Хроника войны с Украиной. День 102

Украинские власти говорят, что российские военные были отброшены с некоторых позиций в Северодонецке. Если два дня назад они контролировали 70% города, то теперь — 50%.
18:56
3 июня на пляже в Мариуполе из-за взрыва мины погибли два человека, один из них — 8-летний мальчик, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
«Пляж "Песчаный", примыкающий к Мариупольскому порту, показательно на камеру был разминирован оккупантами. После этого разминирования глава оккупационной администрации Мариуполя Константин Иващенко отметил, что пляжи разминированы и открыты к посещению. Как следствие — две смерти мариупольцев», — написал Андрющенко.
3 июня о гибели двух человек на пляже из-за сдетонировавшего «взрывоопасного предмета» сообщал штаб территориальной обороны ДНР.
16:59
За сегодняшний день из Лисичанска удалось эвакуировать 98 человек, рассказал глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. Вчера, по его словам, город снова подвергся обстрелам.
15:45
Сегодня утром четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу в Киеве, рассказал глава Украинских железных дорог Александр Камышин. По его словам, там нет военной техники.
В Минобороны России сегодня отчитались об уничтожении танков, которые находились «в корпусах вагоно-ремонтного предприятия» на окраине Киева.
«Официально заявляю: на территории Дарницкого вагоноремонтного завода нет военной техники. Этот завод ремонтировал полувагоны и зерновозы, используемые для вывоза экспортной продукции», — сообщил Камышин. Он пригласил журналистов на завод, чтобы подтвердить это.
14:56
Российские военные с начала войны повредили не менее 43 религиозных сооружений в Донецкой области, рассказал глава областной администрации Павел Кириленко.
«Абсолютное большинство из них принадлежало московскому патриархату», — написал он.
По его словам, только в Святогорске, где вчера сгорел скит Святогорской лавры, за три месяца войны погибли четверо монахов, повреждены историко-архитектурный музей, еще один скит и два корпуса келий Святогорской лавры.
12:14
В Минобороны России подтвердили, что нанесли удары по Киеву.
«ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоно-ремонтного предприятия», — говорится в сообщении ведомства.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате обстрелов пострадал один человек.
11:21
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об обстреле Дарницкого и Днепровского районов города.
По его словам, российские военные обстреляли объекты инфраструктуры. Жертв нет. Один человек пострадал, его госпитализировали.
11:07
За вчерашний день в Донецкой области погибли шесть мирных жителей Донецкой области, еще девять человек ранены, пишет глава областной администрации Павел Кириленко.
В самопровозглашенной ДНР сообщили о пяти погибших и двадцати раненных в Донецке и Горловке.
10:57
Вчера в Лисичанске Луганской области из-за обстрела в своем доме погибла женщина, рассказал глава областной администрации Сергей Гайдай. Двое мужчин ранены. В городе пострадали пять жилых домов, а также здание почты и полиции.
По словам Гайдая, также в Северодонецке под обстрел снова попало предприятие «Азот», был поврежден один из его цехов.
Итоги 101-го дня войны
Российские военные контролировали 70% Северодонецка, однако за последние два дня были отброшены с части позиций. Теперь город поделен пополам, говорит глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.
В Донецкой области в результате обстрела загорелся деревянный скит Святогорской Лавры Украинской православной церкви. Россия обвинила в обстреле Украину, Украина — Россию. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на территории лавры укрываются 300 мирных жителей.
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что потратил на разговоры с российским президентом Владимиром Путиным о ситуации в Украине около ста часов.
В Комсомольске-на-Амуре вчера мужчина поджег помещение Росгвардии.