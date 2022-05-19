Хроника войны с Украиной. День 85

Уже 1730 украинских военных покинули «Азовсталь» и сдались российской стороне.

16:10

В ходе прений в суде Киева прокуроры потребовали пожизненное заключение российскому военному Вадиму Шишимарину, обвиняемому в убийстве мирного жителя, сообщает «Ґрати».

Процесс отложили до завтра, чтобы защитник могу подготовиться к своему выступлению.

15:35

Назначенный российскими военными глава Херсонской области Владимир Сальдо на встрече с начальниками районов объявил, что регион станет субъектом России.

«Мы смотрим на Российскую Федерацию как на свою страну. Потому что сейчас территория под контролем Вооруженных сил, в дальнейшем она будет трансформирована в субъект федерации. То есть будет Херсонская область Российской Федерации», — сказал Сальдо.

Он сообщил, что уже утвержден бюджет региона в рублях.

14:51

Служба безопасности Украины объявила о задержании Михаила Царева, брата экс-депутата Верховный Рады Олега Царева, который в 2014 году поддержал сепаратистов на востоке страны. Брата политика подозревают в попытке организовать диверсии в Днепропетровской области.

«Он был уверен в скорой победе России: ожидал оккупации региона и обещанной ему должности главы облгосадминистрации. Когда приход россиян провалился, он получил задание дестабилизировать ситуацию в регионе через серию взрывов на объектах инфраструктуры», — утверждает спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По сообщению СБУ, дома у задержанного нашли схрон оружия, боеприпасы и тротиловые шашки, а также российский паспорт.

Задержанного подозревают по статье 113 УК Украины (диверсия), по которой грозит от 10 до 15 лет колонии.

Самого Царева в начале мая в Киеве заочно приговорили к 12 годам колонии за призывы к сепаратизму.

14:26

Пресс-служба судов Башкортостана подтвердила «Фонтанке», что на музыканта Юрия Шевчука составили протокол о дискредитации российской армии.

«Буквально только что материалы на Юрия Шевчука поступили в Советский районный суд Уфы, по статье 20.3.3 КоАП РФ. Судебное заседание пока не назначено, материалы только что зарегистрированы, находятся на рассмотрении, переданы судье Егоровой», — сказали в пресс-службе.

Ранее уфимский продюсер Радмир Усаев сообщил, что после вчерашнего концерта ДДТ в Уфе к Шевчуку в гримерку пришли силовики и около часа вели с ним беседу о прошедшем выступлении.

«У них было даже желание задержать "Наше все", но в последний момент у них хватило ума предложить подписать Юре протокол (о чем вы сами можете догадаться) и, сев в свои бронированные микроавтобусы, оставили нас делиться впечатлениями о концерте», — написал Усаев в инстаграме.

Вчера на концерте Шевчук высказался против войны в Украине: «Сейчас убивают на Украине людей — зачем? Наши пацаны там гибнут — зачем? Какие цели, друзья? Опять гибнет молодость России и Украины, гибнут старики и женщины, дети. Ради каких-то наполеонских планов очередного нашего Цезаря, да? Родина, друзья, — это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина».

Зрители встретили высказывания музыканта аплодисментами.

13:54

Российский военный Вадим Шишимарин, которого судят в Киеве за убийство мирного жителя, сказал, что выстрелил в мужчину, чтобы «от меня отстали», передает «Ґрати».

— Какое у вас внутреннее отношение к потерпевшему? — спросил во время допроса адвокат военного Виктор Овсянников.

— Я не хотел его убивать. Я выстрелил, чтобы от меня отстали, — ответил Шишимарин.

Также он уточнил, что застрелить мужчину ему велел прапорщик Макеев, а не другой его сослуживец Куфаков, который позже погиб.

«Прапорщик увидел, что он разговаривает по телефону, и сказал стрелять. Потом ко мне развернулся неизвестный и начал кричать, чтобы я стрелял, потому что я подвергаю их опасности», — вспомнил подсудимый.

21-летний Шишимарин сегодня в суде извинился перед женой убитого Катериной Шелиповой: «Я понимаю, что вы не сможете меня простить, но я прошу прощения».

Прокурор спросил Шелипову, какое наказание для россиянина она считает адекватным. «Я думаю, что пожизненное заключение. Но если его поменяют на наших защитников "Азовстали", я не буду против», — сказала жена убитого.

13:40

Эксперт ФСБ Светлана Мочалова объяснила, что дискредитацией армии считаются «действия, противоречащие официальной позиции» Минобороны России, сообщает проект «Сетевые свободы» со ссылкой на лингвистическое исследование, которое та провела по административному делу жителя Новоуральска Виктора Казакова.

Фрагмент документа опубликовал юрист Алексей Бушмаков.

«Под дискредитацией Вооруженных сил РФ понимаются действия, совершенные умышленно и противоречащие официальной позиции Министерства обороны РФ и направленные на лишение прежде всего у граждан Российской Федерации доверия к ним, на подрыв авторитета, имиджа к ВС РФ», — сказано в исследовании.

Кроме того, эксперт ФСБ выделила четыре стратегии дискредитации Вооруженных сил России:

дискредитация ВС как армии в целом;

дискредитация ВС как государственного института;

дискредитация военнослужащих (как отдельных личностей, так и в совокупности);

дискредитация символики и атрибутики ВС.

12:43

В Бахмуте под Донецком снаряд попал в пятиэтажный дом, в результате обрушился подъезд, сообщает глава области Павел Кириленко. По предварительным данным, никто не пострадал.

Кроме того, снаряды прилетели в частный дом и административное здание. Из-под завалов частного дома достали шесть человек.

По словам Кириленко, из 73 тысяч жителей Бахмута сегодня в городе находятся чуть больше 20 тысяч. Он призывает всех, у кого есть такая возможность, покинуть регион: «Сейчас в Донецкой области нет абсолютно безопасных мест. Эвакуация спасает жизнь!».

За прошедшие сутки в регионе погибли десять мирных жителей: семеро в Лимане и трое в Бахмуте. Среди погибших двое детей. Еще семь человек получили ранения.

11:40

Приграничное село Теткино в Курской области вновь обстреляли сегодня утром, рассказал глава субъекта Роман Старовойт. Один человек погиб.

«По предварительным данным, это водитель фуры, который привёз сырье на спиртзавод. Противник нанес несколько ударов по этому объекту. Есть также раненые. Им оказывается первая помощь», — написал чиновник.

Пострадало несколько домов.

Власти Воронежской области подтвердили, что погибший был водителем. Им оказался житель Новоусманского района Василий Мерзликин, который находился на территории завода по рабочим делам. У него осталось трое детей.

11:26

В Северодонецке, где сейчас идут ожесточенные бои, за сутки погибли четыре человека, трое получили ранения, сообщает глава Луганской области Сергей Гайдай.

Две погибших были найдены в квартире, куда попал снаряд. Мужчина погиб вблизи одного из домов. На той же улице под обстрел со стороны российских военных попали женщина и мужчина. Женщина погибла на месте, мужчину с осколочными ранениями госпитализировали.

Повреждены как минимум восемь домов, в некоторых горели отдельные квартиры или целые подъезды.

«Кое-где из-за мощных обстрелов спасатели не в состоянии были выехать на места возгораний по два часа», — отметил Гайдай.

Обстрелы продолжаются и в Лисичанске — там женщине оторвало руку. По словам главы области, российские военные обесточили мощную электроподстанцию в Лисичанске — теперь регион остался без света.

10:25

В Мариуполе с «Азовстали» вышел еще 771 украинский военный, сообщает Минобороны России.

Всего с 16 мая российской стороне сдались 1 730 украинцев. Из них 80 человек раненых — их отвезли в больницы Новоазовска и Донецка, подконтрольных ДНР.

Также ведомство публикует новое видео с покидающими комбинат военными и их досмотром. Некоторые идут на костылях, другие с перебинтованными ногами или руками. Позднее Минобороны опубликовало видео бесед с пленными, которые говорят, что их хорошо кормят, у всех есть матрасы и одеяла и в целом обращаются с ними нормально.

Обновлено в 11:18. Добавлена информация о видео с комментариями пленных об условиях содержаниях.

Итоги 84-го дня войны

Украинские военные продолжают покидать мариупольский комбинат «Азовсталь» и сдаваться российской стороне. Некоторых из них, предположительно, доставили в таганрогское СИЗО.

Глава ДНР сообщил, что в Мариуполе разрушено более 60% жилых домов. В то же время он рассказал о планах восстановить украинский город, занятый Россией, «с акцентом на курортный бизнес».

В Киеве суд начал рассматривать первое дело против российского военного, обвиняемого в убийстве мирного жителя.

Власти Белгородской и Курской областей продолжают сообщать об обстрелах приграничных районов.

Против журналистов Руслана Левиева и Майкла Наки возбудили уголовное дело о распространении «фейков » про российскую армию.

ФСБ отчиталась о задержании кемеровчанина за повреждение ЛЭП. Спецслужба называет его «сторонником украинских нацистов» — против него возбудили дело о диверсии.

В России еще один военкомат забросали коктейлями Молотова — на этот раз в подмосковном Щелково.