Хроники войны с Украиной. День 50

Минобороны России пригрозило ударом по Киеву, если украинские военные продолжат «попытки диверсий и нанесения ударов» по российской территории.

12:26

Глава Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские войска заставляют горожан носить белые повязки «как отметку "свой"», подвергая их опасности обстрела со стороны украинских военных.

«Фактически таким образом россияне еще раз используют гражданское население для "приманки" для снайперов и воинов нашего войска. Поскольку именно такая отметка используется российской армией и может быть ошибочно принята нашими за реального врага», — пишет Андрющенко.

В Буче в Киевской области, где были убиты сотни мирных жителей, российские военные тоже требовали от горожан носить белые повязки, чтобы обозначить свой статус «гражданского».

Он также рассказал, что в Левобережном районе города работают снайперы, а Приморский район около порта остается самой горячей зоной боев. Уличные бои происходят и в Центральном районе.

«Выход/выезд из города фактически невозможен. Единичные случаи выпуска из города только при размещении в Мангушском и Никольском районах с последующей фильтрацией», — отметил мэр.

12:10

В Одессе задержали лидера фракции пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Мариупольском горсовете, сообщает Государственное бюро расследований Украины. Ведомство не называет имя задержанного, но, вероятно, речь идет о Владимире Клименко.

По версии ГБР, он занимался антиукраинской информационной кампанией в поддержку России (часть 6 статьи 111 УК Украины). В частности, ведомство указывает на пост Клименко в фейсбуке накануне вторжения с «призывом к свержению действующей украинской власти». Неясно, о каком именно посте идет речь — за неделю до начала войны он публиковал обращение пророссийских депутатов с призывом к украинским властям исполнять Минские соглашения.

«Этот "политик" прошел "тернистый" путь от человека Януковича, Медведчука, Королевской до руководителя мариупольской фракции "Оппозиционной платформы — За жизнь". Он стал рупором Кремля на востоке — выступал за восстановление экономических связей с России. Сегодня в отношении него в суде рассматривается дело о посягательстве на территориальную целостность Украины», — сказано в сообщении ведомства.

Также ГБР отмечает, что, по оперативной информации, Клименко был в браке с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской, которая поддержала присоединение полуострова к России. Информация об их браке появилась еще восемь лет назад, но официального подтверждения не было.

11:34

С начала войны в Донецкой области погибли 238 мирных жителей и пострадали 772, рассказал глава региона Павел Кириленко. Он уточнил, что данные о погибших в Мариуполе и Волновахе пока неизвестны.

11:29

В Украине арестовали более 154 объектов имущества пророссийского политика Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, сообщает Государственное бюро расследований Украины.

«Среди арестованного: 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта», — сказано в сообщении. Под арестом и доли в уставных капиталах 25 компаний.

Медведчука обвиняют в госизмене и содействии террористической организации. Перед началом войны он сбежал из-под домашнего ареста, после чего его заочно арестовали. 12 апреля СБУ задержала Медведчука.

10:34

10:23

В Калмыкии арестовали сотрудника администрации Элисты, которого заподозрили в создании телеграм-канала о погибших в Украине российских военных, сообщает РИА «Новости».

Против него возбудили уголовное дело о «фейках» про российскую армию (пункты «а», «д» части 2 статьи 207.3 УК), по которому грозит до 10 лет колонии.

По данным «Кавказского узла», арестованный — 40-летний Алтан Очиров, он вел телеграм-канал «Вольный Улус», у которого сейчас 135 подписчиков. В канале публиковались сообщения о погибших российских военных, а также критиковалось российское вторжение в Украину.

«У Алтана на иждивении двое детей. В мэрии он занимает техническую должность», — рассказал об Очирове юрист Санал Убушиев, который поддерживает связь с адвокатом и семьей арестованного.

10:00

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович признал, что в Мариуполе часть 36-й бригады морской пехоты попала в плен. Он утверждает, что в плену оказалось «намного, намного меньше» военных, чем тысяча человек, о которых сообщила российская сторона.

9:41

Следственный комитет будет просить об аресте журналиста хакасского издания «Новый Фокус» Михаила Афанасьева, рассказавшего об омоновцах, отказавшихся ехать на войну в Украину, сообщает проект «Сетевые свободы».

Проект опубликовал фрагмент постановления, подписанный следовательницей Наталией Богданович. Против журналиста возбудили уголовное дело о «фейках » про российскую армию, ему грозит до 10 лет колонии.

Афанасьева задержали вчера в Абакане. В течение трех часов у него шел обыск, а затем его увезли на допрос. В начале апреля журналист выпустил статью, в которой рассказывал о событиях первых дней войны, после которых 11 хакасских бойцов ОМОНа отказались участвовать в войне в Украине.

«Признаться честно, я слишком верю в человечество и лучшее в нем, чтобы понять насколько опасна для меня публикация этой информации в силу нового законодательства. Я просто поступаю как велит мне совесть. <…> Возможно, сгущаю краски и все не так плохо, но думаю, лучше на всякий случай попрощаться. Берегите себя, берегите любовь, берегите свободу», — написал тогда Афанасьев.

9:25

Американская компания Monotype, владеющая правами на популярные шрифты Helvetica, Times New Roman, Tahoma и Arial, закрыла доступ к своей библиотеке для российских пользователей, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в российской IT-компании.

Газета уточняет, что при использовании VPN-сервисов библиотека с этими шрифтами доступна.

Юристы, опрошенные «Ведомостями», говорят, что закрытие доступа к каталогу шрифтов не означает запрет для российских пользователей использовать их. Преподаватель Moscow Digital School Роман Лукьянов предполагает, что закрытие доступа каталога может быть связано с «невозможностью обработки платежей, репутационными рисками, биржевыми рисками и т.д.».

8:58

На крейсере «Москва» Черноморского флота произошел пожар и сдетонировал боезапас, сообщило Минобороны России.

«В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

За несколько часов до заявления Минобороны украинский журналист Александр Карпюк написал, что крейсер поразили две ракеты «Нептун». Об этом же написал глава Одесской области Максим Марченко: «Стоящие на страже Черного моря ракеты "Нептун" нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения».

Это подтвердили и источники «Украинской правды» в разведке. «По имеющейся информации "Москва" исчезла с радара, в том районе сейчас также находятся другие корабли корабельной группировки врага, возможно происходит спасательная операция. Это произошло в районе около 20 морских миль от острова Змеиный», — сказал собеседник издания.

Крейсер «Москва» стал флагманом Черноморского флота больше 20 лет назад. Экипаж состоит из 510 человек.

Итоги 49-го дня войны

В Киевской области после ухода российских войск нашли тела 765 погибших мирных жителей.

Минобороны России пригрозило нанести удары по Киеву, если украинские военные продолжать наносить удары по объектам на российской территории.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос об обмене кума Путина Виктора Медведчука, задержанного СБУ после побега из-под домашнего ареста, сказал, что Медведчук не имеет отношения к войне и является иностранным политическим деятелем.

СБУ утверждает, что ФСБ собиралась переправить Медведчука на лодке в Приднестровье, а оттуда доставить в Москву.

Роскомнадзор начал отслеживать антивоенные посты в интернете как минимум еще в 2020 году.

В Петербурге художницу Сашу Скочиленко отправили в СИЗО за замену ценников в супермаркете на антивоенные листовки. Теперь ей грозит до 10 лет колонии. Донос на Скочиленко написала покупательница.

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