Что такое Голодомор? В Украине в 1930-х действительно происходил геноцид?

В начале 1930-х годов по вине советского правительства от голода погибли несколько миллионов украинцев. В 2006 году Верховная Рада Украины приняла закон, в котором объявила действия властей СССР актом геноцида. С такой оценкой согласились почти два десятка стран. При этом в России позицию Украины не поддержали, а в школьных учебниках по истории Голодомор почти не упоминается. «Холод» рассказывает, что происходило в те годы.

Голод начался в 1932 году в отдельных районах Украины. Тогда власти изымали у крестьян зерно, чтобы выполнить планы по заготовкам

Голодомор — это массовый голод, который охватил всю территорию Украинской ССР в 1932-1933 годах. Украинские крестьяне погибали из-за того, что советские власти забирали у них хлеб, а потом и всю остальную еду за невыполнение планов по хлебозаготовкам, которые явно превышали возможности многих украинских хозяйств.

В конце 1920-х годов советские власти по инициативе Сталина начали проводить политику коллективизации: колхозы были нужны в том числе для того, чтобы «выкачивать» зерно из деревни, продавать его за рубеж, а доходы от экспорта направлять на индустриализацию. Степи в Украине и к северу от Кавказа приносили наиболее высокие и стабильные урожаи, поэтому эти территории попали в первую очередь коллективизации. Согнать украинцев в колхозы легко не получилось: они бунтовали, иногда доходило до вооруженных столкновений с местными чиновниками и партийными пропагандистами.

Читать еще Внутренняя потребность протестовать Историк Сергей Бондаренко — о важности спонтанного сопротивления тоталитаризму

К 1931 году большая часть украинских хозяйств все-таки оказалась в колхозах. Тогда советское руководство установило для них чрезвычайно высокие планы хлебозаготовок. Из-за того, что Украина выполнила их только на 79%, местные власти в январе 1932 года начали конфисковывать у крестьян хлеб; в некоторых местах забирали зерно, оставленное для посева, корма и сено. В результате от голода начал погибать скот, а затем и крестьяне. Люди приходили в города в поисках еды и часто умирали прямо на улицах. Погибших было столько, что хозяйства не смогли поддерживать прежнюю производительность: многие поля просто остались незасеянными.

В газету «Известия» стали приходить письма с вопросами о голоде в Украине и Казахстане, но редакция их не публиковала и оставляла без ответа. Рассказывать о голоде публично было нельзя, власти редко упоминали это слово даже в секретных документах. ОГПУ (так тогда называлась советская госбезопасность) в своих сообщениях для ЦК называло голод «продовольственными затруднениями». В спецдокладе за первую половину 1932 года говорилось, что трудности наблюдаются в 127 районах УССР и на всей территории Молдавской АССР (которая тогда была частью Украины). ОГПУ сообщало, что в этих районах многие люди опухают и умирают от голода, в некоторых местах были задокументированы случаи каннибализма и самоубийств.



В 1933 году голод распространился на всю территорию Украины. В ходе обысков у крестьян отбирали все продукты

Осенью 1932 года власти начали вносить украинские хозяйства, села и целые районы, которые не выполнили нормы хлебозаготовок, в позорные списки «отстающих». Такие списки называли «черными досками», их публиковали в местных газетах. К должникам из «черных досок» применяли репрессивные меры: официально они должны были выплатить «натуральные штрафы» мясом или картофелем, но на самом деле у них стали забирать всю еду. В то же время на этих территориях запрещали любую торговлю и подвоз товаров, военные закрывали кордоном границы районов и не разрешали покидать их местным жителям. Кроме УССР режим «черных досок» действовал на Кубани, где тоже проживали украинцы.

1 января 1933 года Сталин предложил ЦК Компартии Украины объявить украинским крестьянам ультиматум: люди, которые добровольно отдадут свой хлеб, не будут подвергаться репрессиям, а тех, кто будет его скрывать, накажут по закону «о трех колосках» (постановление от 7 августа 1932 года, по которому преследовали за «хищение социалистической собственности» — даже если с поля унесли три колоска пшеницы). Закон предполагал за это не менее 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, на практике многие приговоры были мягче.

После этого обыски начались не только в селах, занесенных на «черную доску», но и по всей Украине: бригады под руководством чекистов изымали у крестьян все продукты, вплоть до тыквенных семечек. «Голодовка началась весной в 1933-м году. Уже где-то так под конец февраля. Уже начиналась страшная голодовка, потому что выкачивали даже, как человек пошел где-то что-то достал, то так уже сейчас то забрали. Даже как горстку пшена раздобыл кто-то и вкинул в воду — варил в горшке, то даже тот горшок разбивали, выкидали во двор», — вспоминала жительница Днепропетровщины Теодора Сорока. По оценке Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины, на 1933 год пришлось 90% избыточной смертности во времена Голодомора.

К концу 1933 года в места, где погибло много украинцев, переселили крестьян из России и Беларуси. Всего в Харьковскую, Донецкую, Днепропетровскую, Одесскую области въехало больше 300 эшелонов с людьми. Впоследствии, по словам историка Станислава Кульчицкого, больше половины переселенцев вернулись обратно туда, откуда их вывезли.

Украина считает действия советских властей геноцидом, потому что те практически полностью лишили еды местные хозяйства

По оценке Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины, избыточная смертность в 1932-1934 годах составила 3,9 миллиона человек.

В начале 1930-х годов помимо Украины голод был в Поволжье, Кубани и Казахстане. В этих регионах погибли сотни тысяч человек. «Мы стремимся отделить голод в СССР от Голодомора в Украине. Дело не только в более тяжких последствиях правительственных действий. Хлебозаготовки можно истолковать как хозяйственную акцию. Конфискацию нехлебного продовольствия следует истолковывать только как создание условий, несовместимых с жизнью. А это — формулировка из Конвенции ООН по геноциду», — объяснял украинский историк Станислав Кульчицкий. По данным Института демографии, в Украине больше всего людей умирало от голода в центральных лесостепных регионах, не игравших главной роли в заготовках зерна, в то время как в России — в ключевых зерновых регионах.

Голодомор признали геноцидом 18 стран. Госдума России с этим не согласна

Начиная с 1993 года Голодомор признали геноцидом 18 стран, включая США . В некоторых государствах позицию Украины поддержали региональные и муниципальные власти: например, муниципалитет Рима в Италии, парламент Каталонии в Испании, парламент столичного округа Буэнос-Айреса в Аргентине. Международные организации — ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ — чтут память жертв Голодомора в Украине и погибших от голода в других частях СССР.

В заявлении российской Госдумы говорится, что от голода, вызванного насильственной коллективизацией, в разных регионах СССР погибло около 7 миллионов «представителей различных народов и национальностей». «Эта трагедия не имеет и не может иметь международно установленных признаков геноцида и не должна быть предметом современных политических спекуляций», — постановили депутаты в 2008 году.