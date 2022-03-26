Хроника войны с Украиной. День 31

Минобороны России второй раз с начала войны назвало количество погибших российских солдат.

12:11

У двери петербургской активистки, главы движения «Маяк» Дарьи Хейкинен неизвестные оставили кучу навоза. Вандалы залили замки монтажной пеной, испачкали дверь зеленкой и наклеили стикеры с надписями «Здесь живет финская нацистка!» и «Мы знаем, что ты сделала!!!».

Это — второй день подряд, как вандалы атакуют дверь Хейкинен. Вчера на ее двери написали «ПРЕДАТЕЛЬ» и тоже оставили «кучу говна на коврике». Активистка написала заявление в полицию.

11:47

Корреспондент ТСН.ua Андрей Цаплиенко был ранен в Черниговской области, где съемочная группа снимала репортаж о гуманитарном коридоре.

«Допрыгался. Имею небольшое осколочное [ранение]», — написал Цаплиенко в фейсбуке вчера вечером.

Как сообщает телеканал, сначала российские военные запустили беспилотник, а через 15 минут обстреляли колонну с гражданским населением, а также журналистами ТСН и турецкого телеканала TRT World.

«Там было много гражданских людей и автомобилей, которые ждали разрешения, чтобы переправиться в Чернигов и забрать своих родных оттуда», — цитирует Цаплиенко холдинг 1+1. По его словам, обстрел вели из реактивной системы залпового огня «Смерч», артиллерии 122-миллиметрового калибра, миномета и танка, а длился он около полутора часов.

11:35

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк утверждает, что российские военные зашли в Славутич и захватили больницу, а мэра города Юрия Фомичева похитили.

Павлюк пишет, что военные бросили в сторону протестующих горожан светошумовые гранаты и стреляют в воздух.

11:18

В Херсоне перестали работать украинские радиостанции в диапазоне FM, там теперь транслируются только российские станции, сообщает «Суспільне Херсон» со ссылкой на местных жителей.

11:11

Жители Славутича (Черниговская область) вышли на проукраинский митинг, сообщает местный горсовет. По данным «Энергоатома», российские военные обстреливают блокпосты в городе. На видео из города слышны выстрелы, и видны боевые машины пехоты. Российские военные

Утром мэр Славутича призвал горожан выйти на главную площадь. Незадолго до публикации призыва в фейсбуке, на той же странице городской совет рекомендовал не выходить на улице из соображений безопасности.

10:37

По словам постпреда Крыма при президенте России Георгия Мурадова, в Херсонской и Запорожской областях Украины «люди все шире в расчетах используют российские рубли». Его слова приводит РИА «Новости». Накануне Херсонская областная прокуратура сообщила, что российские военные раздают местным жителям по 10 тысяч рублей, и начала доследственную проверку о финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения конституционного строя, захвата государственной власти (часть 3 статьи 110-2 УК Украины).

В то же время, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ об использовании как российских рублей, так и украинских гривен. Указ устанавливает курс 2,5 рубля за гривну, при этом цены в гривнах должны быть округлены до целых единиц (без копеек) в сторону увеличения.

09:55

Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами участников войны с Украиной.

09:40

Итоги 30-го дня войны

Минобороны России второй раз с начала войны сообщило о потерях: погиб 1 351 российский солдат, еще 3 825 военных получили ранения.

Власти Луганской и Харьковской областей рассказали о новых обстрелах и погибших.

ООН подтвердила 36 случаев похищения или исчезновения противников вторжения в украинских городах, занятых российскими войсками.

В России завели больше десяти уголовных дел о «фейках» про российскую армию. Статью ввели только три недели назад. Президент России подписал закон об уголовном наказании теперь и за «фейки» о действиях российских властей за рубежом.

Фото на обложке: Serhii Korovainyi, UN Women