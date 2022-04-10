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Истории

Изнасилование как оружие войны

Почему во время вооруженных конфликтов женщины чаще подвергаются сексуализированному насилию

10.04.2022

Почему сексуализированного насилия над женщинами становится больше во время войн, как это влияет на физическое и психологическое здоровье женщин и предусмотрено ли за это наказание? «Холод» изучил исследования международных правозащитных и общественных организаций.

События в Украине

После отступления российских войск из Киевской области в Буче — небольшом городе-спутнике Киева — были найдены десятки убитых мирных жителей, что подтверждают многочисленные фотографии и видео международных журналистов, записи с дронов. 

Рассказывая о подробностях жизни во время оккупации, местные жители говорили не только об убийствах и пытках людей военными, но и об изнасилованиях женщин. По словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в других городах Киевской области, которые находились под контролем российских военных, может оказаться еще больше случаев насилия.

Международная правозащитная организация Amnesty International представила свидетельства более 20 жителей населенных пунктов в Киевской области, которые рассказали о внесудебных казнях, насилии со стороны российских военных, в том числе сексуализированном, и запугивании мирных людей. Например, женщина из неназванного поселка под Киевом сообщила, что 9 марта двое солдат застрелили ее мужа, а ее саму несколько раз изнасиловали. В докладе Human Rights Watch также приводится история жительницы села Малая Рогань Харьковской области, которая рассказала, что 13 марта российский военнослужащий избил ее, несколько раз изнасиловал и изрезал ей лицо и шею.

Сколько всего женщин уже пострадали от сексуализированного насилия за время военного конфликта в Украине, неизвестно. Но чем дольше идет война, тем больше вскрывается фактов таких преступлений.

Гравюра из серии «Бедствия войны» (1810—1820) Франциско Гойи

Изнасилования во время прошлых войн

Женщины и девочки в период военных конфликтов находятся в особенно уязвимом положении. Во время войны понятие мужественности часто ассоциируется с агрессией и женоненавистничеством — когда женщина и ее тело становятся «территорией завоевания», говорится в докладе UNICEF. Сексуализированное насилие в военное время отличается гораздо большей жестокостью, часто оно связано не с половым влечением, а с желанием продемонстрировать власть и доминирование.

Согласно докладу Женевского центра по демократическому контролю над вооруженными силами, вооруженные конфликты в любой части света, будь то Африка, Азия, Америка, Европа или Ближний Восток, продолжают сопровождаться сексуализированным насилием над женщинами. Преднамеренное изнасилование как часть военных действий использовалось в конфликтах в Корее во время Второй Мировой войны, в Бангладеше — во время войны за независимость, а также в вооруженных конфликтах в Алжире, Индии, Индонезии, Либерии, Руанде и Уганде, пишет в своем докладе Всемирная организация здравоохранения. В Боснии и Герцеговине во время конфликта с 1992 по 1995 годы, по разным оценкам, было изнасиловано от 10 до 60 тысяч женщин. 

Одним из громких прецедентов в истории современной России стали события Чеченских войн. Например, 5 февраля 2000 года, во время второй кампании, российские войска проводили «зачистку» в поселке Новые Алды: очевидцы рассказывали, что утром в поселок вошли отряды милиции особого назначения. По их словам, жертвами внесудебных расправ стали больше 50 человек. Правозащитники из Human Rights Watch также собрали доказательства изнасилований женщин, в своем докладе они привели данные о шести пострадавших. Вот что рассказывали женщины:

«Айна Межидова помогала обмывать тела некоторых женщин, погибших во время массовых убийств в Алды 5 февраля и при обстреле поселка. Она сообщила представителям Хьюман Райтс Вотч, что 19-летняя Зина (имя не разглашается), помогавшая ей обмывать одну из погибших, сказала ей, что ее насиловали "много раз", водя "со двора на двор". По словам А. Межидовой, девушка жила в Алды с одним из ее родственников-мужчин, которого не было дома, когда пришли солдаты».

«По ее словам, когда Y 9 февраля поехала в Алды проведать родственников, она обнаружила одну из них в подвале недалеко от их дома в совершенно подавленном состоянии. Ей сказали, что около полудня 5 февраля ее родственница с тремя другими женщинами пошли проверить свои дома в верхней части Алды и были схвачены российскими контрактниками, которые якобы изнасиловали их поочередно; солдатам было по 40-50 лет, они были с бритыми головами и носили бороды, у двоих — повязки на головах. Солдат было 12 человек, и "многие" насиловали. Y говорила, что женщин также принуждали к оральному сексу».

Женщин насилуют в их домах, на улице, в плену, во время мародерских рейдов, нападений на гражданские объекты, указывает Женевский центр по демократическому контролю над вооруженными силами. На них нападают даже в то время, пока они делаю обычные бытовые дела — набирают воду или собирают дрова во дворе дома, готовят еду.

Насилие случается и внутри общин и сообществ беженцев. Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, среди бежавших из Вьетнама по морю в конце 1970-х и в начале 1980-х годов, 39% женщин было похищено или изнасиловано пиратами, причем эта цифра скорее всего преуменьшена. Внутри общин беженцев в Кении и Танзании изнасилование до сих пор остается большой проблемой. Также беженки нередко вынуждены заниматься секс-работой, чтобы заработать деньги или получить еду, жилье или «защиту», отмечено в докладе UNICEF. 

Сексуальное рабство — еще одна форма гендерного насилия, с которым сталкиваются женщины и девочки во время вооруженных конфликтов. В некоторых странах их похищали и передавали бойцам в качестве «жен», как «вознаграждение». А в Гвинее и Либерии гуманитарные работники и миротворцы прибегали к сексуальной эксплуатации женщин, девочек и мальчиков, обменивая их «услуги» на еду. Во время Боснийской войны в окрестностях города Вишеград действовал отель «Вилина Влас», где военные держали в заключении, избивали, пытали и насиловали преимущественно молодых девушек.

Почему во время военных конфликтов женщины подвергаются насилию

Долгое время считалось, что военные воспринимают женщину и ее тело как трофей и военную награду. Однако со временем изнасилования стали использоваться как тактика во время конфликта, чтобы: 

  • «Размыть» этническую группу. В некоторых случаях принудительная беременность является преднамеренной стратегией вооруженных сил по уничтожению этнических групп, когда женщин и девочек-подростков удерживают против их воли и неоднократно насилуют, пока они не забеременеют. Такое было, например, во время войны в Боснии и Герцеговине: женщин насиловали, держали в сексуальном рабстве и пытали в так называемых «лагерях изнасилования». 
  • Запугать мирное население и принудить к переселению с их территории.
  • Получить необходимую информацию. «Нобелевская женская инициатива» приводит данные об изнасилованиях женщин во время разоружения населения — чтобы выяснить, где находятся тайники с оружием. 
  • Укрепить связи внутри военного подразделения. Во время ряда военных конфликтов новобранцев заставляли совершать противоправные или запрещенные действия, в частности, изнасилования, как некий обряд «посвящения». Чтобы сплотить бойцов также часто применялась практика групповых изнасиловний — таким образом у солдат снижается чувство личной ответственности за преступление, а у пострадавшей становится меньше шансов опознать преступников. 

Причинами изнасилований, как указывает Международный Красный крест, также могут стать общая обстановка безнаказанности и отсутствие четких приказов или инструкций. 

Гравюра из серии «Бедствия войны» (1810—1820) Франциско Гойи

Можно ли привлечь виновных к ответственности

Изнасилования во время вооруженных конфликтов считаются военным преступлением. Статья 4 протокола II Женевских конвенций запрещает «в любое время и в любом месте ... надругательство над человеческим достоинством, в частности, унизительное и оскорбительное обращение, изнасилование, принуждение к проституции или непристойное посягательство в любой форме». На международном уровне приговоры за военные преступления выносит Международный военный трибунал. В зависимости от тяжести преступления суд может назначить наказание до 30 лет лишения свободы (в исключительных случаях – пожизненное заключение), штраф или конфискацию имущества, полученного преступным путем.

За военные преступления в России предусмотрено наказание согласно Уголовному кодексу. Например, за жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, депортацию гражданского населения, разграбление национального имущества на оккупированной территории обвиняемый может получить до 20 лет лишения свободы. Однако отдельного упоминания изнасилований во время военного конфликта в российском законодательстве нет.

На практике расследование случаев изнасилований женщин во время вооруженных конфликтов и доведение дел до приговора обвиняемым — довольно непростая практика. Как указывает Международный Красный крест, выявить такие преступления часто невозможно, как и собрать подтверждающие доказательства. Еще одна причина — в том, что международные суды и трибуналы обычно судят чиновников высокого ранга. Их ответственность за преступления, которые совершили их подчиненными, доказать сложно, особенно если начальники не отдавали приказы по этому поводу и просто толерантно относились к сексуализированным преступлениям.

Кроме того, преступления против половой неприкосновенности часто остаются «невидимыми». Пострадавшие редко о них рассказывают из-за чувства вины или стыда, боязни мести или из-за того, что эта тема табуирована. Вот так, например, Human Rights Watch в своем докладе о насилии над женщинами села Алхан-Юрт во время Второй чеченской войны пишут о сложности получения свидетельств:

«В чеченском обществе существует строгое табу на разглашение случаев сексуального насилия. Мусульманская культура и национальные традиции чеченцев строго регулируют отношения между мужчинами и женщинами, и несоответствующее поведение подвергается строгому, часто физическому наказанию; использование явно непристойного языка в присутствии женщин считается серьезным оскорблением. Незамужние жертвы изнасилования вероятнее всего не смогут выйти замуж, а с замужними женщинами, подвергшимися изнасилованию, мужья, скорее всего, разведутся. Эти факторы затрудняют работу по документированию случаев изнасилования и нарушений на сексуальной почве в Чечне».

Комментарии местных жителей это подтверждают. «Много женщин было изнасиловано, но наши люди не будут говорить об этом — этим женщинам надо еще выйти замуж», — рассказала правозащитникам одна из свидетельниц событий.

«Семь контрактников изнасиловали женщину из нашего села. Это было жестоко. Ее семья живет рядом с кладбищем; в той части села осталось мало людей. Они (солдаты) вытащили ее мужа на улицу и изнасиловали ее. Женщина не молодая, ей сорок два или сорок три. Я знаю, как ее зовут, но это против нашей традиции — называть ее», — рассказывал другой местный житель.

Последствия сексуального насилия

Жестокое изнасилование может привести к разного рода травмам, разрывам тканей и органов и бесплодию. Некоторые женщины заражаются заболеваниями, передающимися половым путем, в том числе ВИЧ. При этом в некоторых странах женщины не имеют доступа к качественной медицинской помощи и терапии или этот доступ ограничен. 

Также в результате изнасилования могут проявиться серьезные психологические проблемы, такие как депрессия или суицидальное поведение.

Сексуальное насилие имеет и серьезные социальные последствия. Нередко изнасилованные женщины, а также дети, рожденные в результате изнасилования, подвергаются стигматизации. Их даже могут убить члены их семьи за навлеченный на семью «позор» и «запятнанную репутацию» — это так называемые «убийства чести», распространенные в некоторых регионах, например, на Северном Кавказе.

Физические и психологические травмы редко полностью излечиваются по окончании военного конфликта, говорится в докладе UNICEF, и пострадавшие от сексуализированного насилия возвращаются к нормальной жизни с трудом.

Автор
редакция «Холода»
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