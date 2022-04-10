Хроника войны с Украиной. День 46

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев и встретился с Владимиром Зеленским. Джонсон обещал предоставить Украине 120 бронемашин и противокорабельные ракетные системы. Его визит не был анонинсорован.

15:13

В селе Бузовая в Киевской области обнаружена братская могила с «десятками» погибших, сообщил глава Дмитриевской общины (в него входит село) Тарас Дидыч. В комментарии Reuters он рассказал, что прямо сейчас эксгумируют тела двух местных жителей. «Я не могу раскрыть подробности», — добавил Дидыч.

14:25

В Херсоне российские военные разогнали проукраинский митинг, пишет в фейсбуке первый замглавы облсовета Юрий Соболевский. В районе проведения митинга были слышны выстрела, добавляет «Суспільне Новини» со ссылкой на своего корреспондента.

Херсон находится под контролем российский военных с начала марта. Вчера над зданием городской администрации водрузили российский флаг. По данным Генштаба ВСУ, российские военные используют типографии в Новой Каховке в Херсонской области, чтобы печатать агитационные материалы о проведение референдума о создании «Херсонской народной республики».

13:41

Российские военные, находившиеся в Чернобыльской зоне, разграбили две исследовательские лаборатории, сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Из лаборатории предприятия «Экоцентр» военные похитили или повредили 133 источника ионного излучения суммарной активностью порядка 7 миллионов Беккерелей. Это сравнимо с 700 килограммами радиоактивных отходов с наличием бета и гамма излучения, уточняет агентство. Такая доза может быть смертельной.

Из лаборатории Института проблем безопасности АЭС россияне вывезли компьютеры и оргтехнику. Кроме того, из лаборатории пропали источники ионизирующего излучения и образцы топливосодержащих материалов. Где они находятся сейчас, неизвестно.

Ранее украинские власти сообщали, что российские военные уничтожили архив ЧАЭС.

Накануне CNN опубликовал репортаж о том, как российские военные принесли радиоактивную пыль из Рыжего леса (лес принял на себя больше всего радиоактивной пыли при взрыве на ЧАЭС в 1986 году) в помещения ЧАЭС, где они жили. Корресонденты телеканала замерили уровень радиации на упаковке рациона питания российской армии, который они нашли на окраине леса. Уровень превысил естественный радиационный фон в 50 раз.

О том, что российские военные копали траншеи в Рыжем лесу и, вероятно, получили серьезные дозы радиации, украинские власти сообщали вскоре после ухода армии РФ с территории ЧАЭС.

Генштаб Украины передавал, что пострадавших российских военных, вернувшихся из Чернобыльской области, разместили в Гомельском республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека в Беларуси. Руководитель расследовательского проекта Bellingcat Христо Грозев со ссылкой на свои источники сообщил в твиттере, что счетчик Гейгера в беларуской клиники «чуть не сломался», когда там оказался один из российских военных.

12:47

12:38

За сутки российские войска нанесли 66 ударов по Харькову и области, сообщает глава областной администрации Олег Синегубов. Девять человек пострадали. При обстреле города Дергачи, сказал Синегубов, два человека погибли.

Ранее сегодня компания Maxar Technologies показала спутниковые снимки, на которых видна 12-километровая колонна российских войск, проходящаяя через Великий Бурлук в Харьковской области 8 апреля.

12:10

В Ленинградскую область прибыл поезд с беженцами из Украины, передает «Бумага». Накануне губернатор региона Александр Дрозденко говорил, что в Тихвинский район приедут 550-650 беженцев из Мариуполя. Их разместят в пансионате «Царицыно озеро». «Бумага» не смогла найти данных о существовании такого пансионата.

Еще в конце марта мэр Мариуполя Вадим Бойченко утверждал, что из города насильно вывезены на территорию России 20-30 тысяч человек. Всего, по данным украинских властей, из Украины в Россию насильно вывезены 45 тысяч человек.

11:30

Российские войска «уничтожили штаб и место базирования националистического батальона "Днепр", куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников», сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на утреннем брифинге. Штаб находился в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области.

Глава областного совета Николай Лукашук рассказал, что ночью было 7 авиаударов в Днепре. В результате один объект инфраструктуры был полностью уничтожен. Один человек пострадал. Кроме того, неназванный объект инфрастуктуры был уничтожен в Павлограде, а в Солонянской общине Днепровской районе области сбили ракету, обломки которой попали на крышу фермерского хозяйства.

В то же время в государственной службе чрезвычайных ситуаций по Днепропетровской области сообщили, что в Днепровском районе снаряд попал в фермерское хозяйство, полностью уничтожив здание. Пострадавших нет.

Село Звонецкое, согласно «Википедии», находится в Солонянском районе. Соседнее село Майорка (в трех километрах от Звонецкого) уже находится в Днепровском районе.

10:51

В Новосибирске на десятиклассника Евгения Фокина завели уголовное дело о «фейках» (статья 207.3 УК) за репост в чате в телеграме, сообщает телеграм-канал «сибирьмедиа». Юноша находится под подпиской о неразглашении.

10:05

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова подтвердила состоявшийся 9 апреля обмен пленными между Россией и Украиной. Среди освобожденных россиян — четыре сотрудника Росатома и неназванное число военнослужащих.

Накануне вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала, что в результате обмена пленными на Украину вернулись 12 военных и 14 гражданских.

9:33

Украина ввела торговое эмбарго против России, сообщает представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук. По оценкам украинской стороны, запрет импорта товаров из РФ на таможенную территорию Украины будет стоить России около 6 миллиардов долларов ежегодно.

9:08

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о новом виде бомб, которые сбрасывают российские войска. Эти бомбы спускаются на парашютах. Телеграм-канал «Суспільне Харків» опубликовал фотографию такого снаряда. Накануне о появлении под Харьковым нового вида оружия — минах ПТМ-1С — писала The New York Times.

Итоги 45-го дня войны

Роскомнадзор заблокировал «Холод».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев и встретился с Владимиром Зеленским. Джонсон обещал предоставить Украине 120 бронемашин и противокорабельные ракетные системы. Визит британского премьер-министра не был анонсирован заранее.

Снаряд поразил цистерну с азотной кислотой в Луганской области. Местные власти обвиняют в атаке российские войска.

Состоялся третий обмен пленными между Россией и Украиной.

The New York Times пишет о новом виде мин, которые находят под Харьковым: ПТМ-1С. Они могут взрываться как при контакте, так и автоматически: каждая мина может быть запрограмирована на самоуничтожение.

Представительство Евросоюза, покинувшее Киев в начале войны, вернулось в столицу Украины. Другие дипмиссии — Словении, Литвы, Турции — тоже восстановили свою работу, а посольство Италии намеревается вернуться в Киев после Пасхи.

Фото на обложке: Олексій Самсонов, КМДА