Хроника войны с Украиной. День 77

Н а территории «Азовстали», по заявлениям украинский властей, до сих пор есть мирные жители, а также более тысячи военных, среди которых сотни раненных. Россия, по версии Украины, не соглашается ни на один вариант их освобождения.

13:43

Первый российский военный предстанет перед украинским судом за убийство мирного жителя в Сумской области, сообщает генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Офис генпрокурора направил в суд обвинение в отношении командира отделения войсковой части 32010 4-й танковой дивизии, 21-летнего сержанта Вадима Шишимарина.

Следствие считает, что колонну, в которой был Шишимарин, разбили украинские военные, после чего он и четверо его сослуживцев обстреляли и угнали частный автомобиль, на котором заехали в поселок Чупаховка. Там, по версии следствия, российские военные увидели мужчину, который возвращался домой и говорил по телефону.

«Один из военных приказал сержанту убить гражданского, чтобы он не сообщил о них украинским защитникам. Тот совершил несколько прицельных выстрелов через открытое окно автомобиля из автомата Калашникова в голову 62-летнего потерпевшего. Мужчина скончался на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома », — считает следствие.

Венедиктова пишет, что сейчас Шишимарин находится под стражей, ему может грозить пожизненное заключение.

13:19

На оппозиционного политика Илью Яшина составили четыре протокола о дискредитации российских вооруженных сил (статья 20.3.3 КоАП РФ).

По словам Яшина, рассмотрение всех четырех эпизодов состоится 25 мая в Тушинском районном суде Москвы. Он пишет, что в перспективе ему может грозить уголовное преследование.

«Что ж, позиция моя простая. Бегать и прятаться ни от кого не буду, от слов своих не откажусь. Я выступаю против войны, потому что патриот России. А дискредитируют армию, с моей точки зрения, те, кто развязал эту преступную бойню », — сказал Яшин.

13:03

Замглавы установленной российскими силами администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сказал, что власти региона обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой о включении Херсонской области в состав России, передают РИА «Новости».

«Город Херсон — это Россия, никаких ХНР на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской федерации », — цитирует Стремоусова агентство.

Стремоусов считает, что Херсонская область полностью перейдет под российское законодательство к концу 2022 года. Также он сказал, что до конца мая в регионе заработает банк для рублевого оборота, который позднее интегрируют в Банк России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что вопрос о присоединении Херсонской области должен быть «четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками ». «Безусловно, быть или не быть такому обращению, должны решать все-таки жители Херсонской области — это первое. И определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области », — цитирует Пескова РИА «Новости».

Херсонская область находится под контролем российских военных с начала марта. Российские силы учредили в регионе военно-гражданскую администрацию и назначили своих мэра города и главу области.

Обновлено в 13:45. Добавлена информация о переходе под российское законодательство и цитата Дмитрия Пескова.

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12:50

В Санкт-Петербурге по уголовному делу о «фейках » о российской армии (статья 207.3 УК) задержан активист Борис Романов, сообщает проект «Сетевые свободы ».

В его квартире сегодня утром прошел обыск. Сейчас он находится в Выборгском районном суде, который в ближайшее время изберет ему меру пресечения. Следствие просит заключить его под стражу.

12:32

Сегодня утром российские войска обстреляли село Новый Мерчик в Харьковской области, ранен один человек, пишет глава областной администрации Олег Синегубов.

По его словам, в Харькове сейчас относительно тихо, но «терять бдительность пока никак нельзя»: «Нужно оставаться максимально осторожными и не находиться на улице без необходимости. Также пока опасно возвращаться в недавно освобожденные населенные пункты. Враг абсолютно все минировал».

Синегубов пишет, что в городе сейчас проводят разминирование, а также восстанавливается критическая инфраструктура, снабжение газом и электричеством.

12:21

Российские военные вчера обстреляли город Орехов Запорожской области, есть погибшие и пострадавшие, сообщает «Украина 24» со ссылкой на нацполицию. Их число не называется.

11:58

Доверие россиян к телевидению за март и апрель снизилось, к телеграм-каналам и соцсетям — возросло, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование международной рекламной группы GroupM «Accelerate research».

17 марта 33% респондентов называли телевидение источником информации, которому они доверяют больше всего. 27 апреля их число снизилось до 23%. Сильнее всего доверие к телевидению снизилось у россиян, живущих за пределами крупных городов.

Число россиян, считающих приоритетным источником информации соцсети, блоги и телеграм-каналы, составляло 19% и выросло до 23%.

10:12

ФСБ отчиталась о задержании в Калининграде «сторонника "Правого сектора"».

«В городе Калининград задержан сторонник запрещенной экстремистской организации "Правый сектор", гражданин России, планировавший в канун празднования Дня Победы совершение террористического акта в отношении военнослужащих одной из воинских частей Министерства обороны Российской Федерации », — цитирует РИА «Новости» пресс-службу ФСБ.

Как считает следствие, после теракта он планировал поехать в Украину для участия в боевых действиях против российской армии.

9:31

В Горском Луганской области обстреляли школу-интернат, рассказал глава областной администрации Сергей Гайдай. По его словам, российские войска за последние сутки 15 раз открывали огонь по жилым кварталам и инфраструктуре области.

«На Северодонецком направлении россияне безуспешно попытались установить контроль над Рубежным », — пишет также Гайдай.

Итоги 76-го дня войны

Украинские власти утверждают, что на территории «Азовстали» остаются не менее 100 мирных жителей и более 1000 военных. Президент Владимир Зеленский сказал, что Россия не соглашается ни на один вариант их освобождения.

В городе Изюм Харьковской области под завалами пятиэтажного дома нашли тела 44 мирных жителей, утверждает глава областной администрации Олег Синегубов.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Беларуси Виктор Гулевич объявил о решении развернуть «силы специальных операций» на границе с Украиной.

Следователи ООН зафиксировали убийства 300 мирных жителей в районах Киевской области к северу от украинской столицы.

Минобороны России утверждает, что российские войска вышли на административную границу Луганской области, Украина отрицает это.