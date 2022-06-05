Хроника войны с Украиной. День 102

Украинские власти говорят, что российские военные были отброшены с некоторых позиций в Северодонецке. Если два дня назад они контролировали 70% города, то теперь — 50%.

18:56

3 июня на пляже в Мариуполе из-за взрыва мины погибли два человека, один из них — 8-летний мальчик, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Пляж "Песчаный", примыкающий к Мариупольскому порту, показательно на камеру был разминирован оккупантами. После этого разминирования глава оккупационной администрации Мариуполя Константин Иващенко отметил, что пляжи разминированы и открыты к посещению. Как следствие — две смерти мариупольцев », — написал Андрющенко.

3 июня о гибели двух человек на пляже из-за сдетонировавшего «взрывоопасного предмета» сообщал штаб территориальной обороны ДНР.

16:59

За сегодняшний день из Лисичанска удалось эвакуировать 98 человек, рассказал глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. Вчера, по его словам, город снова подвергся обстрелам.

15:45

Сегодня утром четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу в Киеве, рассказал глава Украинских железных дорог Александр Камышин. По его словам, там нет военной техники.

В Минобороны России сегодня отчитались об уничтожении танков, которые находились «в корпусах вагоно-ремонтного предприятия » на окраине Киева.

«Официально заявляю: на территории Дарницкого вагоноремонтного завода нет военной техники. Этот завод ремонтировал полувагоны и зерновозы, используемые для вывоза экспортной продукции », — сообщил Камышин. Он пригласил журналистов на завод, чтобы подтвердить это.

14:56

Российские военные с начала войны повредили не менее 43 религиозных сооружений в Донецкой области, рассказал глава областной администрации Павел Кириленко.

«Абсолютное большинство из них принадлежало московскому патриархату », — написал он.

По его словам, только в Святогорске, где вчера сгорел скит Святогорской лавры, за три месяца войны погибли четверо монахов, повреждены историко-архитектурный музей, еще один скит и два корпуса келий Святогорской лавры.

12:14

В Минобороны России подтвердили, что нанесли удары по Киеву.

«ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоно-ремонтного предприятия », — говорится в сообщении ведомства.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате обстрелов пострадал один человек.

11:21

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об обстреле Дарницкого и Днепровского районов города.

По его словам, российские военные обстреляли объекты инфраструктуры. Жертв нет. Один человек пострадал, его госпитализировали.

11:07

За вчерашний день в Донецкой области погибли шесть мирных жителей Донецкой области, еще девять человек ранены, пишет глава областной администрации Павел Кириленко.

В самопровозглашенной ДНР сообщили о пяти погибших и двадцати раненных в Донецке и Горловке.

10:57

Вчера в Лисичанске Луганской области из-за обстрела в своем доме погибла женщина, рассказал глава областной администрации Сергей Гайдай. Двое мужчин ранены. В городе пострадали пять жилых домов, а также здание почты и полиции.

По словам Гайдая, также в Северодонецке под обстрел снова попало предприятие «Азот», был поврежден один из его цехов.

Итоги 101-го дня войны

Российские военные контролировали 70% Северодонецка, однако за последние два дня были отброшены с части позиций. Теперь город поделен пополам, говорит глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

В Донецкой области в результате обстрела загорелся деревянный скит Святогорской Лавры Украинской православной церкви. Россия обвинила в обстреле Украину, Украина — Россию. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на территории лавры укрываются 300 мирных жителей.

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что потратил на разговоры с российским президентом Владимиром Путиным о ситуации в Украине около ста часов.

В Комсомольске-на-Амуре вчера мужчина поджег помещение Росгвардии.