Хроника войны с Украиной. День 29

Прошел месяц с начала российского вторжения в Украину.

14:35

Туроператоры предлагают россиянам «карточные туры» за границу для оформления Visa и Mastercard в зарубежных банках, пишет издание Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«ВЕДИ Групп» предлагает такие туры в Узбекистан, они трехдневные, их стоимость — от 23 тысяч рублей. Другие операторы планируют предлагать поездки в Казахстан, Армению и Турцию.

Пока внутри России для международной оплаты массово оформляют карты UnionPay. Как пишет «Вестник АТОР» со ссылкой на источники в банковской отрасли, в некоторых банках России «второго эшелона», подключенных к этой системе, в марте выпускают в день по несколько сотен карт в день, и это уже предел их возможностей

14:26

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что министр обороны Сергей Шойгу, который не появлялся на публике почти две недели, выступил на совещании президента с членами Совбеза.

Обновлено в 15:46

Позже РИА «Новости » опубликовало видео совещания.

14:21

Продюсер Александр Роднянский сообщил об отмене фестиваля «Кинотавр» в этом году.

«Я не думаю, что бренду "Кинотавр" имеет смысл продолжать существование в России такой. Я думаю, мы просто откажемся от его проведения в этом году. Невозможно. Будем ждать других времен», — сказал Роднянский, руководящий фестивалем, в интервью блогеру Илье Варламову.

14:04

Больше половины детей из Украины стали беженцами, сообщает ЮНИСЕФ. Это 4,3 миллиона детей из всего 7,5 миллионов.

Больше 1,8 миллиона детей покинули Украину, еще 2,5 миллиона были вынуждены уехать в другие регионы страны.

«Эта война вызвала одно из самых быстрых крупномасштабных перемещений детей со времен Второй мировой войны», — сказала исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

По данным ООН, с начала войны в Украине погибли как минимум 78 детей, а 105 были ранены.

13:52

Мариупольский горсовет вновь утверждает, что российские военные вывозят жителей Левобережного района Мариуполя в Россию. На этот раз сообщение опубликовано на русском, хотя обычно горсовет публикует информацию на украинском.

Горсовет настаивает, что около шести тысяч мариупольцев были принудительно вывезены в Россию, а одновременно с этим российские войска мешают эвакуации из города на территорию западных украинских регионов.

Независимых подтверждений этой информации, которую горсовет стал распространять еще на прошлой неделе, пока нет.

Российские военные отрицают обвинения в насильном вывозе людей и говорят, что эвакуируют мирное население.

13:42

С начала войны пять журналистов погибли в Украине, а еще семь получили ранения, сообщает украинский Институт массовой информации. Один репортер пропал без вести.

Еще шестеро журналистов стали жертвами похищений.

Всего институт насчитал 148 преступлений в отношении журналистов и медиа в Украине за этот месяц со стороны российских военных.

Как минимум 70 медиа пришлось прекратить работу из-за угроз со стороны российских военных, захвата редакций или отсутствия возможностей для работы, печати, распространения своих материалов. Кроме того, за время вторжения были обстреляны десять телебашен в восьми регионах Украины.

13:24

Польша заблокировала банковские счета российского посольства, поскольку власти считают, что они могут быть использованы для «финансирования терроризма» или отмывания денег, рассказал посол России в Варшаве Сергей Андреев.

Счета были заблокированы еще в конце февраля.

12:23

Великобритания ввела санкции против главы Сбербанка Германа Грефа, основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова и главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Также новые санкции касаются «Газпромбанка», «Альфа-Банка», «Россельхозбанка».

В список включили Полину Ковалеву, падчерицу главы российского МИДа Сергея Лаврова. По данным британского правительства, у нее есть недвижимость в Лондоне стоимостью четыре миллиона фунтов стерлингов.

Под санкции попала и пророссийский депутат Галина Данильченко; в санкционном списке говорится, что она исполняет обязанности мэра города и была поставлена на эту должность Россией.

12:20

В Ахтырке Сумской области после ночных авиаударов погиб человек, сообщает Госслужба чрезвычайных ситуаций Украины.

Его тело достали из-под завалов поврежденного во время обстрелов жилого дома. Еще одну женщину удалось освободить из-под завалов и спасти.

Удары наносились и по населенным пунктам в пригороде Ахтырки. Там спасатели смогли вызволить из-под завалов четырех человек.

Генпрокуратура Украины утверждает, что в результате ударов по жилому микрорайону Ахтырки разрушены или повреждены не менее 15 многоэтажных и частных домов, а также линии электросетей.

12:13

Вчера вечером телеканал CNN со ссылкой на представителя Минобороны США сообщил, что за прошедшие сутки украинские войска оттеснили российские от Киева на восток на 25-35 километров.

По словам чиновника, к северо-западу от Киева российские военные окапываются и занимают оборонительные позиции. По этой линии они пока не продвинулись вперед и остаются в 15-20 километрах от центра.

При этом российские войска становятся активнее в районе Донбасса и в этих регионах больше атакуют.

12:08

Ночью центр Харькова обстреляли с российских кораблей ракетами «Калибр», утверждает глава Харьковской области Олег Синегубов.

По его словам, бои в Изюмском районе продолжаются. По утверждению российских властей, город Изюм уже находится под контролем России.

11:57

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что в районе Журавлевки произошло еще несколько взрывов.

«Надеюсь, что следственные органы быстро установят причину. Раненых и пострадавших среди мирного населения нет», — пишет Гладков в своем телеграм-канале.

Вчера он сообщил, что с территории Украины в белгородское село Журавлевка прилетел снаряд. По словам губернатора, в результате разрыва снаряда три человека получили ранения. «Разрушен один дом, в 12 повреждены окна, заборы и где-то кровля. Также снаряд посек 8 машин», — рассказал сегодня глава региона.

11:45

Тренер по художественной гимнастике Анастасия Мещаненкова рассказала, что в Мариуполе погибла 11-летняя гимнастка Екатерина Дьяченко. Об этом со ссылкой на сторис тренера, которые не сохранились, сообщает «24 канал».

«Дом, [в котором была Дьяченко], обрушился после попадания российского боеприпаса», — уточняет канал.

11:28

20-летний рядовой Сергей Черепов из села Морозовка Новосибирской области погиб в Украине, сообщает администрация Карасукского района.

Черепов служил водителем-механиком танка.

«Тайга.инфо» обратила внимание на то, что в первоначальной версии сообщения говорилось, что Черепов был призван в армию в июне 2021 года. Затем эта информация была удалена с сайта администрации.

11:22

В Москве в аэропорту Внуково полицейские задержали девушку из-за нашивки на сумке с перечеркнутым портретом Владимира Путина, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на девушку, которая попросила не называть ее имя.

«Патриоту не понравилась моя сумка с портретом Путина. Он вызвал полицию», — рассказала девушка. После этого ее доставили в отдел полиции при аэропорте.

Фото: «ОВД-Инфо»

11:17

Apple больше не позволяет добавлять карты «Мир» в Apple Pay. Уже добавленными картами расплатиться не получается, сообщают пользователи.

11:00

Генпрокуратура Украны начала расследование из-за гибели российской журналистки Оксаны Баулиной и еще одного человека в результате обстрела Киева.

«По данным следствия, 23 марта 2022 года вооруженные силы РФ с применением ракетного оружия обстреляли территорию Подольского района столицы», — сказано в сообщении офиса генпрокурора.

Дело возбудили по статья о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей.

10:55

В Харькове за время войны были разрушены 998 жилых домов, а всего — 1143 объекта инфраструктуры, рассказал мэр города Игорь Терехов.

10:45

В Пентагоне рассказали, что с начала войны Москва отказывается от телефонных переговоров министра обороны России Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова с американским военным руководством, пишет The Washington Post со ссылкой на представителя Пентагона Джона Керби.

Газета отмечает, что коммуникация между США и Россией стала более редкой, чем до начала войны. Военные чиновники и эксперты опасаются, что отсутствие коммуникации между военным руководством двух стран могут привести к крупному просчету или несчастному случаю во время боевых действий, которые приведут к эскалации конфликта.

Накануне «Агентство» писало, что Шойгу не появляется на публике уже почти две недели. Знакомый министра рассказал журналистам, что в окружении Шойгу говорят о его проблемах с сердцем.

10:20

Минобороны России объявило о взятии российскими войсками под контроль города Изюм в Харьковской области, передает РИА «Новости».

10:13

Глава Луганской области Сергей Гайдай обвинил российские войска в применении фосфорных бомб. По его словам, российская авиация сбросила фосфорные бомбы на город Рубежное, где несколько дней идут бои.

Гайдай рассказал, что четыре человека погибли, еще шесть получили ранения. Губернатор предполагает, что из-за применения бомб пострадавших в Рубежном может быть больше.

За сутки в регионе были разрушены или повреждены 23 дома — десять многоэтажек и 13 частных домов.

21 населенный пункт Луганской области полностью обесточен, еще 14 — частично. По оценке Гайдая, без света остались более 101 тысячи человек. Газоснабжения нет совсем в 22 населенных пунктах и частично в пяти.

В 1977 году были приняты дополнительные протоколы к Женевской конвенции, запрещающие применение боеприпасов с белым фосфором, если это подвергает опасности мирное население. Белый фосфор оставляет тяжелые ожоги и ядовит для человека. Тушить белый фосфор очень сложно.

9:53

ВМС Украины утверждают, что в порту Бердянска уничтожен большой десантный корабль «Орск», который входит в состав черноморского флота России. При этом не уточняется, кто уничтожил корабль.

Ранее сегодня в соцстеях появились видео и фотографии взрывов в порту.

21 марта телеканал российского Минобороны «Звезда» сообщил, что «Орск» зашел в порт Бердянска с военной техникой. Телеканал отмечал, что это первый боевой корабль России, зашедший в этот порт.

«Прибытие большого десантного корабля в порт Бердянск — это действительно эпохальное событие, которое открывает возможности для Черноморского флота в логистических вопросах, использовать уже инфраструктуру порта Бердянск в полном объеме», — цитировала «Звезда» неназванного офицера флота.

9:37

Тверской районный суд Москвы решил, что фраза «Фашизм не пройдет» дискредитирует российскую армию (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на текст постановления.

«Кречетова, находясь в общественном месте, демонстрировала плакат с текстом следующего содержания: "Фашизм не пройдет" <…> Содержание наглядной агитации явно выражено негативным отношением к Вооруженным силам Российской Федерации», — сказано в постановлении.

За пикет с таким плакатом суд оштрафовал Анну Кречетову на 50 тысяч рублей.

9:22

Телеграм-канал «Украина Сейчас» публикует видео и фотографии со взрывами в районе порта. Как пишет канал, это взрывы в порту Бердянска.

Город сейчас занят российскими войсками. Причина взрывов пока неизвестна.

9:14

Вчера в Киеве под обстрелом погибла российская журналистка Оксана Баулина, которая работала там для The Insider. Она снимала разрушения после обстрела в Подольском районе и попала под новый обстрел. Погиб еще один гражданский, а двое сопровождавших журналистку были ранены.

В Черниговской области разбомбили мост через Десну. По этому мосту в Чернигов, где из-за обстрелов проблемы с электричеством и водоснабжением, доставляли гуманитарную помощь.

Польша выслала 45 российских дипломатов, которых заподозрили в работе на спецслужбы.

Президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за газ от зарубежных покупателей в рублях.

Более 95 тысяч работников в России отправлены в простой.

Фото на обложке: Depositphotos