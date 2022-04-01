Хроника войны с Украиной. День 37

Владимир Путин подписал указ об оплате газа западными странами с рублевых счетов. Документ предполагает, что эти покупатели по-прежнему будут платить за газ в иностранной валюте.

13:22

Число жертв от удара по Николаевской областной администрации выросло до 28 человек, пишет глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.

13:10

В селе Давидов Брод Херсонской области из-за обстрела 29 марта погибли два человека и тяжело травмирован ребенок, сообщает офис генпрокурора Украины.

12:51

В Украину прибыли первые сирийские наемники, сообщает The New York Times со ссылкой на западного дипломата и источника, близкого к сирийскому правительству.

Пока в Украину прибыли не менее 300 солдат, но в списках вербовщиков значились тысячи человек.

11:55

Российские военные выпускают из Мелитополя только в Крым, пишет «Украинская правда » со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

По оценкам мэра, в городе остались 70-75 тысяч человек.

10:45

В Херсоне перестал выходить на связь журналист Константин Рыженко. В его телеграм-канале появилось отложенное сообщение, дату публикации которого он постоянно переносит.

Издание Zn.ua связалось с супругой Константина Рыженко: она рассказала, что по адресам его родственников в Херсоне пришли российские военные и задержали его брата.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко со ссылкой на близкий к Рыженко источник сообщил, что журналист не выходит на связь с 30 марта. «Причины могут быть техническими или его могли задержать силовики РФ. Ранее Константин сообщал, что его разыскивают россияне в Херсоне и вынужден постоянно скрываться », — пишет Томиленко.

9:31

Число жертв удара по областной администрации в Николаеве выросло до 24 человек, сообщает ГСЧС Украины по Николаевской области.

9:10

С начала войны в Украине погибли 153 ребенка, ранены 245 детей, сообщает офис генпрокурора Украины.

8:34

В Белгороде загорелась нефтебаза «Роснефти». По словам губернатора Вячеслава Гладкова, причиной стал авиаудар с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте.

Губернатор говорит, что пострадали два работника нефтебазы, их жизни ничего не угрожает. «Роснефть» при этом утверждает, что пострадавшие и жертвы отсутствуют. С ближайших к пожару улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова людей эвакуировали в «Белгород Арену».

Итоги 36-го дня войны

Три колонны российских войск покинули Чернобыльскую АЭС и Славутич, забрав с собой пленных украинских нацгвардейцев. Управление станцией вернули украинскому персоналу.

Президент России Владимир Путин подписал указ о расчете за газ с западными странами в рублях. Документ предполагает, что эти страны будут и дальше платить в иностранной валюте, а рубли за них будет покупать «Газпромбанк».

Глава ДНР Денис Пушилин подписал поручил создать в Мариуполе администрацию самопровозглашенной республики.

По подсчетам «ОВД-Инфо», примерно за три недели по всей России составили более 400 административных протоколов о дискредитации российской армии. Обычно эти дела заводят из-за антивоенных высказываний россиян.

В Москве на переводчицу Любовь Сумм, читавшую у памятника Пушкину стихотворение Николая Некрасова «Внимая ужасам войны », составили протокол о дискредитации вооруженных сил России.

Фото на обложке: Киевская городская госадминистрация