«У нее хватало сил переживать за всех нас. И она люто ненавидела режим»

Российская журналистка Оксана Баулина погибла под ракетным обстрелом в Киеве, сообщил The Insider. По заданию редакции она снимала разрушения в Подольском районе Киева. Оксана Баулина работала в нескольких российских медиа и в «Фонде борьбы с коррупцией», но после внесения организации в список экстремистских вынуждена была уехать из России. В марте журналистка поехала в Украину и успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева. По просьбе «Холода» об Оксане рассказывает ее подруга, глава предвыборного штаба оппозиционера Андрея Пивоварова Татьяна Усманова, которая видела журналистку за день до ее командировки.

Оксана Баулина. Моя подруга. Первый (но последний ли?) человек из погибших в эти дни, кого я знаю лично.

Все пишут, что Оксана была очень принципиальной и очень доброй — и это правда самые уместные слова. Я познакомилась с ней в 2019 году, в сентябре, на дне рождении своей подруги. Катя тогда собрала у себя, помимо прочих, тех девочек, с которыми сидела в спецприемнике, — их отправили туда за то, что они вели стрим одного из митингов на канале «Навальный Live». Среди них была и Оксана. И сейчас Катя отправила мне фото, где я, Андрей Пивоваров и Оксана на этом дне рождения. И написала: «Один сидит, другая мертва».

Вместе с Оксаной мы делали онлайн митинг против поправок в Конституцию, вместе работали над организацией митинга на Сахарова против недопуска независимых кандидатов в Мосгордуму. И в эти моменты Оксана всегда светилась. Она была профессионалом — продюсером, который решит любые проблемы, журналистом, редактором… Начинала Оксана вообще в глянце, но оставила этот мир, чтобы помогать спасать страну.

Именно таких боятся больше всего. Ее выдавили из России — ей пришлось уехать в Польшу в разгар ковида летом 2020 года: была очень высокая вероятность, что на нее заведут уголовное дело по экстремистской статье из-за ее работы со штабами Навального. Граница тогда была почти полностью закрыта, и ей пришлось переходить ее пешком, таща за собой несколько чемоданов. Это был последний раз, когда Оксана была в России.

Потом мы виделись в ноябре 2021 года. Она жила в Варшаве — но все разговоры были только о том, что в Москве. И было понятно, что совершенно не важно, что той Москвы уже нет: десятки наших знакомых эмигрировали, на многих завели уголовные дела, мы сами с ней вели разговор не в Хамовниках, — но наша Москва, наша страна были в нас. Конечно, при первой же возможности Оксана бы вернулась обратно.

Оксана Баулина на митинге на проспекте Сахарова в 2019 году. Фото: соцсети журналистки

Она очень переживала тогда из-за противников вакцинации. Рассказывала, что не жалеет времени и ведет беседы со всеми, кто против. Она перечитала кучу научных статей на русском и английском и вела бесконечные разговоры со знакомыми, дальними родственниками, да и вообще со всеми, кто попадал в ее орбиту, умоляя их вакцинироваться — и сильно преуспела в этом, потому что ее настойчивости невозможно было противостоять.

В начале марта я опять была в Варшаве. Оксана сразу же предложила найти где-нибудь матрас, чтобы я жила вместе с ней. От этой идеи мы отказались, но виделись почти каждый день целую неделю.

Последний раз мы встретились на фудкорте около ее дома. Я улетала из Польши, а она на следующее утро ехала во Львов. У нее был бронежилет, она собиралась покупать огромный рюкзак, чтобы везти с собой лекарства, которые кто-то попросил.

У Оксаны горели глаза. Ей очень хотелось работать. Варшава в те дни была переполнена беженцами. Женщины с детьми, с кошками — заплаканные, несчастные. Оксана была в ужасе. Ей очень нужно было поехать в Украину и все увидеть своими глазами, чтобы донести информацию о происходящем до максимального количества людей.

Оксана была очень категоричным, принципиальным, но при этом эмпатичным и очень страстным человеком. У нее хватало сил переживать за работу, за Россию, за друзей, за семью, за всех нас. И она люто ненавидела режим.

Еще Оксана очень любила свою сестру, маму и бабушку. Я приношу глубочайшие соболезнования всей ее семье. Гибель Оксаны — огромное горе для всех ее друзей, для всех нас.

Фото на обложке: Ян Матвеев