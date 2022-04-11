Хроника войны с Украиной. День 47

Боевые действия продолжаются в юго-восточных регионах Украины.

13:49

Хорватия высылает 24 сотрудников российского посольства, пишет местное издание Telegram со ссылкой на МИД.

Речь идет о 18 дипломатах и шестерых человек из административно-технического персонала посольства.

13:42

Минобороны России отчиталось о взятии села Каменка в Харьковской области, передает РИА «Новости».

13:25

Более 240 священников Украинской православной церкви Московского патриархата подписали письмо с требованием церковного трибунала над главой РПЦ, патриархом Кириллом, написал в фейсбуке протоиерей Днепропетровской епархии Андрей Пинчук.

Священники недовольны тем, что патриарх Кирилл поддержал войну в Украине. Они просят Собор предстоятелей Древних восточных церквей дать оценку высказываниям Кирилла и лишить его права занимать патриарший престол.

После начала российского вторжения некоторые общины решили перейти из УПЦ в Православную церковь Украины, провозглашенную в 2018 году и не входящую в состав Московского патриархата.

12:55

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал непозволительными санкции в отношении российских журналистов, которые ввел Евросоюз.

«Введение каких-то ограничений в адрес журналистов, представителей или руководителей СМИ, мы считаем абсолютно непозволительным, мы это самым решительным образом осуждаем. Это выходит за рамки любого понимания», — цитирует Пескова ТАСС.

В санкционный список включили руководителей ВГТРК, «Московского комсомольца», «Комсомольской правды», ТАСС и медиахолдинга Минобороны «Красная звезда».

12:20

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в Мариуполе погибли десятки тысяч человек, передает «Укринформ».

«Мариуполь разрушен. Там десятки тысяч погибших, но даже несмотря на это, россияне не останавливают наступательную операцию. Они хотят сделать так, чтобы Мариуполь был показательно уничтоженным городом», — сказал Зеленский, выступая перед парламентом Южной Кореи.

Ранее городские власти сообщали, что в Мариуполе около пяти тысяч погибших.

12:10

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин рассказал, что военные действия в Донбассе будут «интенсифицированы».

11:53

В Запорожской области глава Черниговского сельского совета уехал из поселка, отказавшись сотрудничать с российскими военными, сообщает областная военная администрация.

По данным региональных властей, российские войска, занявшие Черниговскую общину, ищут участников военной операции в Донбассе со стороны Украины и оказывают давление на госслужащих и волонтеров, которые не хотят с ними сотрудничать.

«По информации из Черниговской общины, оккупанты вывозят имущество из домов, ночуют в домах местных жителей. Многие гражданские поэтому вынуждены выехать в Запорожье», — сказано в сообщении администрации. Там уточняют, что мародерство происходит и в других районах области, занятых российскими силами. Награбленное, предположительно, вывозят в Крым.

11:27

Ночью в Николаевской области от удара пострадало предприятие из Катара, рассказал глава региона Виталий Ким. В результате удара пострадал охранник.

Как уточняет «Би-би-си», вероятно, речь идет о порте Ольвия, который в 2020 году был передан в концессию катарской компании QTerminals.

11:23

Производитель оборудования для сетей мобильной связи Ericsson приостановил работу в России и отправил сотрудников в стране в оплачиваемый отпуск, сообщается на сайте шведской компании.

10:38

Число украинцев, покинувших страну после начала войны, превысило 4,5 миллиона человек, сообщает ООН.

Почти 2,6 миллиона украинцев пересекли границу с Польшей, еще около 700 тысяч — с Румынией; в Россию уехали 400 тысяч человек, уточняет ООН со ссылкой на данные правительств этих стран.

Однако сегодня польская погранслужба сообщила, что в страну въехало уже 2 657 000 граждан Украины.

10:26

Из-за обстрелов со стороны российских войск за прошедшие сутки в Харьковской области погибли 11 мирных жителей, в том числе семилетний ребенок, рассказал глава региона Олег Синегубов. Еще 14 человек пострадали.

По словам Синегубова, за сутки российские военные нанесли около 66 ударов из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня.

10:22

Французская группа Societe Generale решила уйти из России и продать Росбанк инвестиционной компании «Интеррос» Владимира Потанина, сообщается на сайте группы.

10:14

В Луганской области разрушили частную клинику и школу в Северодонецке и спортивный объект в Золотом, рассказал глава региона Сергей Гайдай.

«В нашей области не осталось уцелевших объектов критической и какой-либо другой инфраструктуры», — написал губернатор.

Итоги 46-го дня войны

Число погибших в результате удара по вокзалу в Краматорске увеличилось до 57 человек.

В Киевской области продолжают находить братские могилы — теперь в селе Бузовая.

Украинские власти обвинили российских военных в разграблении двух исследовательских лабораторий в Чернобыльской зоне.

Омбудсмен Украины утверждает, что 12 тысяч украинцев, насильно вывезенных в Россию, получили там российские паспорта.

В Новосибирске на десятиклассника завели уголовное дело о «фейках» за комментарий к посту в телеграм-чате, а в Москве задержали активиста, который стоял с книгой «Война и мир » в Александровскому саду.

Фото на обложке: Oleksandr Ratushniak / UNDP Ukraine