Изнасилование как оружие войны

Почему сексуализированного насилия над женщинами становится больше во время войн, как это влияет на физическое и психологическое здоровье женщин и предусмотрено ли за это наказание? «Холод» изучил исследования международных правозащитных и общественных организаций.

События в Украине

После отступления российских войск из Киевской области в Буче — небольшом городе-спутнике Киева — были найдены десятки убитых мирных жителей, что подтверждают многочисленные фотографии и видео международных журналистов, записи с дронов.

Рассказывая о подробностях жизни во время оккупации, местные жители говорили не только об убийствах и пытках людей военными, но и об изнасилованиях женщин. По словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в других городах Киевской области, которые находились под контролем российских военных, может оказаться еще больше случаев насилия.

Международная правозащитная организация Amnesty International представила свидетельства более 20 жителей населенных пунктов в Киевской области, которые рассказали о внесудебных казнях, насилии со стороны российских военных, в том числе сексуализированном, и запугивании мирных людей. Например, женщина из неназванного поселка под Киевом сообщила, что 9 марта двое солдат застрелили ее мужа, а ее саму несколько раз изнасиловали. В докладе Human Rights Watch также приводится история жительницы села Малая Рогань Харьковской области, которая рассказала, что 13 марта российский военнослужащий избил ее, несколько раз изнасиловал и изрезал ей лицо и шею.

Сколько всего женщин уже пострадали от сексуализированного насилия за время военного конфликта в Украине, неизвестно. Но чем дольше идет война, тем больше вскрывается фактов таких преступлений.

Гравюра из серии «Бедствия войны» (1810—1820) Франциско Гойи

Изнасилования во время прошлых войн

Женщины и девочки в период военных конфликтов находятся в особенно уязвимом положении. Во время войны понятие мужественности часто ассоциируется с агрессией и женоненавистничеством — когда женщина и ее тело становятся «территорией завоевания», говорится в докладе UNICEF. Сексуализированное насилие в военное время отличается гораздо большей жестокостью, часто оно связано не с половым влечением, а с желанием продемонстрировать власть и доминирование.

Согласно докладу Женевского центра по демократическому контролю над вооруженными силами, вооруженные конфликты в любой части света, будь то Африка, Азия, Америка, Европа или Ближний Восток, продолжают сопровождаться сексуализированным насилием над женщинами. Преднамеренное изнасилование как часть военных действий использовалось в конфликтах в Корее во время Второй Мировой войны, в Бангладеше — во время войны за независимость, а также в вооруженных конфликтах в Алжире, Индии, Индонезии, Либерии, Руанде и Уганде, пишет в своем докладе Всемирная организация здравоохранения. В Боснии и Герцеговине во время конфликта с 1992 по 1995 годы, по разным оценкам, было изнасиловано от 10 до 60 тысяч женщин.

Одним из громких прецедентов в истории современной России стали события Чеченских войн. Например, 5 февраля 2000 года, во время второй кампании, российские войска проводили «зачистку» в поселке Новые Алды: очевидцы рассказывали, что утром в поселок вошли отряды милиции особого назначения. По их словам, жертвами внесудебных расправ стали больше 50 человек. Правозащитники из Human Rights Watch также собрали доказательства изнасилований женщин, в своем докладе они привели данные о шести пострадавших. Вот что рассказывали женщины:

«Айна Межидова помогала обмывать тела некоторых женщин, погибших во время массовых убийств в Алды 5 февраля и при обстреле поселка. Она сообщила представителям Хьюман Райтс Вотч, что 19-летняя Зина (имя не разглашается), помогавшая ей обмывать одну из погибших, сказала ей, что ее насиловали "много раз", водя "со двора на двор". По словам А. Межидовой, девушка жила в Алды с одним из ее родственников-мужчин, которого не было дома, когда пришли солдаты».

«По ее словам, когда Y 9 февраля поехала в Алды проведать родственников, она обнаружила одну из них в подвале недалеко от их дома в совершенно подавленном состоянии. Ей сказали, что около полудня 5 февраля ее родственница с тремя другими женщинами пошли проверить свои дома в верхней части Алды и были схвачены российскими контрактниками, которые якобы изнасиловали их поочередно; солдатам было по 40-50 лет, они были с бритыми головами и носили бороды, у двоих — повязки на головах. Солдат было 12 человек, и "многие" насиловали. Y говорила, что женщин также принуждали к оральному сексу».

Женщин насилуют в их домах, на улице, в плену, во время мародерских рейдов, нападений на гражданские объекты, указывает Женевский центр по демократическому контролю над вооруженными силами. На них нападают даже в то время, пока они делаю обычные бытовые дела — набирают воду или собирают дрова во дворе дома, готовят еду.

Насилие случается и внутри общин и сообществ беженцев. Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, среди бежавших из Вьетнама по морю в конце 1970-х и в начале 1980-х годов, 39% женщин было похищено или изнасиловано пиратами, причем эта цифра скорее всего преуменьшена. Внутри общин беженцев в Кении и Танзании изнасилование до сих пор остается большой проблемой. Также беженки нередко вынуждены заниматься секс-работой, чтобы заработать деньги или получить еду, жилье или «защиту», отмечено в докладе UNICEF.

Сексуальное рабство — еще одна форма гендерного насилия, с которым сталкиваются женщины и девочки во время вооруженных конфликтов. В некоторых странах их похищали и передавали бойцам в качестве «жен», как «вознаграждение». А в Гвинее и Либерии гуманитарные работники и миротворцы прибегали к сексуальной эксплуатации женщин, девочек и мальчиков, обменивая их «услуги» на еду. Во время Боснийской войны в окрестностях города Вишеград действовал отель «Вилина Влас», где военные держали в заключении, избивали, пытали и насиловали преимущественно молодых девушек.

Почему во время военных конфликтов женщины подвергаются насилию

Долгое время считалось, что военные воспринимают женщину и ее тело как трофей и военную награду. Однако со временем изнасилования стали использоваться как тактика во время конфликта, чтобы:

«Размыть» этническую группу. В некоторых случаях принудительная беременность является преднамеренной стратегией вооруженных сил по уничтожению этнических групп, когда женщин и девочек-подростков удерживают против их воли и неоднократно насилуют, пока они не забеременеют. Такое было, например, во время войны в Боснии и Герцеговине: женщин насиловали, держали в сексуальном рабстве и пытали в так называемых «лагерях изнасилования».

Запугать мирное население и принудить к переселению с их территории.

Получить необходимую информацию. «Нобелевская женская инициатива» приводит данные об изнасилованиях женщин во время разоружения населения — чтобы выяснить, где находятся тайники с оружием.

Укрепить связи внутри военного подразделения. Во время ряда военных конфликтов новобранцев заставляли совершать противоправные или запрещенные действия, в частности, изнасилования, как некий обряд «посвящения». Чтобы сплотить бойцов также часто применялась практика групповых изнасиловний — таким образом у солдат снижается чувство личной ответственности за преступление, а у пострадавшей становится меньше шансов опознать преступников.

Причинами изнасилований, как указывает Международный Красный крест, также могут стать общая обстановка безнаказанности и отсутствие четких приказов или инструкций.

Гравюра из серии «Бедствия войны» (1810—1820) Франциско Гойи

Можно ли привлечь виновных к ответственности

Изнасилования во время вооруженных конфликтов считаются военным преступлением. Статья 4 протокола II Женевских конвенций запрещает «в любое время и в любом месте ... надругательство над человеческим достоинством, в частности, унизительное и оскорбительное обращение, изнасилование, принуждение к проституции или непристойное посягательство в любой форме». На международном уровне приговоры за военные преступления выносит Международный военный трибунал. В зависимости от тяжести преступления суд может назначить наказание до 30 лет лишения свободы (в исключительных случаях – пожизненное заключение), штраф или конфискацию имущества, полученного преступным путем.

За военные преступления в России предусмотрено наказание согласно Уголовному кодексу. Например, за жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, депортацию гражданского населения, разграбление национального имущества на оккупированной территории обвиняемый может получить до 20 лет лишения свободы. Однако отдельного упоминания изнасилований во время военного конфликта в российском законодательстве нет.

На практике расследование случаев изнасилований женщин во время вооруженных конфликтов и доведение дел до приговора обвиняемым — довольно непростая практика. Как указывает Международный Красный крест, выявить такие преступления часто невозможно, как и собрать подтверждающие доказательства. Еще одна причина — в том, что международные суды и трибуналы обычно судят чиновников высокого ранга. Их ответственность за преступления, которые совершили их подчиненными, доказать сложно, особенно если начальники не отдавали приказы по этому поводу и просто толерантно относились к сексуализированным преступлениям.

Кроме того, преступления против половой неприкосновенности часто остаются «невидимыми». Пострадавшие редко о них рассказывают из-за чувства вины или стыда, боязни мести или из-за того, что эта тема табуирована. Вот так, например, Human Rights Watch в своем докладе о насилии над женщинами села Алхан-Юрт во время Второй чеченской войны пишут о сложности получения свидетельств:

«В чеченском обществе существует строгое табу на разглашение случаев сексуального насилия. Мусульманская культура и национальные традиции чеченцев строго регулируют отношения между мужчинами и женщинами, и несоответствующее поведение подвергается строгому, часто физическому наказанию; использование явно непристойного языка в присутствии женщин считается серьезным оскорблением. Незамужние жертвы изнасилования вероятнее всего не смогут выйти замуж, а с замужними женщинами, подвергшимися изнасилованию, мужья, скорее всего, разведутся. Эти факторы затрудняют работу по документированию случаев изнасилования и нарушений на сексуальной почве в Чечне».

Комментарии местных жителей это подтверждают. «Много женщин было изнасиловано, но наши люди не будут говорить об этом — этим женщинам надо еще выйти замуж», — рассказала правозащитникам одна из свидетельниц событий.

«Семь контрактников изнасиловали женщину из нашего села. Это было жестоко. Ее семья живет рядом с кладбищем; в той части села осталось мало людей. Они (солдаты) вытащили ее мужа на улицу и изнасиловали ее. Женщина не молодая, ей сорок два или сорок три. Я знаю, как ее зовут, но это против нашей традиции — называть ее», — рассказывал другой местный житель.

Последствия сексуального насилия

Жестокое изнасилование может привести к разного рода травмам, разрывам тканей и органов и бесплодию. Некоторые женщины заражаются заболеваниями, передающимися половым путем, в том числе ВИЧ. При этом в некоторых странах женщины не имеют доступа к качественной медицинской помощи и терапии или этот доступ ограничен.

Также в результате изнасилования могут проявиться серьезные психологические проблемы, такие как депрессия или суицидальное поведение.

Сексуальное насилие имеет и серьезные социальные последствия. Нередко изнасилованные женщины, а также дети, рожденные в результате изнасилования, подвергаются стигматизации. Их даже могут убить члены их семьи за навлеченный на семью «позор» и «запятнанную репутацию» — это так называемые «убийства чести», распространенные в некоторых регионах, например, на Северном Кавказе.

Физические и психологические травмы редко полностью излечиваются по окончании военного конфликта, говорится в докладе UNICEF, и пострадавшие от сексуализированного насилия возвращаются к нормальной жизни с трудом.