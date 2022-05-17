Хроника войны с Украиной. День 83

После переговоров в Мариуполе с «Азовстали» российские силы вывезли несколько десятков украинских военных, в том числе раненых.

12:31

В Ахтырке пять человек пострадали из-за ракетных ударов этим утром, сообщил глава Сумской области Дмитрий Живицкий.

По городу выпустили пять ракет. «Пострадали многие частные дома. Удары в общем пришлись по центральной части города и массиву "Дачный"», — написал Живицкий в своем телеграм-канале.

12:24

В Луганской области за прошедшие сутки погибли десять человек, трое были ранены, рассказал глава региона Сергей Гайдай.

По его словам, российские военные повторно обстреляли городскую больницу Северодонецка, и теперь повреждены еще два корпуса. В результате предыдущего обстрела больницы пострадали девять человек.

Кроме того, снаряд попал в здание Северодонецкого научно-производственного объединения «Импульс», которое занимается разработкой и производством систем контроля и управления для объектов атомной энергетики, железной дороги и других отраслей. Повреждены четыре многоэтажки.

Обстрелы продолжались в Рубежном и Лисичанске. По селам Попаснянской громады нанесли два авиаудара, отметил Гайдай.

12:16

Во время неудавшегося наступления российских войск на Киев были разрушены или повреждены около 3,5 тысяч зданий в Черниговской области, которая находится к северу от украинской столицы, сообщает разведка Минобороны Великобритании.

80% пострадавших зданий — жилые дома.

В военной разведке считают, что масштаб ущерба свидетельствует о готовности России использовать артиллерию против населенных пунктов с минимальным учетом соразмерности таких действий.

12:12

Российское Минобороны публикует кадры с украинскими военными, вышедшими с «Азовстали». Некоторые военные несут своих раненых сослуживцев на носилках.

11:59

Минобороны России сообщило, что с «Азовстали» вывезены 265 украинских военных, в том числе 51 тяжелораненый. Ведомство подчеркивает, что они взяты в плен.

Ранее Генштаб Украины сообщил, что вывезены 264 военных, из которых ранены 53.

Кроме того, Минобороны подтвердило вчерашние ракетные удары по Львовской области.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе железнодорожной станции Старичи Львовской области уничтожен личный состав украинских резервных формирований, а также партии иностранного вооружения и военной техники из США и европейских стран, подготовленные для отправки на Донбасс», — сказано в сообщении.

11:35

Этой ночью российские военные вновь нанесли ракетный удар по Яворовскому району Львовской области, который находится у границы с Польшей, сообщает глава региона Максим Козицкий.

Удар был нанесен по объекту Львовской железной дороги. Данных о погибших и пострадавших у властей области нет.

По словам Козицкого, три крылатых ракеты были сбиты подразделением ПВО.

Взрывы были слышны этой ночью и во Львове, но попадания ракет по городу не было. Мэр Львова Андрей Садовой назвал ночной обстрел «одной из самых больших атак на Львовскую область по количеству ракет».

11:19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал убийство мирных жителей в Буче «кровожадной» инсценировкой, которую «украинские специалисты сами вряд ли могли бы» сделать.

«Это потоки лжи, это фейки, это инсценировки, порой настолько чудовищные, насколько человеческое сознание не может себе представить. Я имею в виду, например, мастерски кровожадной сделанную инсценировку в Буче под Киевом. Понятно, что украинские специалисты сами вряд ли бы могли так высоко профессионально работать. Там на них работает армия компаний, пиар-компаний, телевизионщиков, информационных советников, специалистов по ведению информационной войны. Но до такого за мою жизнь никогда не доходило. И то, что я вижу сейчас, я не мог представить, что это может происходить на белом свете», — сказал Песков на форуме «Новые горизонты», организованном российским обществом «Знание».

Также он говорил, что «наш президент знает, куда он ведет нашу страну» и «его поддерживает вся страна».

После ухода российских войск из Бучи, где они находились месяц, были найдены тела сотен погибших мирных жителей. Есть многочисленные свидетельства того, что российские военные убивали и насиловали мирных жителей в Буче и других районах Киевской области.

10:56

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле ранним утром села Алексеевка, которое находится на границе с Украиной.

Три частных дома и здание школы повреждены. Никто из людей не пострадал.

«Ответным огнем наших пограничников обстрел быстро подавлен», — добавил Старовойт.

Вчера глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в результате обстрелов с территории Украины в регионе пострадали 281 дом.

10:35

С «Азовстали» вывезли 264 украинских военных, сообщает Генштаб Украины. Из них 53 человека тяжело ранены — их доставили в больницу Новоазовска, подконтрольного ДНР.

«Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Оленевку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена», — сказано в сообщении.

Генштаб отметил, что на «Азовстали» еще остаются украинские военные. Сколько их и будут ли они вывезены таким же образом, не уточняется.

10:25

В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российские военные вывезли с «Азовстали» украинских служащих.

«Надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят. Среди них есть тяжело раненые, они нуждаются в помощи. Хочу подчеркнуть — украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип, думаю, что эти слова поймет каждый адекватный человек. Операция по спасению защитников Мариуполя нашими военными, разведчиками. Чтобы вернуть парней домой, работа продолжается, и эта работа требует деликатности и времени», — сказал Зеленский. Условия договоренностей по вывозу военных он не назвал.

Итоги 82-го дня войны

Российские военные вывезли с «Азовстали» в Мариуполе несколько десятков украинских служащих, в том числе раненых.

По Одесской области нанесли новый удар. Несколько человек, в том числе ребенок, пострадали.

ООН прогнозирует, что из-за войны 9 из 10 украинцев могут оказаться за чертой бедности.

В Петербурге суд отправил в СИЗО гражданина Украины за надпись на жилом доме «Слава Украине! », из-за которой возбудили уголовное дело о вандализме.

Минропмторг России объявил о национализации активов французского автоконцерна Renault, которое решило прекратить свою работу в стране после введения санкций из-за войны в Украине.

Компания McDonald’s объявила о продаже российского бизнеса и уходе из страны.

Фото на обложке: Александр Ермоченко / Reuters / Scanpix