писали о распространенной содомии во всех слоях общества и терпимом, по сравнению с Европой того времени, отношении к ней. Социолог цитирует стихотворение английского поэта Джорджа Тэрбервилла, которое тот отправил другу, находясь с дипломатической миссией в Москве в 1568 году:

«Хоть есть у мужика достойная супруга,

Он ей предпочитает мужеложца-друга.

Он тащит юношей, не дев, к себе в постель.

Вот в грех какой его ввергает хмель».

Однако в царствование Алексея Михайловича в XVII веке, по свидетельствам Григория Котошихина, Павла Алеппского и других авторов того времени, за «содомское дело» людей сжигали заживо. «Прелюбодею, если царь и патриарх о нем не узнают, возможно спасение (от казни): после того, как его обведут по городу под кнутом, как мы это описали, заключают в тюрьму и налагают большой штраф», — писал Алеппский.

Петр I ввел наказание за гомосексуальные связи среди военных, а Николай I — среди всех граждан империи

Первый светский запрет гомосексуальных отношений в России появился при Петре I, но он распространялся только на военных. По «Краткому артикулу» 1706 года за «ненатуральное прелюбодеяние… муж с мужем» грозило сожжение на костре. Как и многое из нововведений того времени, это наказание заимствовали у европейцев: документ составил немецкий юрист Генрих фон Гюйссен на основе Саксонского военного устава. Через 10 лет Петр I утвердил «Воинский устав», в котором наказание изменилось. За секс по обоюдному согласию было предусмотрено телесное наказание, а в случае насилия — смертная казнь или вечная ссылка на галеры. Позже Екатерина II отменила телесные наказания для дворян и почти всех горожан, в том числе и за мужеложество.

Император Николай I начал консервативную внутреннюю политику, которая отразилась и на гомосексуальных отношениях: в 1835 году ввели уголовную ответственность за мужеложество для всех граждан. Через 10 лет наказание уточнили в «Уложении о наказаниях уголовных и исправительных»: осужденных лишали всех прав и ссылали в Сибирь; если они не принадлежали к сословию, которое было освобождено от телесных наказаний, то их также наказывали плетьми.

C 1874 по 1904 год по ним было вынесено 440 обвинительных приговоров. А всего за 10 лет, с 1905 по 1913 год — 504 приговора. С 1911 по 1913-й от 67% до 78% осужденных были жителями Кавказа. При этом нет достоверных данных о том, наказывали ли по этим статьям женщин.

После революции большевики отменили уголовную ответственность за мужеложество в России, но в 1933 году Сталин ее вернул

В 1922 году в большинстве республик СССР отменили уголовную ответственность за гомосексуальные отношения. Запрет остался в уголовных кодексах Азербайджанской, Грузинской, Абхазской, а также Узбекской и находящейся в ее составе Таджикской ССР. В Средней Азии большевики объясняли это «пережитками родового быта» (здесь существовала культура «бача-бази» — проституированных мальчиков); на Кавказе — высокой распространенностью мужеложества, но они не уточняли, на основе чего сделали такие выводы.

В конце 1920-х годов в СССР начались политические репрессии, и гомосексуалы попали под подозрение спецслужб. В сентябре 1933 года заместитель председателя ОГПУ Генрих Ягода сообщил о раскрытии «объединения педерастов» в Москве и Ленинграде и аресте 130 человек. Их обвинили в «создании сети салонов, очагов, притонов, групп <...> с дальнейшим превращением этих объединений в прямые шпионские ячейки», а также в том, что они «политически разлагали» рабочую молодежь, «пытались проникнуть» в армию и флот. Реальные масштабы репрессий по этому делу неизвестны — только в Ленинграде за август-октябрь 1933 года были арестованы 175 человек.

7 марта 1934 года Президиум ЦИК СССР принял постановление о запрете мужеложества. По нему за «половое сношение мужчины с мужчиной» грозило от трех до пяти лет тюрьмы. В 1930-х годах некоторых гомосексуалов, которых первоначально наказали за мужеложество, расстреливали по обвинениям в шпионаже или подготовке терактов.

По оценке историка и исследователя гомосексуальности Дана Хили, с 1961 по 1991 год в СССР за мужеложество осудили более 25 тысяч человек. Среди них — режиссер Сергей Параджанов, эстрадный певец Вадим Козин, историк, археолог и филолог Лев Клейн. В 1993 году этот антигомосексуальный закон отменил первый президент России Борис Ельцин.

Хотя лесбиянок по этому закону не преследовали, в СССР женскую гомосексуальность считали психическим заболеванием. В позднесоветские времена пациенток отправляли в психиатрические лечебницы, где им на протяжении времени от двух до трех месяцев давали психотропные препараты. Позже их ставили на психиатрический учет как душевнобольных, из-за чего им запрещалось занимать некоторые должности и получать водительские права.

Современная Россия вошла в четверку худших стран Европы для ЛГБТ-людей

Российские власти пытались провозгласить гомофобию на государственном уровне начиная с 2003 года. Депутат Госдумы Александр Чуев несколько раз вносил на рассмотрение законопроект о «пропаганде гомосексуализма», по которому людям, «демонстрирующим гомосексуальную ориентацию», запрещалось работать в сфере образования, армии, СМИ и исправительных учреждениях на срок от двух до пяти лет.

Первый запрет «пропаганды гомосексуализма» среди несовершеннолетних появился в Рязанской области — в 2006 году облдума приняла дополнение к местному закону об административных правонарушениях. Через семь лет этот запрет стал федеральным: в силу вступил закон «о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений», автором которого стал депутат Виталий Милонов. С этого момента осужденным по нему гражданам назначается штраф от четырех до пяти тысяч рублей, а должностным лицам — от 40 до 50 тысяч рублей. При этом пропаганда в интернете преследуется суровее: за нее человек может получить штраф от 50 тысяч рублей.

В 2013 году в России появился закон, по которому однополые пары не могут усыновлять детей. А в следующем году правительство запретило усыновлять детей гражданам государств, где официально признаны гей-браки.

«Новая газета» писала, что в начале 2017 года в Чечне задержали сотни человек, заподозренных в гомосексуальности; позже правозащитники рассказали, что задержания происходили и в декабре 2016 года. Как минимум двое были убиты из-за их сексуальной ориентации. Мужчин отправляли в секретные тюрьмы, избивали и пытали током. Преследования в Чечне продолжаются и в наши дни: силовики периодически задерживают гомосексуальных людей группами по 10-15 человек.

В 2019 году ЛГБТ-активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову обвинили в распространении порнографии — из-за того, что она публиковала рисунки вульв в паблике «Монологи вагины» во «ВКонтакте». Дело завели по заявлению известного «гееборца» Тимура Булатова. Активистка провела четыре месяца под домашним арестом и сейчас находится под подпиской о невыезде. Также Цветкову штрафовали на 50 и 75 тысяч рублей за «пропаганду нетрадиционных отношений» из-за публикаций и флешмоба во «ВКонтакте».

Наконец, в 2020 году в Конституцию внесли гомофобную поправку: теперь в основном законе прописана «защита института брака как союза между мужчиной и женщиной».

За последние два года в реестр незарегистрированных объединений — «иностранных агентов» включили пять организаций, которые помогают ЛГБТ-людям: межрегиональное движение «Российская ЛГБТ-сеть», дальневосточное общественное движение «Маяк», группу ЛГБТ+ «Реверс» из Краснодара, группу «Выход» из Санкт-Петербурга и Московский комьюнити-центр для ЛГБТ+ инициатив.

По «Радужному индексу», который рассчитывает Международная ассоциация ЛГБТИ-людей (ILGA), Россия входит в четверку худших стран для ЛГБТ-людей в Европе.