«Быть гражданином РФ расхотелось»

После начала военного конфликта в Украине граждане РФ, живущие за рубежом, стали сдавать российские паспорта в посольства. Одни — в знак протеста, другие — чтобы избежать трудностей, которые могут возникнуть у россиян за рубежом. «Холод» поговорил с людьми, которые написали заявления о выходе из российского гражданства, о том, почему они это сделали и как это изменит их жизнь.

«Я сделала это, потому что мне больно и стыдно за Россию» Анна, 22 года, инженер

Я родилась в Омске, но когда я была маленькая, мама с отцом развелись, и мы с ней уехали к дедушке в Казахстан. Большую часть жизни я провела в Алматы, хотя паспорт у меня остался российский, как и у мамы.

Я сейчас заканчиваю университет. После выпуска я хотела поехать жить в Петербург. Начала даже готовиться заранее: расписывала план действий, откладывала деньги. Это такой красивый город, мне хотелось провести в нем пару лет. В Алматы жарко и сухо, хотелось сменить обстановку, климат.

Но наступило 24 февраля, и я передумала. В тот день я была в шоке. У меня друзья в Украине, я испугалась за них, много плакала. Сейчас первое потрясение уже прошло, но я по-прежнему очень переживаю. И ни в какой Петербург я решила не ехать. А еще решила, что не буду продлевать вид на жительство в Казахстане. У меня есть право стать гражданкой этой страны, потому что я живу тут больше пяти лет. Так что я решила воспользоваться этим правом и написала отказ от российского гражданства.

Я сделала это, потому что мне больно и стыдно за Россию. Невозможно не переживать, невозможно ничего не предпринимать. Я чувствовала, что мне нужно хоть как-то проявить свою позицию.

Раньше мне казалось, что Казахстан и Россия — почти одно и то же государство. Алматы — интернациональный город, тут много людей отовсюду, в том числе из России. Часто слышишь русскую речь. Дома у меня тоже в основном говорили по-русски.

Но сейчас я вижу, какие эти страны разные. Казахстан соблюдает нейтралитет в военном конфликте. При этом за машины с буквой Z у нас штрафуют, а в Украину официально отправляют гуманитарную помощь. На День Победы у нас в этом году не будет парада — только концерты и акции в помощь ветеранам. Я рада, что живу тут. Что касается моей национальной идентичности, я и раньше не считала себя полностью русской. У меня немецкие корни, а выросла я в Казахстане. Моя мама вот заявляет, что она русская, а я ей отвечаю: «Ты, может, и русская, а я — человек с богатой родословной».

«Мне снились кошмары, как мы с моей женой-немкой приезжаем в Россию и меня за что-то арестовывают» Иван, 35 лет, преподаватель

Я давно уже живу в Германии, и в какой-то момент у меня появилась мысль отказаться от российского гражданства — в первую очередь потому, что быть гражданином Евросоюза удобнее, а иметь двойное гражданство в Германии нельзя. Но просто так перестать быть россиянином невозможно — это очень сложный процесс. Нужно сначала получить документ о том, что другая страна готова выдать тебе гражданство, потом уже с этим документом идти в российское посольство.

В 2019 году я собрал документы и подал заявку на получение немецкого гражданства. Но процесс сильно затянулся из-за пандемии, и подтверждение я получил только в 2020-м. Теперь мне предстояло собрать еще один пакет документов — для российского посольства.

Я долго сомневался, стоит ли все это делать. А вдруг что-то случится с родными и нужно будет лететь в Россию? Раньше я мог просто взять билет и сесть на ближайший рейс, а теперь придется получать визу, ждать. Я узнавал, есть ли исключительные случаи, когда можно получить двойное гражданство. Оказалось, что да — например, если один из твоих родителей — гражданин России, а второй — немец. Но ни одно из существующих исключений меня не касалось.

В тот момент, когда началась война, я все еще формально был гражданином России. Все нужные справки к тому моменту были у меня на руках, но я никуда с ними не спешил. Но 24 февраля понял, что хочу срочно поменять гражданство. Я осознал, что теперь уже точно не хочу быть гражданином России. У меня родные в Украине, я каждый раз пишу им и боюсь: а вдруг на этот раз ответа не будет? Если страна такое творит, зачем мне продолжать себя с ней связывать?

Вообще я родился и вырос в Сибири. В 2009 году окончил университет и поступил в зарубежную магистратуру — так я впервые оказался за границей, в Чехии. Там я испытал настоящий культурный шок. Оказалось, люди не обязательно должны быть все время мрачными и хамить друг другу. Туалеты в общественных местах могут быть чистыми и отремонтированными. Мне говорили, что в Чехии не любят русских из-за «Пражской весны». Но со мной все общались дружелюбно.

В то время я во многом переосмыслил те знания о России, которые получил в школе. Нам говорили, что после Второй мировой Советский Союз освободил другие страны и взял их под защиту. Но я стал больше погружаться в историю и понял, что это сложно было назвать освобождением. Оказалось, что моя страна не всегда во всем была права, что, вопреки образу, который создавался в учебниках, она может творить страшные вещи, насильно захватывать чужие территории.

После Праги я учился во Франции, поехал писать диплом в Швейцарию, а потом устроился на работу в Германию. В Россию я так и не вернулся. У меня там остались родные, с которыми я часто общаюсь. Но политическая ситуация в стране с годами мне нравилась все меньше.

Тяжело было думать про Россию, трудно было считать себя россиянином.

Мне снились кошмары, как мы с моей женой-немкой приезжаем в Россию и меня за что-то арестовывают. Она бегает по отделениям полиции, пытается меня найти, а полицейские смеются, плюют в нее и называют фашисткой.

Когда началась война, я окончательно понял, что не хочу ехать на родину. Если я захочу увидеться с родными — я лучше помогу им с визами и билетами, чтобы они сами прилетели в гости.

Я написал заявление об отказе от российского гражданства и в назначенный день пришел в посольство сдавать старые паспорта. Настроение у меня было отличное. Я приколол на грудь синюю и желтую ленточки и сделал возле посольства селфи на память. Этот день стал очень важным в моей жизни.

«Разве могут добрые, адекватные люди поддерживать такое?» Илья, 53 года, предприниматель

В России я не был уже много лет. Сначала 20 лет жил на Кипре — у меня там был собственный бизнес. Потом, пять лет назад, мы с женой переехали в Австралию — на пенсию. У меня три гражданства — российское, австралийское и Кипра.

Скажу честно, я в России себя всегда чувствовал неуютно. Мне еще в институте говорили: «Ты не наш человек». Я тогда писал политические стихи и работал в одиночку над собственными учебными проектами, которых никто не понимал.

Зато Австралия — очень комфортная для меня страна. В России принято жить так, что у тебя есть всего пара друзей, а все остальные — враги. Тут все наоборот: ты ко всем по умолчанию относишься как к друзьям и, может быть, у тебя есть пара врагов. Мне такой стиль жизни нравится больше.

Политика России мне тоже не нравится. Кто-то, может быть, скажет: «Ты давно уехал, что ты можешь знать о российской политике?». Но я слежу за событиями, а со времен работы на Кипре у меня осталось много друзей, которые в России занимают высокие посты. Кое-что я все-таки знаю. И о том, что война будет, мне мои источники сообщили заранее.

Я веду блог на YouTube — рассказываю про жизнь в Австралии. И я в своих видео давно уже говорил, что мне российское гражданство не нужно и я от него с радостью откажусь. В России много злых людей, завистливых. Соцопросы говорят, что больше 70% поддерживают войну в Украине. Я к этому отношения иметь не хочу. Разве могут добрые, адекватные люди поддерживать такое? Я и сам русский, и я не лучше других. Но я хотя бы смог это осознать и начать над собой работать.

Когда началась война, мы с женой написали заявления об отказе от российского гражданства. Хотелось как-то высказаться, объявить о своей позиции, показать, что мы не поддерживаем происходящее. И мы решили это сделать таким способом.

Правда, теперь, чтобы довести процесс до конца, нужно пройти целый квест: заполнить от руки анкету, написать в ней свой австралийский адрес русскими буквами, причем без ошибок, используя только одну ручку, чтобы чернила по цвету не различались. А как я по-русски правильно слово «North» напишу?

Еще надо собрать кучу справок. Звоню в посольство — там говорят, что можно все получить онлайн. Я захожу на сайт — а там нет нужных форм. Не знаю, хватит ли у нас в итоге терпения это все сделать. А с другой стороны, оставаться гражданами России не хочется, неприятно быть по гроб жизни связанными с этим большинством, которое за войну. Я все думаю: я же в блоге часто высказываюсь против российского правительства. Вот бы меня за это лишили гражданства — тогда и мучиться бы не пришлось.

«По мере того, как закрывались СМИ, закручивались гайки, исчезала и моя гордость за Россию» Тим, 41 год, программист

В начале 2000-х казалось, что стать гражданами России — это очень здорово. Была какая-то гордость за страну. Казалось, что Путин — сильный лидер, который строит мощное государство и наводит порядок после хаотичных ельцинских времен.

Именно в те годы мои родители решили переехать из Узбекистана, где я вырос, в Россию, и принять гражданство. Они имели на это право как бывшие граждане СССР. Я вместе с ними не переезжал — к тому моменту я уже уехал учиться в Германию. Но вслед за ними тоже получил российский паспорт.

Родители в это время уже были пенсионерами. Они думали, что жизнь в России будет более комфортной, чем в Узбекистане. Продали квартиру в Ташкенте и купили жилье в небольшом российском городе — я помог им с деньгами.

Сам я так и остался жить в Германии, получил постоянный ВНЖ, но приезжал в гости к родителям и видел, что их надежды не оправдались. Уровень жизни у них остался примерно тем же, а симпатии к Путину с каждым годом оставалось все меньше. Я окончательно понял, что что-то пошло не так, когда случилась «рокировка» и он вернулся на президентский пост после Медведева.

Помню, когда-то Путин говорил, что не собирается слишком сильно задерживаться на посту президента — мол, люди, которые так делают, становятся заложниками власти. В итоге он поступил совсем не так, как обещал. Мне не понравилась эта непоследовательность. По мере того, как закрывались СМИ, закручивались гайки, исчезала и моя гордость за Россию.

Какое-то время назад я задумался о получении немецкого гражданства, чтобы удобнее было жить в Европе. Но для этого нужно было отказаться от российского. Меня это смущало. Я получил от местного ведомства разрешение на получение немецкого гражданства, но тянул время. Были слухи, будто бы в Германии скоро могут разрешить двойное гражданство — я думал, может быть, я дождусь этого момента и сохраню российский паспорт.

Но когда началась война, я понял, что больше не хочу ничего дожидаться. То, что сделала Россия, вызвало у меня ужас, отвращение. Быть гражданином РФ расхотелось. Так что я подал документы на выход из гражданства. Единственное, что меня до сих пор тревожит, — это то, что мама живет в России. Боюсь, теперь к ней будет труднее приезжать. Но надеюсь, что мне хотя бы будут выдавать визу.

От того, что я официально перестану быть россиянином, мое самоощущение не изменится. Я и так чувствовал себя человеком без национальности — россиянин из Узбекистана в Германии. За рубежом я привык говорить всем, что я русский, а в России не чувствовал себя дома.